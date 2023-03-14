SEC kripto paralarla ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra kurumun başka bir konu hakkında olan talebi ise şaşkınlık yarattı.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), temel açıklamaların eksikliğini iddia ederek kripto varlık endüstrisinin peşine düştü. Ancak, komisyonun kripto piyasasına yönelik incelemelerinin ileride hız kazanması bekleniyor.

ABD SEC Bütçesini Artırmak İstiyor

ABD SEC, 2022 mali yılı için yıllık performans raporunu kongre önünde sundu. SEC, konuyu incelediğinde son beş yılda ülkenin kripto piyasaları alanında önemli bir artış kaydettiğini belirtti. Yatırımcıların, zor kazandıkları varlıklarını çok yüksek spekülatif bir varlık sınıfında aktif olarak riske attıklarını belirten bir açıklamada bulundu.

Bununla birlikte, ABD SEC, ABD Başkanı Gary Gensler’in 2.436 milyar dolarlık fon talep ettiği 2024 Mali Yılı için kongre bütçesini de masaya yatırdı. Raporlara göre, ABD SEC bir önceki mali yılda 2.149 milyar dolar istedi. İki yıl arasında oluşan fark düşünüldüğünde Gensler’in ve ekibinin talebi gözle görülür şekilde artış gösterdi.

Fox Business muhabiri Eleanor Terrett, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) geçen yılki 365 milyon dolarlık teklife göre bir artışla 411 milyon dolar talep ettiğini belirtti. Terrett, CFTC’nin bütçe için diğer merkezi kurumlarla rekabet etmek zorunda olduğunu da sözlerine ekledi. Bu arada, ABD SEC başkanı bütçelerinin nötr olduğunu iddia ederken, ajans 31 ücretinin 414 milyon dolar eksik tahsil edildiğini bildirdi.

Gary Gensler Uygulamayı Hızlandırmayı Hedefliyor

SEC’in sunduğu raporda, ihraççıların, aracıların ve token’ların uygun hale gelmesini sağlamak için çalışacaklarını ve herhangi bir uygunsuzluğun kökünü kazımak için gerekli herhangi bir aracı kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

Gary Gensler, kripto endüstrisi etrafındaki yaptırımları artırma niyetini vurguladığı bir açıklama yaptı. Yasal işlemleri hızlandırmak için komisyon, kripto varlık uygulama ekibi için ekstra personel işe almak konusunda daha fazla fon istiyor olabilir. Bu ekibin büyüklüğünün sadece bir yıl içinde iki katına çıktığını belirtmek önemli.