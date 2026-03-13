HTX Research Raporuna Göre Bitcoin Düzeltmesinin Son Aşamasına Yaklaşıyor

HTX Research tarafından yayımlanan yeni bir piyasa raporunda, Bitcoin’in mevcut düzeltme sürecinin son aşamasına yaklaşabileceği öne sürülüyor. Hem teknik analizde hem de zincir üzerindeki çeşitli göstergeler, tarih boyunca piyasa diplerine yakın bölgelerde görülen davranışlarla örtüşen seviyelere geldi.

Piyasa Düzeltmesi ve Mevcut Durum

Mart 2026 tarihli raporda belirtildiğine göre, Bitcoin Ekim 2025’te kaydedilen zirveden bu yana keskin bir değer kaybı yaşadı. Uzun süredir piyasanın yönüyle ilgili net bir tablo oluşmazken, son dönemde farklı göstergelerin ortak noktalarda buluşması dikkat çekiyor. Özellikle işlem hacmi, gerçekleşen değer ve cüzdan hareketleri gibi on-chain veriler, önceki döngülerdeki dip süreçlerini anımsatan işaretler veriyor.

Zincir Üzeri Göstergelerden Gelen Sinyaller

HTX Research ekibi, Bitcoin ağındaki veri akışını analiz ederek mevcut süreçteki bazı önemli değişimleri mercek altına aldı. Zincir üzerindeki işlem hacminde gözlemlenen daralma, yatırımcılar arasında kısa vadede risk alma eğiliminin azalmasına işaret ediyor. Aynı zamanda, uzun süredir hareketsiz kalan coinlerin tekrar hareketlenmesi de piyasanın dönüş noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Rapor, geçmişte benzer hareketlerin, fiyatın toparlanmaya başladığı zaman aralıklarında ortaya çıktığını belirtiyor. Bitcoin cüzdanlarında yaşanan hareketlilik ve madencilerden gelen transferlerin azalması, yatırımcı davranışlarında temkinli bir yaklaşımın öne çıktığına işaret olarak yorumlanıyor.

Teknik Analiz ve Tarihsel Veriler

Teknik analizde ise, fiyat hareketlerinin orta ve uzun vadeli ortalamalara yaklaşması dikkat çekiyor. HTX Research, kullanılan göstergelerin geçmiş döngülerde benzer seviyelerde dip oluşumlarına işaret ettiğini vurguluyor. Özellikle destek noktalarında alım ilgisinin artması ve fiyat hareketlerinin dar bir banda girmesi, piyasanın dengelenmeye başladığı dönemlerle örtüşüyor.

Araştırmada, mevcut teknik tablonun kesin bir dibe işaret etmediği ancak önceki düşüş döngülerine benzer koşulların oluştuğu ifade ediliyor. Uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını korumaya devam etmeleri de, piyasanın henüz kararsız bir evrede olduğunu gösteriyor.

HTX Research raporunda, mevcut göstergelerin tarihsel verilerle birlikte incelendiğinde, geçmişte görülen toparlanma süreçlerinin başında benzer tabloyla karşılaşıldığı kaydedildi. Ancak piyasa yönünde net bir dönüş için daha fazla verinin gerekli olabileceği de vurgulanıyor.