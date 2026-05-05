İran gerilimi, Trump ve Pezeşkiyan’ın açıklamalarıyla faiz artırım riskini besliyor

Bitcoin 81.500 doları aşsa da İran konusu halen çözülebilmiş değil. Şimdilik belirsiz süreliğine uzatılmış ateşkes risk iştahının geri gelmesine yardımcı oldu. Teknoloji devlerinin kazanç raporları da motive ediciydi. Peki son durum ne? Kripto para yatırımcılarını neler bekliyor?

İran ve ABD

Dün ABD gemilerine İran’ın saldırdığı haberi düşüşü tetiklemişti ancak bu yalanlandı. ABD Savaş Bakanıysa halen Hürmüz Boğazı için çalışmalarının devam ettiğini söylüyor. Çin burada önemli bir aktör çünkü en büyük İran petrol müşterisi ve ABD ondan daha fazlasını yapmasını istiyor. Ticaret Bakanı Bessent Çin’in diplomatik baskıyı artırarak Hürmüz Boğazının açılmasına yardımcı olması gerektiğini söyledi.

Trump yaklaşık 1 saat önce imza töreninde şunları söyledi;

“İran’da işler bizim lehimize çok iyi gidiyor. Çatışmaya rağmen borsa bugün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İran’ın hava savunma ve liderlik yetenekleri eksik.”

İran Cumhurbaşkanı ise aynı dakikalarda X hesabı üzerinde açıklama paylaştı.

“Siyaset iktidara indirgenirse, sonuç bugünün dünyasıdır: kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık Ulusal değerlerimiz ve dini dünya görüşümüzde, ahlakın olmadığı iktidar boş bir kavramdır. Bugün İran, ahlaklı ve sorumlu bir iktidarı temsil ederken; düşmanları ise pervasız ve denetimsiz gücü somutlaştırmaktadır.” – Pezeşkiyan

Faizler artabilir

Avrupa Merkez Bankası ve diğerleri faizleri indirirken Powell geride kaldı. Ocak ayında gecikmeli faiz indirimlerini de duraklamaya sokan isim beklendiği gibi görev süresi dolana kadar faizleri indirmedi. 10 gün sonra koltuğu Warsh’a teslim edecek ve yeni başkan QE’yi noktalarken faiz indirimleri yapabileceğini düşünüyor.

Fakat bugün Avrupa Merkez Bankasından Villeroy ikincil etkilerin enflasyon üzerindeki sonuçlarını hatırlatarak faizleri artırmaları gerekebileceğini söyledi. AMB faizleri artırırken Fed’in indirmesi zor bir görev olacaktır.

“ECB, ikincil etkiler görürse faizleri artıracak. Faiz artışı için henüz yeterli işaret görmüyorum.”

Petrol bir miktar geri çekilse de halen 110 doların üzerinde. İkincil etkileri görmemek veya sınırlı kalmasını sağlamak için olması gereken rakam hızla 75 dolar. Süreç ikinci ayını doldurmuşken enerji enflasyonu yıllık rakamları şimdiden fazlasıyla etkiledi.