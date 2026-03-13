Solana, Şubat 2026’da En Yüksek Ağ Geliri Elde Eden Blockchain Oldu

Solana ağı, Şubat 2026 döneminde elde ettiği 26,7 milyon dolarlık gelirle tüm blockchain ağları arasında zirvedeki yerini ikinci ayda da korudu. Özellikle 2024 yılının ortasında hâkim olan Ethereum üstünlüğünden bu yana dengelerin giderek değiştiği kripto para ekosisteminde, Solana’nın bu performansı dikkat çekiyor. Gelir sıralamasında ikinci sırada Tron yer alırken, Ethereum kendisine üçüncü basamakta yer bulabildi.

Yüksek Gelirin Arkasındaki Etkenler

Solana, ağırlıklı olarak ekosisteminde gerçekleşen meme coin transferleri, merkeziyetsiz borsa hacimleri ve NFT trafiğiyle yoğun bir işlem akışına ev sahipliği yapıyor. Ağda toplanan gelirler, doğrulayıcıların işlemleri onaylamasıyla oluşan işlem ücretlerinden kaynaklanıyor. Solana’nın tasarımı, işlem başına ücreti düşük tutmaya odaklandığı için bu seviyede bir gelir elde edilmesi, rekor düzeyde bir işlem hacminin ağa taşındığını gösteriyor. Şubat ayında doğrulayıcılara ödenen toplam ücretlerin böyle bir hacimle ulaşması uzmanlarca Solana’daki faaliyetin dönemsel bir artıştan ziyade daha kalıcı bir yapının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Solana’nın önceki yılın aynı dönemine kıyasla işlem adedinde yüzde 161’lik yükseliş kaydettiği bilgisi, bu büyümenin altını çiziyor.

Ethereum ve Tron’un Farklı Gelir Modelleri

Ethereum, bu dönemde 23,2 milyon dolarlık ağ geliriyle üçüncü sırada kaldı. Ancak Ethereum’daki ağ geliri ile diğer blokzincirlerdeki gelir hesaplaması arasında belirgin farklar bulunuyor. Ethereum’da EIP-1559 mekanizması doğrultusunda kullanıcıların ödediği ücretlerin bir kısmı doğrudan doğrulayıcılara değil, sistem içinde yakılarak piyasadan çıkarılıyor. Bu nedenle, gerçek kullanıcı harcamaları istatistikteki ağ gelirinden daha yüksek gerçekleşiyor. Solana’da ise elde edilen ücretlerin daha büyük bir bölümü doğrudan doğrulayıcının geliri olarak kayda geçiyor; bu durum iki ağın kullanıcı başına masraflarını karşılaştırmayı güçleştiriyor ve sadece doğrulayıcı kazancına işaret ediyor.

Tron ise 24,4 milyon dolarlık geliriyle listede ikinci sırada kalmaya devam etti. Tron ağı, özellikle USDT transferlerinin en yoğun gerçekleştiği platform olarak öne çıkıyor. Asya ve gelişmekte olan ülke piyasalarında dolar bazında kripto transferinin önemli bir merkezi olan Tron, istikrarlı işlem hacmi sayesinde, diğer zincirlerde dönemsel dalgalanmalar yaşansa bile gelirlerinde yüksek stabilite sağlıyor. Son bir yılda Tron ağında 3,3 milyar dolarlık toplam gelir elde edildiği ve bunun büyük kısmının istikrarlı transferlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Diğer Ağların Sıralamadaki Yeri

BNB Chain, Şubat ayında 9,3 milyon dolarlık gelirle dördüncü sırada yer aldı. Onu 8,4 milyon dolarla Base takip etti. Coinbase tarafından işletilen ve Ethereum üzerinde çalışan Base, daha genç bir ağ olmasına rağmen, işlem hacmindeki yükselişle öne çıktı. Base’in Bitcoin’i geçerek aylık gelirde beşinci sıraya yerleşmesi, katman-2 çözümlerinin hızla benimsendiğine işaret ediyor. Bitcoin ise aynı dönemde 5,5 milyon dolarda kaldı. Bu veriler, pazarın üç büyük blockchainin (Solana, Tron, Ethereum) geliriyle bir hayli yoğunlaştığını gösteriyor. BNB Chain’in geliri, Solana’nın yaklaşık üçte biri seviyesinde kaldı. Polygon ise 4,9 milyon dolarlık gelirle yedinci sıraya yerleşti.

Solana, üst üste iki ay en yüksek ağ gelirine ulaşmasının arkasında, NFT ve merkeziyetsiz borsa hacmi ile birlikte meme coin hareketliliğinin etkili olduğunu açıkladı.

Ağların gelir kalemlerine bakıldığında, Solana ve Tron gibi platformların, kullanıcı odaklı ve düşük maliyetli transfer imkânları sayesinde işlem yoğunluğuna dayalı bir gelir profili oluşturduğu görülüyor. Ethereum ise teknolojik farklılıklarından ötürü doğrulayıcılara yansıyan rakamlar üzerinden değil, toplam ekosistem harcaması bakımından değerlendirildiğinde öne çıkıyor.