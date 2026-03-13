Bitcoin Madenciliğinde Kâr Marjları Düşerken, Yapay Zekâ Hamlesi ve Varlık Yönetimi Tartışılıyor

Kripto varlık piyasasında faaliyet gösteren kâr odaklı Bitcoin madencileri, tarihsel olarak en büyük zorluk dönemlerinden birini yaşıyor. Dijital varlık sektöründe piyasa yapıcı olarak bilinen Wintermute’un yayımladığı yeni raporda, madencilik gelirlerinde görülen düşüşün yalnızca bir “ayı piyasası” etkisiyle sınırlı kalmadığı, köklü yapısal değişikliklerin gündemde olduğu vurgulanıyor.

Gelirlerde Azalma ve Yeni Döngü Dinamikleri

Wintermute’un analistlerinden Jasper De Maere, şu an içinde bulunulan madencilik döngüsünün, 2018 ve 2022’dekilerden belirgin biçimde ayrıştığını ifade ediyor. Bitcoin protokolü her dört yılda bir blok ödüllerini yarıya indirirken, son döngüde Bitcoin fiyatı geçmiş örneklerde olduğu gibi iki katına çıkmadı. Bu da madencilik gelirlerinin reel anlamda gerilediği bir tabloyu ortaya koydu. Önceki döngülerde muazzam fiyat artışları, sektörün kâr marjlarını görece yüksek tuttu. Ancak şimdiki ortamda hem kurumsal yatırımcıların hem ETF’lerin sektöre dahil olmasıyla Bitcoin daha genel bir finansal varlık gibi fiyatlanıyor ve geçmişteki 20 kata varan fiyat patlamalarının artık sürdürülebilir olmadığı dile getiriliyor.

Madenci Marjları ve Blok Ödüllerinin Yetersizliği

Madencilik faaliyetlerinin temel maliyet kalemleri enerji ve donanım olarak öne çıkıyor. Wintermute’un analizine göre, mevcut dönemde madenci brüt marjları en fazla yüzde 30 civarında seyrederken, bunun önceki ayı piyasalarındaki dip seviyelere denk geldiği görülüyor. Daha önceki döngülerde ise madenciler uzun süre boyunca yüzde 70-80 bandında kârlılığa ulaşabiliyordu. Bugün ise işlem ücretlerindeki dönemsel artışlar kısa süreli etki yaratıyor ve toplam gelir içinde küçük bir pay kapıyor. Raporda, ek gelir kaynağı olarak tasarlanan işlem ücretlerinin madenci kârlılığını sürdürülebilir biçimde desteklemekte yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Yapay Zekâ ve Yüksek Performanslı Hesaplama Dönüşümü

Son dönemde öne çıkan bir diğer strateji, yapay zekâ ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) sektörüne geçiş yapmak. Teknoloji şirketleri ve AI girişimleri, enerjiye ve hızlı kullanıma hazır veri merkezi kapasitesine acil ihtiyaç duyuyor. Bitcoin madencileri, sahip oldukları altyapı ve uygun enerji anlaşmalarıyla bu dönüşümü avantajına çevirebiliyor. Örneğin, daha önce saf madencilik faaliyeti olarak fiyatlanan veri merkezleri, AI hesaplama için yeniden konumlandırıldıklarında çok daha yüksek bedellerle el değiştirebiliyor. Wintermute’un dikkat çektiği bir başka unsur da, büyük madencilerin Google ve Anthropic gibi teknoloji devleriyle iş birlikleri sayesinde piyasada değerini artırabilmesi. Ancak, her madencilik şirketi bu dönüşüme uygun konum, finansal yapı veya operasyonel yetkinliğe sahip değil.

Kamuya açık madencilik şirketlerinin, AI sektörüne yönelik inandırıcı planlarla yatırımcı nezdinde daha yüksek değerlemelere ve daha uygun finansman koşullarına ulaşabildiği aktarılıyor. Yatırımcı beklentilerinin ise bu yeni büyüme alanlarında hızlı ve somut dönüşüm yaratacak işletmelerin lehine şekillendiği gözleniyor.

Bununla birlikte, AI dönüşümü yapabilen madencilerin sayısının sınırlı olacağı ve sektörün tamamını kurtarmaya yetmeyebileceği vurgulanıyor.

Wintermute’un değerlendirmesinde öne çıkan bir diğer başlık da, madencilerin ellerindeki Bitcoin rezervlerini daha aktif bir şekilde yönetecek finansal araçlara yönelim göstermeleri. Toplamda tüm madencilerin, bugüne kadar üretilen Bitcoin’in yaklaşık yüzde 1’ini kasalarında tuttukları belirtiliyor. Önceki döngülerde “HODL” stratejisiyle bu rezervler piyasada tutulurken, son dönemde artan maliyetler nedeniyle satışlar hızlandı ve bazı şirketlerin rezervleri büyük ölçüde eridi. Derivative ürünler ve zincir üstü kredi piyasalarına katılım gibi adımlar, eldeki varlıkları değerlendirmek için öne çıkarılıyor. Wintermute, bu yollarla pasif rezervlerin işletilmesinin potansiyel getiri avantajlarına dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, raporda Bitcoin madenciliği sektörünün alışageldiği kolay kazanç döneminin sona erdiği, sürdürülebilir kârlılık ve büyüme için sektör oyuncularının yeni finansal ve operasyonel stratejiler geliştirmesi gerektiği aktarılıyor.