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Mart Ayı Fed Faiz Kararı! 1,84 Trilyon Dolarlık Dev Açıkladı! Kripto, Altın, Gümüş Hepsi Hareketlendi!

Kripto para piyasaları hareketlendi dünyanın en büyük finans kurumlarından biri Fed faiz kararıyla alakalı tahminini güncelledi.
20:46
13 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önümüzdeki hafta Çarşamba günü akşam 21:00’da Fed’in Mart ayı faiz kararını öğreneceğiz. Son derece yoğun bir gün olacak. Powell’ın burada yapacağı açıklamalar, faiz kararı ve diğer detaylar risk piyasaları tarafından yakından izlenecek. Ancak bugünden beklenti büyük ölçüde oluşmuş durumda. Eğer ağır basan beklenti haklı çıkarsa yatırımcılar ciddi fiyat artışları görebilir.

Mart Ayı Fed Faiz Kararı

Neredeyse 300 yıldır bankacılık faaliyetini yürüten 1,84 trilyon dolarlık varlık yöneten Barclays bu toplantıya dair beklentisini açıkladı. Dünyanın en büyük finans şirketlerinden biri ve 81 bin çalışanıyla dünyadaki 60 farklı ülkede aktif biçimde faaliyet gösteriyor. Yani Fed’in faiz kararına dair tahminlerini dikkate almak faydalı olabilir. İngiltere merkezli Barclays bankası bugün 21-22 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak olan FOMC toplantısı öncesinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararına ilişkin tahmininde önemli bir değişiklik yaptı. Tahminini 50 baz puanlık bir artış olarak daha önce açıklayan banka geri adım atıyor. ABD bankacılık sektöründe süregelen kargaşayı da göz önünde bulundurarak Barclays bu ay faiz artırımının pas geçileceğini tahmin etti.

ABD Merkez Bankası’nın, Silicon Valley Bank ve Signature Bank iflasları göz önüne alındığında risk yönetimine ağırlık vermeyi düşünebileceğini belirtti. Bu arada, Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine kıyasla %20’lik büyük bir artış gösterdiğinden, kripto piyasası ABD bankaları etrafındaki en son FUD ile canlanmış görünüyor.

Kripto, Altın, Gümüş Yorum

Hepsi yükseliyor ve haksız da değiller. Fed eğer erkenden faiz artışlarını durdurursa bu bize birkaç ay sonra indirimlerin de başlayabileceğini söyleyecek. Nitekim Fed Başkanı Powell faiz artışlarını durdurduktan sonra 9-12 ay arasında etkilerini görüp sonrasında indirime başlayacaklarını, erken duraklama yapmayacaklarını söylemişti. Bankalar iflas etmeye başlamışken erken duraklama zaruriyet haline geldi fakat henüz FOMC kararını açıklamış değil. Daha da önemlisi Fed üyelerinin açıklamaları da henüz başlamadı.

Yarın gelecek enflasyon verisi eğer beklenti üstü olmazsa Fed’in faiz artışını bu ay pas geçip daha yumuşak açıklamalar yaptığı bir toplantı görebiliriz. Bu kripto, altın ve gümüş üçlüsünün ayın devamında daha da büyük ralliler yapabileceği anlamına gelir.

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