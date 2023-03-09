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  •   SEC’e Bir Ters Köşe Daha! Bu Kurum SEC’i Paramparça Etti! Ethereum Merkezli Karar Ne Anlama Geliyor?

SEC’e Bir Ters Köşe Daha! Bu Kurum SEC’i Paramparça Etti! Ethereum Merkezli Karar Ne Anlama Geliyor?

SEC gün geçtikçe kripto para alanında güç kaybetmeye devam ediyor. Amerika'da yetkili kurum tarafından alınan karar kurumu şoka uğratacak.
10:35
9 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

İlginç bir gelişme olarak, ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Ethereum ve stablecoin’leri emtia olarak adlandırırken bunlar üzerinde yargı yetkisi kullandı. Bununla CFTC, Bitcoin hariç tüm kripto para birimlerini menkul kıymet olarak değerlendirmek isteyen ABD SEC ile doğrudan bir çatışma başlatmış oldu.

Çatışma Büyür Mü?

İlginç bir şekilde, son gelişme ABD’li düzenleyiciler arasında kripto alanını düzenlemeye yönelik bir uyum olmadığını da gösteriyor. CFTC Başkanı Rostin Behnam, 8 Mart Çarşamba günü Senato Tarım Komitesi’ne hitaben şunları söyledi:

Bununla birlikte, bunlar bir emtia ve kongreden başka bir varlık türü olduklarına dair net bir talimat gelmeden bu piyasayı denetlememiz gerekiyor. Stablecoinlerle ilgili açtığımız davalara dayanarak, USDC ve diğer benzer stablecoinlerin emtia olacağına dair güçlü bir yasal argüman olduğunu düşünüyorum.

CFTC başkanı, fiat destekli stablecoin’lerin kar beklentisiyle çalışmadığını ve sahibine geri dönmediğini de sözlerine ekledi. Böylece Behman, stablecoin’lerin menkul kıymetler kategorisine girmemesi gerektiğini ima ediyordu.

Ayrıca CFTC başkanı, 2021’deki bir dava sırasında Tether’e yönelik soruşturmaya atıfta bulundu. Bunun ardından Tether, 40 milyon dolar uzlaşma ücreti ödemeyi kabul etti.

CFTC Başkanı Ethereum’a Emtia Dedi

Sadece stablecoin değil, Behnam aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci kripto para birimi ve Bitcoin rakibi olan Ethereum’un da bir emtia olduğunu belirtti ve şunu söyledi:

Bir süredir CFTC borsalarında listeleniyor ve bu nedenle CFTC’nin Ethereum türevleri ve temel piyasasıyla ilgilenmesi için doğrudan bir yargı yetkisi kancası oluşturuyor. Ethereum vadeli işlem ürününün bir emtia varlığı olduğunu güçlü bir şekilde hissetmeseydik, CFTC borsasında listelenmesine izin vermezdik.

Ayrıca Behnam ajansının davalarını desteklemek için ciddi yasal savunmalara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Buna ek olarak Rostin Behnam, kripto alanının düzenlenmesinde yargı yetkilerine ilişkin daha fazla netlik arayarak Kongre’ye seslendi. Behnam ayrıca Kongre’den kapsamlı bir düzenleyici mevzuat talep ederek, uygulamanın tek başına kriptodaki riskleri ve tüketici koruma sorunlarını ele almak için yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

Piyasalarımızın kanıtladığı gibi, düzenlemelerimizin on yıllar boyunca kanıtladığı gibi, kapsamlı düzenleme dolandırıcılığı önleyebilir, manipülasyonu önleyebilir ve piyasaları istikrara kavuşturabilir ve nihayetinde müşterileri koruyabilir.

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