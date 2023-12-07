Şimdi Onun Zamanı Mı? Bitcoin ve Altcoin’ler Dururken Yüzde 10 Yükseldi! Altcoin’in Boğaları Piyasaya Meydan Okuyor!

Haftaya güçlü bir biçimde giriş yapan kripto para piyasası haftanın ortasında ise biraz duraksamış görünüyor. Ancak Cardano boğaları, ADA fiyatında yaşanan %7’lik yükselişin ardından güçlerini korumaya devam ediyor. Yazım saati itibariyle Cardano (ADA), 15,8 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı ve 0,45 dolardan işlem görüyor.

Cardano (ADA) Yorumları

Santiment tarafından sağlanan verilere göre Cardano (ADA), Çarşamba günü piyasanın aksine bir duruş sergiledi. Kripto para piyasasında düşüşün gözlemlendiği günde piyasa değerinde %7’lik bir artış yaşadı.

Tüm bunlar yaşanırken ADA adreslerinin toplam sayısında da bir azalma yaşandı ve bu durum olumlu yorumlanabilir. Konu kripto paralar olduğunda, cüzdan sayısındaki yaşanan azalma, küçük yatırımcıların varlıklarını daha büyük yatırımcılara satarak potansiyel olarak zarara uğrayabileceğinin bir işareti olarak yorumlanır.

Yaşanan alım yoğunluğunun ardından ADA’nın da piyasa değerinde, son 24 saatte 1 milyar doların üzerinde artış yaşandı. Ortaya çıkan son verilere göre, ADA’nın piyasa değeri 15,5 milyar dolar oldu. Marketcap sıralamasında ise en büyük 8. kripto para birimi olarak varlığını sürdürüyor.

Yaşanan son yükseliş, ADA’da bir ralli yaşandığını ortaya koyuyor. Gün içi en düşük seviyesi olan 0,412 dolardan 0,45 dolarlık zirveye gerçekleştirdiği tırmanışı onun %10’luk kayda değer bir yükseliş yaşadığını gösteriyor. Yaşanan fiyat hareketi, Haziran ortasında ortaya çıkan en düşük fiyat seviyesinden %50’lik önemli bir artış gerçekleştiren ADA’nın devam eden hareketine katkıda bulundu.

Bunların yanı sıra geçtiğimiz 24 saatlik süreçte ADA’nın işlem hacminde de %138 gibi etkileyici bir artış yaşandı ve 850 milyon dolara yükseldi. ADA için bir sonraki fiyat hedef noktası olarak ise %35 artışla 0,556 dolar olarak tahmin ediliyor.

Cardano (ADA) Geleceği

Cardano Explorer’da gözlemlenen faaliyetlere göre, 450, 451 ve 452 dönemlerinde (Cardano açısından her dönem beş gün sürmektedir) işlem sayıları 1,5 milyonu tekrar eder biçimde aşılmıştır.

Olası boğa piyasası beklentisiyle birlikte platforma 150’den fazla yeni projenin katılması da dikkat çekti. Buna bağlı olarak genişleyen Cardano ekosisteminin kripto paralara olan katkısı da konuşulmaya başlandı.

Analist ve kripto para takipçisi Ali Martinez, Cardano için potansiyel bir fiyat yükselişi beklentisini açıkladı. Büyük işlemlerde yaşanan bu artış, balinaların ve kurumların ilgisinde yaşanan büyük artışın bir yansıması olarak düşünülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.