ABD Piyasaları: Trump Emretti, Hisse Temettü Ödemeleri İptal

Gün geçmiyor ki Donald Trump yeni bir kararla yatırımcılara “yok daha neler” dedirtmesin. 2025 boyunca Trump anormalliği normalleştirdi. Esasen pandemi sonrasında dünyanın dönüştüğü şey bu artık her şey mümkün görünüyor. Bugün de Trump yaptığı paylaşımla artık savunma devlerinin hisselerini tutan yatırımcılara temettü ödenmeyeceğini söylüyor.

Hisse Temettü Ödemeleri İptal

ABD’nin en büyük savunma şirketleri için paylaşım yapan Trump yazı hazırlandığı sırada imzalanacak başkanlık kararnamesine atıfla temettü ödemelerini durdurduğunu açıkladı. Hisse geri alımı ve temettü ödemesi yapmayacak olan ABD savunma devlerinin hisselerinde düşüş yaşanıyor.

Lockheed Martin (LMT) bugün %2 düşüşle 11 dolar kayıp yaşadı. Dünkü zirvesinin ardından şirketin hisseleri düşüşte. RTX Corp (Raytheon) bugün 193 doları gördükten sonra 3 dolarlık kayıp yaşadı. Northrop Grumman (NOC) hisse fiyatından 12 dolar sildi ve kayıplar %2’de. General Dynamics (GD) de benzer oranlarda kayıplar yaşadı.

Yıllık yaklaşık 3 milyar dolar temettü ödeyen Lockheed Martin (LMT) hisse başı 13,8 dolar dağıtmıştı. RTX Corp (Raytheon) 3,5 milyar dolar temettü dağıttı ve hisse başına yatırımcılar 2,6 dolar almıştı. Bu şirketlerin yıllık temettü ödemeleri %1,59 ile %2,78 arasında değişiyor. Hem dünyanın en büyük savunma şirketlerine yatırım yapıp hem de %2’den fazla temettü geliri elde eden yatırımcılar Trump’ın biraz önce yaptığı aşağıdaki paylaşımdan rahatsız.

Trump şunları yazdı;

“Tüm Amerika Birleşik Devletleri Savunma Müteahhitleri ve Savunma Endüstrisi olarak bir bütün olarak DİKKAT: Biz dünyanın en iyi askeri teçhizatını üretirken (başka hiçbir ülke bize yaklaşamıyor!), Savunma Müteahhitleri şu anda fabrikalara ve teçhizata yatırım yapma pahasına ve zararına hissedarlarına büyük miktarda temettü dağıtıyor ve büyük miktarda hisse geri alımı yapıyor. Bu durum artık kabul edilmeyecek ve tolere edilmeyecektir!”

Aynı zamanda yönetici maaşlarına da ayarlama geldi;

“Ayrıca, savunma sanayindeki yönetici maaş paketleri, bu şirketlerin ordumuza ve müttefiklerimize hayati önem taşıyan ekipmanları ne kadar yavaş teslim ettikleri göz önüne alındığında, aşırı ve haksızdır. Maaşlar, hisse senedi opsiyonları ve diğer her türlü tazminat, bu yöneticiler için çok yüksektir. Savunma şirketleri, büyük askeri ekipmanlarımızı yeterince hızlı üretmemekte ve üretildikten sonra da bunları düzgün veya hızlı bir şekilde bakımını yapmamaktadır. Bundan böyle, bu yöneticiler, hem bu önemli ekipmanları teslim etmek ve bakımını yapmak hem de gelecekteki askeri ekipmanların en son modellerini üretmek için YENİ ve MODERN üretim tesisleri kurmalıdır. Bunu yapana kadar, hiçbir yöneticinin 5 milyon dolardan fazla kazanmasına izin verilmemelidir; bu rakam kulağa yüksek gelse de, şu anda kazandıklarının sadece bir kısmıdır. Ayrıca, satılan ekipmanların bakımı ve onarımı çok yavaş ve bu durum derhal iyileştirilmelidir. Başkan olarak, bakımın “zamanında ve kusursuz” olmasını talep ediyorum.”

Ve finalde Trump hisse senedi piyasalarını vuracak kararını açıklıyor. BTC fiyatı 91 bin doların altına inerken Trump bir kez daha bize “her şey olabilir” dedirtiyor. Piyasalar için bu hiç iyi bir şey değil.

“Bu nedenle, bu sorunlar giderilene kadar savunma şirketlerinin temettü veya hisse geri alımlarına izin vermeyeceğim. Aynı şekilde, maaşlar ve yönetici ücretleri için de geçerli. ASKERİ EKİPMANLAR YETERİNCE HIZLI ÜRETİLMİYOR! Finansal kurumlardan borç almak veya hükümetten para almak yerine, temettüler, hisse geri alımları ve yöneticilerin aşırı ücretleri ile şimdi üretilmelidir. Uzun vadede, bu hem yöneticiler hem de hissedarlar için iyi olacaktır, çünkü ülkemiz için HARİKA olacaktır! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. AMERİKA’YI TEKRAR BÜYÜK YAPALIM!”