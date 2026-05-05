Kayıt Banner
EkonomiKripto Para

İran gerilimi, Trump ve Pezeşkiyan’ın açıklamalarıyla faiz artırım riskini besliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ECB'den Villeroy: ECB, ikinci tur etkiler görürse faizleri artıracak.
  • İran Cumhurbaşkanı: Bugün İran, ahlaklı ve sorumlu bir iktidarı temsil ederken; düşmanları ise pervasız ve denetimsiz gücü somutlaştırmaktadır.
  • Trump: İran'da işler bizim lehimize çok iyi gidiyor. Çatışmaya rağmen borsa bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 81.500 doları aşsa da İran konusu halen çözülebilmiş değil. Şimdilik belirsiz süreliğine uzatılmış ateşkes risk iştahının geri gelmesine yardımcı oldu. Teknoloji devlerinin kazanç raporları da motive ediciydi. Peki son durum ne? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

İçindekiler
1 İran ve ABD
2 Faizler artabilir

İran ve ABD

Dün ABD gemilerine İran’ın saldırdığı haberi düşüşü tetiklemişti ancak bu yalanlandı. ABD Savaş Bakanıysa halen Hürmüz Boğazı için çalışmalarının devam ettiğini söylüyor. Çin burada önemli bir aktör çünkü en büyük İran petrol müşterisi ve ABD ondan daha fazlasını yapmasını istiyor. Ticaret Bakanı Bessent Çin’in diplomatik baskıyı artırarak Hürmüz Boğazının açılmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Trump yaklaşık 1 saat önce imza töreninde şunları söyledi;

“İran’da işler bizim lehimize çok iyi gidiyor. Çatışmaya rağmen borsa bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İran’ın hava savunma ve liderlik yetenekleri eksik.”

İran Cumhurbaşkanı ise aynı dakikalarda X hesabı üzerinde açıklama paylaştı.

“Siyaset iktidara indirgenirse, sonuç bugünün dünyasıdır: kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık

Ulusal değerlerimiz ve dini dünya görüşümüzde, ahlakın olmadığı iktidar boş bir kavramdır. Bugün İran, ahlaklı ve sorumlu bir iktidarı temsil ederken; düşmanları ise pervasız ve denetimsiz gücü somutlaştırmaktadır.” – Pezeşkiyan

Faizler artabilir

Avrupa Merkez Bankası ve diğerleri faizleri indirirken Powell geride kaldı. Ocak ayında gecikmeli faiz indirimlerini de duraklamaya sokan isim beklendiği gibi görev süresi dolana kadar faizleri indirmedi. 10 gün sonra koltuğu Warsh’a teslim edecek ve yeni başkan QE’yi noktalarken faiz indirimleri yapabileceğini düşünüyor.

Fakat bugün Avrupa Merkez Bankasından Villeroy ikincil etkilerin enflasyon üzerindeki sonuçlarını hatırlatarak faizleri artırmaları gerekebileceğini söyledi. AMB faizleri artırırken Fed’in indirmesi zor bir görev olacaktır.

“ECB, ikincil etkiler görürse faizleri artıracak. Faiz artışı için henüz yeterli işaret görmüyorum.”

Petrol bir miktar geri çekilse de halen 110 doların üzerinde. İkincil etkileri görmemek veya sınırlı kalmasını sağlamak için olması gereken rakam hızla 75 dolar. Süreç ikinci ayını doldurmuşken enerji enflasyonu yıllık rakamları şimdiden fazlasıyla etkiledi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase tokenizasyon altyapısında Centrifuge ile iş birliğine gitti

Son Dakika: Trump konuşuyor “oyun oynuyorlar”

Tarih tekerrür ediyor olabilir, Uzmanların bugünkü Bitcoin tahminleri

K Wave Media 485 milyon dolarlık Bitcoin yatırımını AI altyapısına kaydırdı

Son Dakika: Beklenen 5 Mayıs ABD verisi açıklandı

State Street ve Galaxy, SWEEP fonunu Solana üzerinde başlattı

Bitcoin 81.000 doları aştı, opsiyon piyasasında hareket arttı

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Trump konuşuyor “oyun oynuyorlar”
Bir Sonraki Yazı Coinbase tokenizasyon altyapısında Centrifuge ile iş birliğine gitti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin ocaktan bu yana ilk kez 81 bin doları aştı
BITCOIN (BTC)
Coinbase tokenizasyon altyapısında Centrifuge ile iş birliğine gitti
Ekonomi Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Son Dakika: Trump konuşuyor “oyun oynuyorlar”
Ekonomi
ABD’de dijital varlık düzenlemelerine yeni uzmanlar katıldı
Kripto Para Hukuku
Tarih tekerrür ediyor olabilir, Uzmanların bugünkü Bitcoin tahminleri
BITCOIN (BTC) Teknik Analiz
Lost your password?