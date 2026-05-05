ABD’de dijital varlık düzenlemelerine yeni uzmanlar katıldı

Amerikan İnovasyon Projesi (AIP), dijital varlıklar ve blockchain alanında yasa yapma sürecini desteklemek için yeni bir uzmanı kadrosuna ekledi. Dijital varlıklara yönelik politika geliştirme konusunda faaliyet gösteren AIP’nin amacı, ABD’de bu alandaki yasal düzenlemelerin sağlıklı ve güncel şekilde hazırlanmasına katkı sunmak.

Yeni isimler kongre ekibinde

AIP tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılında Claremont McKenna Koleji’nden mezun olacak Jacob Smagula’nın, Demokrat Parti’den New York Temsilcisi Ritchie Torres’in ekibine katılacağı bildirildi. Smagula, kripto para politikaları ve sektör ilişkileri konusunda deneyime sahip bir isim. Bitcoin madencisi Marathon Digital’in kamu ilişkileri ekibinde çalışmalar yapmış olan Smagula, şu anda merkeziyetsiz finans eğitim fonunun politika bölümünde görev alıyor.

Smagula daha önce de kongre üyeleriyle yakından çalışmış biri. Temsilci Jake Auchincloss ve Senatör Angus King ile yaptığı stajlar, ABD Kongresi içindeki süreçlere dair deneyimini artırmış durumda.

Politika ve teknoloji buluşuyor

AIP’nin Politika İnovasyon Bursu kapsamında atanan Smagula, iki aşamalı bir programda yer alacak. Bu programın temel amacı, ABD Kongresi’ndeki ekiplere yeni teknolojilerle ilgili doğrudan deneyim kazandırmak ve yasa hazırlama süreçlerinde teknolojinin getirdiği yeniliklere uyum sağlamalarını kolaylaştırmak.

AIP ayrıca Washington Üniversitesi’nin 2025 mezunlarından Hugo Swangstu’yu da bursiyer olarak belirledi. Swangstu, daha önce Temsilci Adam Smith ve Ritchie Torres ile staj yaptı. Artık Temsilci Shomari Figures’in Washington’daki ekibinde görev alacak.

Teknoloji okuryazarlığına vurgu

Ritchie Torres, “Ekonomi, ulusal güvenlik ve günlük yaşamı dönüştüren bu teknolojileri yeni nesil politika yapıcıların anlaması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Temsilci Shomari Figures da politika üreticilerin bu teknolojik gelişmeler karşısında hazırlıklı ve bilgili olmasının önemini vurguladı. Ona göre, teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemde, Kongre üyelerinin doğru ve sağlam teknoloji politikası oluşturabilmesi için kapsayıcı bir anlayışa sahip olması şart.

AIP Direktörü Allie Page ise kuruluşun, özellikle yapay zeka ve kripto para gibi yükselen sektörlerde bilgi sahibi genç uzmanları sürece dahil etmeye odaklandığını belirtti. Page, bu tip yeteneklerin getirdiği katkıların, ABD’nin yeni teknolojilerdeki uluslararası rolünü belirlemede önemli olduğuna işaret etti.

AIP, 2025 Ağustos ayında kripto para girişim sermayesi şirketi Digital Currency Group ile Cedar Innovation Foundation’ın desteğiyle kuruldu. Merkeziyetsiz finans ve blockchain ekosisteminde öne çıkan Coinbase, Kraken, Andreessen Horowitz, National Cryptocurrency Association, Paradigm, Solana Policy Institute, Stand With Crypto ve Uniswap Labs gibi önemli kuruluşlar da AIP’yi destekleyenler arasında yer alıyor.