Bitcoin’in 300.000 Dolar Olması İçin 9 Sebep

Trump yazı hazırlandığı sırada Federal Yargıçlardan bir gol daha yedi. Powell’a gönderilen celpler iptal. Donald Trump göreve geldiğinden beri ABD’nin öngörülebilirliği, hukuka saygısı gibi tüm değerlerini ayaklar altına aldı. Powell’a düzmece dava açıp onu görevden almaya çalıştığında veya müttefiklerine “ya trilyon dolarlık yatırım yaparsınız ya da size ambargo uygularım” dediğinde ABD için bir şeyler değişti. Fakat bu süreçte olan kripto paralara oldu, mesela Bitcoin halen 300 bin dolar olamadı.

Bitcoin 300.000 Dolar Olmalı

Hep bahsettiğimiz bir husus var “hikaye fiyatı takip eder” ve kripto şu sıralar bunun yoksunluğunu çekiyor. Sürekli olarak BTC dipte de tepede de olsa tam tersi yerde olması için gerekli sebeplerimiz olduğundan bahsettik. Mesela Bitcoin 10 bin dolara düşse bunun için İran’dan ABD’nin ikinci dünya savaşından sonra kurduğu duruşu yıkması ve Bitcoin’in geleneksel finans içinde yok olmasına kadar birçok sebep sıralayabiliriz.

James Bull kripto yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerden ve piyasaya daha geniş çerçeveden bakmayı seven bir isim. Aklın yolu bir olacak ki James de yıllardır bahsettiğimiz “hikaye-fiyat” ilişkisinden mülhemle “Bitcoin 300 bin dolar olduğunda en az 9 sebep sıralardık” diyerek mevcut şartların bile buna ne kadar müsait olduğunu açıklamaya çalıştı. Hızla göz atalım.

“Bitcoin, 4,7 trilyon dolarlık gümüş piyasa değerinin üzerinde, 5 trilyon dolarlık piyasa değeriyle rahatça 300 bin dolar seviyesinde olsaydı, bunu haklı çıkarmak için 9 farklı hikaye uydururduk. Bu şu anlama geliyor: Bitcoin 300 bin dolar olsaydı, herkes bir şey söylerdi.” – James

Elbette dijital altın, gümüşten daha iyidir; birincisi dijital olduğu için, ikincisi ise altın olduğu için. Elbette Bitcoin dünyadaki en değerli ikinci varlıktır, aslında altının yerini almalıdır, çünkü altından 100 kat daha hızlı, 100 kat daha kolay, 100 kat daha güvenli ve bir başkasına göndermek 100 kat daha hızlıdır. Elbette, ETF’ler piyasaya sürüldükten sonra Bitcoin 5 kat değer kazandı; altın için de ETF’ler çıktığında aynı şey oldu, sadece altın için biraz daha uzun sürdü, çünkü piyasalar o kadar patlamadı ve likidite daha azdı; Bitcoin piyasaları ise genellikle daha hızlıdır. Elbette Bitcoin 300 bin dolar seviyesinde; M2 çok fazla arttı ve insanlar enflasyon karşıtı bir varlık arıyordu. Elbette Bitcoin 300 bin dolar seviyesinde, diğer her şey çok yükseldi ve sürekli olarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıyor. Elbette Bitcoin 300 bin dolar seviyesinde, bu sadece çok havalı, BTC sahibi olmak statü sembolü oldu. Tabii ki 300 bin dolar seviyesinde, Boomer’lardan Millennial’lara servet transferi tüm hızıyla devam ediyor ve 40 yaşın altındaki hiç kimse mirasını ağır bir sarı metalde veya düşük getirili bir tasarruf hesabında saklamak istemiyor. Tabii ki 300 bin dolar, Fortune 500 şirketleri bilançolarına sadece hazine bonoları yerine BTC eklemeye başladığında, arz sıkıntısı matematiksel bir kaçınılmazlık haline geldi. Tabii ki 300 bin dolar, her Halving’den sonra 5 katına çıkıyor, dikkat etmedin mi?

Ve evet Bitcoin 300 bin dolar değil ve birçok haklı sebebe rağmen bu hedefe henüz ulaşamadı. Bu yüzden sebep sonuç gibi şeylere çok takılmadan uzun vadeli stratejiyi oluşturup insanlar “neden, nasıl, ne şekilde” fiyat buraya geldi derken doğru zamanda satış yapmak en iyi seçenek olabilir.

Kripto Kahininin 13 Mart Tahmini

JPMorgan, bir yıldır ilk kez dolar konusunda iyimser. Altın bugün %1 düşüş yaşadı ve ABD daha büyük bir saldırı için B2 uçaklarını hazırlıyor. Hafta sonu büyük şeylere gebe gibi görünüyor çünkü ABD Savaş Bakanı “en büyük hava saldırısı yakında başlıyor” dedi. Gündem böylesine yoğunken uzun vadeli hedefine 2025 Mayıs ayından bugüne odaklanan Roman Trading halen aynı şeylerden bahsediyor.

Geçen senenin ikinci yarısında düşüş tahminlerinde birkaç kez yanılsa da orta ve uzun vadede kripto kahini haklı çıktı ve bu döngüde iyi hedefler yakaladı. 120 bin dolarlık BTC fiyatına bakıp “70 bin doları çok geçmeden göreceğiz” diyen pek analist yoktu ve onu özel kılan şey bunu yapabilmiş olmasıydı.

Roman Trading 71 bin dolardaki BTC fiyatına rağmen düşüş öngörüsünü paylaşmaya devam ediyor.

“Aşağı yönlü yeniden testimiz mükemmel bir şekilde ilerliyor. RSI’da düşüş sinyalleri, fiyat hareketinde düşüş eğilimi (hacim düşüşü + fiyat artışı) ve MACD’nin tamamen sıfırlanması. Tüm bunlara rağmen, fiyat önceki destek seviyesini yeni direnç olarak yeniden test ediyor.”

Hedef burada 56 ve 52 bin dolar seviyesi. Analist BTC almaya 50 bin dolarlı seviyelerde DCA ile başlayacağını söylemişti. Kısa vadede günlük kapanışa doğru düşüş bekleyen analist ters köşe olmak için harika bir konumda. Daha önce detaylarıyla açıkladığımız üzere PlanB ve Capo 1 kez büyük yanıldı ve bu onlar için yıkım oldu. Roman Trading için de aynı şey olacak ve bunun ne zaman olduğunu yaşayıp göreceğiz.