Son Dakika: Trump konuşuyor “oyun oynuyorlar”

  • Trump İran hakkında: Oyun oynuyorlar ama bir anlaşma istiyorlar.
  • Trump: İran anlaşma yapmazsa, çabucak yok olacaklar. İran bir anlaşma yapmak istiyor.
  • Trump: Çin ile çok iş yapıyoruz. Xi ile İran hakkında konuşacağız, İran konusunda çok nazik davrandı ve Çin, İran konusunda bize karşı çıkmadı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
IMF Direktörü tam da yazı hazırlandığı sırada savaş bugün bile bitse sonuçlarıyla başa çıkmak için en az 3-4 aya ihtiyaç olduğunu söyledi. Trump ikinci tur açıklamalarına başladı ve soruları yanıtlıyor. Elbette gündem öncelikli olarak İran ve 110 doların üzerindeki petrol can sıkıcı olmaya devam ediyor.

Trump’ın açıklamaları

Süresiz olarak ateşkesi uzattıktan sonra Trump “İran’ın birkaç günü var” demişti ancak bu iş “birkaç haftaya” doğru gidiyor. Trump İran konusunda her yaptığı açıklamanın ardından yalanlandı ve bunu bir oyun olarak görüyor.

Trump, İran’ın ateşkesi ihlal etmesi için ne yapması gerektiği sorulduğunda “İran neyden kaçınması gerektiğini biliyor dedi”. Yazı hazırlandığı sırada devam eden açıklamasının önemli satırbaşlarıysa şöyle;

“Hiçbir gemi Hürmüz Ablukasını geçmedi. (İranlılara yakında silah sağlanıp sağlanmayacağı sorulduğunda) Bunu söylemek istemiyorum. İranlılar protesto etmek istiyor, ancak ellerinde silah yok.

Xi, İran konusunda çok samimi davrandı. İyi bir ilişki Xi ile aramızdaki. Çin ile çok iş yapıyoruz. Xi ile İran hakkında konuşacağız, İran konusunda çok nazik davrandı ve Çin, İran konusunda bize karşı çıkmadı.

Çin’e, ABD’ye petrol tankerleri göndermek isterse diye teklifte bulunduk. İran anlaşma yapmazsa, çabucak yok olacaklar. İran bir anlaşma yapmak istiyor.

İran, ABD tarafından korunan gemilere ateş açmadı. Beni yalanlıyorlar hiç hoşuma gitmiyor. Oyun oynuyorlar ama bir anlaşma istiyorlar.

Oraya gidip insanları öldürmek istemiyoruz. Özgürlük Projesi benzin fiyatları üzerinde büyük bir etki yaratacak. Hürmüz’deki durum, ülkeleri ABD’den petrol almaya itiyor. Yakıt maliyetlerindeki artış ödenmesi gereken küçük bir bedel.

(Trump, ABD’den yapılacak yeni petrol alımları hakkında) Ülkeler alışkanlıklarını değiştiriyor.”

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
