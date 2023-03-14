ABD Merkez Bankası (Fed) bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde son faiz kararını açıklamaya hazırlanırken Bitcoin (BTC) ve altcoin'ler için milyonların beklediği değişim başlıyor olabilir.

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ABD Merkez Bankası (Fed) bir haftadan biraz daha uzun bir süre içinde son faiz kararını açıklayacak. ABD bölgesel bankacılığındaki son gelişmeler ışığında Fed’in faiz artırımına gideceğine dönük beklentiler düşmüş durumda. ABD’nin Şubat ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak ve bazı yorumcular bu verilerin bankacılık krizinin gerisinde kalacağını düşünüyor.

“Fed Faizi Sabit Tutacak” İhtimali Hızla Arttı

ABD’de baş gösteren bankacılık krizi devam ederken Fed’den faiz artırımına dönük beklentilerin yeniden şekillendiği görülüyor. Bunun sonucunda da Bitcoin (BTC) ve altcoin‘lerin fiyatları hızla yükseliyor.

CME’nin FedWatch aracına göre, önümüzdeki hafta ABD’de faizin artırılmama ihtimali 12 Mart’ta yüzde 0 seviyesinden yüzde 25,5’e kadar çıktı. Araç, 30 günlük Fed fonlama vadeli işlem fiyatlandırma verilerinin gösterdiği gibi Fed’in faiz oranında yapacağı değişiklik ihtimallerini analiz ediyor.

Kripto para alanındaki en büyük yatırım şirketlerinden Grayscale’in son piyasa güncellemesinde değerlendirmelerde bulunan Matt Maximo ve Michael Zhao “Piyasalarda yaşanan son olaylar göz önüne alındığında Fed’in agresif bir faiz artırım rejimine devam etmesi pek olası görünmüyor. Piyasa çoğunlukla 25 baz puanlık bir artışı fiyatlıyor, ancak bankacılık sektöründeki sorunlar devam edecek olursa Fed tamamen gevşemeye karar verebilir ve bu ay faiz artışlarını durdurabilir.” notunu düştü.

İkili, iki ABD bankasının iflasının kısmi rezerv bankacılığının risklerini hatırlattığını, Bitcoin ve Ethereum (ETH) gibi kendi kendine egemen, merkeziyetsiz kripto paraların daha fazla benimsenmesini sağlayabileceğini belirtti.

New York Finansal Hizmetler Departmanı, 12 Mart’ta kripto dostu Signature Bank‘a eyalet düzenleyicisinin “mevduat sahiplerini korumak için” olduğunu söylediği bir hareketle el koyarak kapattı. Ayrı bir açıklamada, ABD’li federal banka düzenleyicileri Silicon Valley Bank ve Signature Bank’daki müşteri mevduatlarının tam olarak iade edileceğinin garantisini verdi.

“Faizde 25 Baz Puan İndirim” Yapılacağı İddiası

Maximo ve Zhao bu düşüncelerinde yalnız değiller. Nomura analistleri de aynı fikirde ve hatta bir adım daha ileri giderek Fed’in faiz indirimine gideceğini öne sürüyorlar. Yatırım bankası analistleri, “Ortaya çıkan finansal istikrar risklerine tepki olarak, daha önce 24 Şubat’tan bu yana 50 baz puanlık bir faiz artışı beklediğimiz Fed’in Mart’taki FOMC toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesini bekliyoruz” dedi.

Nomura’nın yatırımcılarla paylaştığı nota göre, 25 baz puanlık bir faiz indirimi, merkez bankasının nokta grafiğinde sürekli faiz indirimlerine yer vermesi halinde finansal kuruluşlar için her derde deva gibi görünmese de piyasalar hızlı bir şekilde daha fazla faiz indirimini fiyatlayabilir ve bu daha bankalardan daha fazla kaçış olması riskini bir miktar düşürebilir ve gerçekleşmemiş sermaye kayıplarını azaltabilir.

Nomura ayrıca Fed’in niceliksel sıkılaştırmayı (QT) da durdurmasını bekliyor. Analistler, “Para Piyasası Fonları (MMF) gibi mevduat dışı yatırım araçlarına karşı mevduat seçimi bankalar için önemli olsa da, QT’nin durdurulması rezerv sayısının aksi takdirde olacağından daha bol tutulmasına yardımcı olacaktır” dedi.

ABD Enflasyon Verileri Öncesinde Fiyatlar Yükseliyor

Bitcoin, 12 Mart’tan bu yana oldukça iyi performans göstererek tüm dünyanın dikkatini çekti. Piyasa değerine göre en büyük kripto para yaklaşık yüzde 11’lik bir yükselişle 24 bin doların üzerine çıktı. Bin 600 dolar ila bin 700 dolar aralığında işlem gören Ethereum da yüzde 6 oranında değer kazanarak günün ilk saatlerinde Şubat ortasından bu yana ilk kez bin 700 dolar seviyesini kısa süreliğine de olsa geçmeyi başardı.

Flowdesk’in ticaret müdürü François Cluzeau, The Block’a verdiği demeçte, ABD’li yetkililer tarafından hafta sonu alınan önlemlere piyasanın tepkisinin iyi olduğunu ve önlemlerin kripto para piyasasında gün boyunca sağlam bir ivmeye neden olduğunu belirtti. Cluzeau, likiditenin son birkaç haftadır etkilendiğini ekleyerek “Likiditenin düşük olduğu bir ortamda, fiyattaki volatilite likiditenin yüksek olduğu dönemlere kıyasla çok daha büyük olabilir.” dedi.

Signature Bank’ın neden olduğu riskleri durdurmaya yönelik hamlelere ve mevduatları koruma vaadine rağmen 13 Mart halka arz olmuş bankalar için karışık bir gün oldu. ABD işlem seansın sırasında yüzde 1,8 düşüşle işlem gören bankacılık devi JPMorgan saatler sonra yüzde 0,3 değer kazandı. ABD işlem seansı sırasında yüzde 5,8 düşen Bank of America, seans sonrasında yüzde 1,4 değer kazanırken First Republic saatler sonra yüzde 16 değer kazanmasından önce yüzde 61 düştü.

Swissquote’un kıdemli analistlerinden İpek Özkardeskaya, sunduğu piyasa raporunda Fed’in bankacılık sektöründeki yüksek faiz artışlarının neden olduğu sorunları görmezden gelemeyeceğini ve enflasyonu yüzde 2’ye geri getirmek için bir finansal krizi tetiklemeyi göze alamayacağını söyledi:

Yarınki ABD enflasyon verisi hala önemli, ancak bankacılık sektöründeki gelişmeler veriyi gölgede bırakabilir.

Piyasa uzmanlarının tahmini ABD’de enflasyonun Şubat ayında yıllık yüzde 6 ve aylık yüzde 0,4 olarak gerçekleştiği yönünde.