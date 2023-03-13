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Kripto Uçacak! Yarım Trilyon Dolarlık Dev İlan Etti! Bitcoin Boğası Bu Haberle Başlayabilir!

Kripto para yatırımcılarını sevinçten havaya uçurabilecek tahmin yarım trilyon dolarlık devden geldi.
23:25
13 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıları son 24 saattir yeniden aşırı iyimserliğe kapıldı ve iflasların daha fazla kazanç getirmesini bekliyor. Fed son 40 yılın en hızlı faiz artışlarını yaptı ve bunun bir bedeli olacaktı. Oldu da, şimdiye kadar 3 banka uzun vadeli tahvillerin faizinden ettiği zarar nedeniyle iflas etti. En az 5 banka borsada bugün %30’un üzerinde düşüş yaşadı. Daha fazla iflas kapıda gibi görünüyor.

Kripto Paralar Uçacak

Yarım trilyon dolara yakın varlık yöneten Nomura Holdings bugün yaptığı güncellemede Fed’in 22 Mart toplantısında 25bp faiz indirimi yapmasını beklediklerini açıkladı. Bu aynı zamanda sıkı para politikasından da vazgeçilmesi anlamına geliyor. Birçok kuruluş daha önce 50bp artış beklerken bu toplantıda faiz artışının pas geçileceğini yönünde görüşlerini revize etti. Japonya merkezli Nomura Holdings çok daha iddialı bir tahminde bulundu.

Bitcoin’in 24.000 dolar üzerinde bulunduğu şu dakikalarda bu tarz açıklamaların gelmesi fiyatı destekliyor. Ancak yatırımcıların geçmişte aşırı iyimserliğe kapılıp ağır bedeller ödediği günler gördük. Bundan dolayı bu tarz iddialı tahminlere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir.

Fed Faiz Kararı Tahmini

Nomura tarafından bugün yayınlanan rapor heyecan verici ve detayları son derece önemli. Dünyanın sayılı finans şirketlerinden biri olduğu için yaptıkları tahminlerin detaylarını irdelemek faydalı olabilir. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 24.200 dolarda bulunuyor ve Nomura haklı çıkarsa ay sonuna kadar kripto paraların kümülatif değerinin çok daha başka noktada olduğunu görebiliriz. Nomura tarafından yayınlanan raporda şunlar yazıyor;

Fed, mudileri korumak mevduatları Banka Vadeli Finansman Programı (BTFP) ile garanti altına aldı… Ancak piyasanın tepkisine bakılırsa, ABD finans sektörüne yönelik hisse senedi fiyatları bu yazı itibariyle düşmeye devam ettiği için finansal piyasalar bu politika eylemlerini yetersiz görüyor gibi görünmektedir. Bir piyasa endişesi, bir mevduat uçuşunun bir dizi nedenden dolayı yakın zamanda yavaşlamayabileceğidir. FDIC’nin SVB ve Signature Bank’ın tüm mudilerini korumasına rağmen, kurumsal mudiler, daha sonra tamamen yapılsalar bile, konservatörlük altına alınan banka(lar)dan mevduatlarına geçici olarak bile olsa erişim kaybından endişe duyuyorlar. Ticari bankalardan, bankalar mevduat oranlarını önemli ölçüde yükseltmediği sürece bankaları kredi portföylerini tasfiye etmeye zorlayabilecek önemli bir çıkış görebiliriz. Üçüncüsü, bankaların menkul kıymet yatırımlarında, bankaların sahip olduğu portföydeki gerçekleşmemiş sermaye kayıpları, Fed’in yeni BTFP’si nedeniyle yakın bir sorun haline gelmeyebilir. Bununla birlikte, Fed faiz oranını “daha uzun süre daha yüksek” tutarsa, bankalar, satışın yakın zamanda menkul kıymetlerdeki zararları gerçekleştireceği menkul kıymet varlıklarını tasfiye etmekten kaçınacaktır.”

Sebepleri açıkladıktan sonra Nomura beklentisini paylaşıyor;

“Yaklaşan finansal istikrar risklerine tepki olarak, şimdi Fed’in Mart FOMC toplantısında, Başkan Powell‘ın geçen haftaki ifadesinden çok önce, 24 Şubat’tan bu yana 50 bp’lik bir faiz artışı beklediğimiz yere kıyasla 25 bp’lik artışlarla faiz indirimini bekliyoruz. 25 bp’lik bir faiz indiriminin finansal kurumlar için her derde deva olması pek olası görünmese de, Fed Ekonomik Projeksiyonların Özetinde devam eden faiz indirimleri beklediğini gösterirse, piyasalar daha fazla faiz indirimini hızla fiyatlandırabilir. Bu, gerçekleşmemiş sermaye kayıplarını azaltabilir. Ayrıca Fed’in nicel sıkılaştırmayı durdurmasını bekliyoruz. Para Piyasası Fonları (MMF) gibi mevduat dışı yatırım araçlarına karşı mevduat seçimi bankalar için önemli olsa da. QT’yi sona erdirmek, rezerv miktarının aksi takdirde olacağından daha geniş tutmaya yardımcı olmalıdır. Üçüncüsü, Fed’in teminat varlıklarının daha geniş bir uygunluğunu veya acil bir borç verme tesisi aracılığıyla borçlular için daha geniş erişim sunarak yeni bir borç verme tesisi oluşturması mümkündür. BTFP genellikle teminat varlıklarının uygunluğunu büyük ölçüde ABD hazineleri ve hükümet tarafından desteklenen diğer menkul kıymetlerle sınırlar. BTFP duyurusunda Fed’in “finansal sistem genelinde koşulları yakından izlediğini ve haneleri desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu” belirtti.”

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