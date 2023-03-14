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Bitcoin’de Durdurulamaz Yükseliş! “Büyük Sıfırlama” mı Geliyor?

Bitcoin (BTC), son iki gündür benzersiz bir performans gösteriyor ve bazıları bunun küresel ekonomide "büyük sıfırlama"nın vaktinin geldiğini gösterdiğini savunuyor.
08:10
14 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin (BTC), geleneksel finans kurumlarının insanlara hizmet vermekte zorlandığı dönemde bir hedge olarak çalışması amacıyla tasarlandı. BTC, son iki gündür tam olarak bu yönde performans gösteriyor ve bazıları küresel ekonomide “büyük sıfırlama”nın geldiğini iddia etmeye başladı.

Son 48 Saatte Yatırımcılarının Servetine 70 Milyar Dolardan Fazlasını Kattı

Bitcoin, yazım sırasında gün içinde kaydettiği yüzde 9,22 yükselişle 24 bin 508 dolardan işlem görüyor. BTC, son 48 saatte yatırımcılarının servetine 70 milyar dolardan fazla değer katmış durumda. Öte yandan, geçtiğimiz hafta sonu ABD Merkez Bankası’nın (Fed) müdehalesine rağmen ABD’deki bankacılık sektörünün Pazartesi günkü işlem saati boyunca ağır bir darbe aldığı görüldü.

Geçen hafta Silicon Valley Bank‘ın (SVB) iflası, 2008 küresel krizinden bu yana bankacılık sektöründe görülen en büyük banka iflası oldu. Bunun dışında diğer iki banka (Silvergate Bank ve Signature Bank) mevduat sahiplerinin genel bankacılık sistemine olan güveninin azalmasıyla benzer bir kaderle karşı karşıya kaldılar.

2020’nin ilk yarısında Dünya Ekonomi Forumu Başkanı Schwab ve Galler Prensi Charles tarafından ortaya atılan “Büyük Sıfırlama” kavramı yeni tip koronavirüs salgını sonrasında dünya ekonomisini yeniden inşa etme ana fikri etrafında şekilleniyor. ABD’de patlak veren bankacılık krizinin büyük sıfırlamaya hizmet ettiğini düşünenlerin sayısı hızla artıyor.

İnsanlar Paralarını Bankalardan Bitcoin’e mi Taşıyor?

Bitcoin’in son iki gündeki sürpriz yükselişi, insanların güvenlerini merkezi oyunculardan merkeziyetsiz sistemlere taşıdıklarının ilk işaretleri olarak gösteriliyor. Ünlü Bitcoin savunucusu ve yatırımcısı Michael Saylor ABD’de bankacılık sektöründe yaşanan son iflasların ardından Twitter’daki takipçilerine dünya bankacılık sistemine ne kadar güvendiklerini sordu. Şu ana kadar oy verenlerin yüzde 86’sı bankacılık sistemine olan güvenin az olduğu yönünde oy kullandıkları görülüyor..

Bir başka tweet’inde Saylor şunları yazdı:

Bitcoin, varlıklarınızı borç veremeyen, yatırım yapamayan, kumar oynayamayan, sulandıramayan, değerini düşüremeyen, donduramayan ya da el koyamayan bir bankadır. Her zaman, dünyanın her noktasında çalışır ve durdurulamaz.

Popüler kripto para uzmanı Michael Pompliano ise 13 Mart’ta attığı bir tweet’te şunları söyledi:

Bitcoin son 24 saatte neredeyse yüzde 18 yükseldi. Piyasadan, kendi bankanız olmanızı sağlayan merkeziyetsiz bir paranın son gelişmeler ışığında değerlendiğine dair çok net bir sinyal geliyor.

Ayrıca, uzun vadeli yatırımcıların BTC’lerini sıkı sıkıya tuttukları görülüyor. Piyasa uzmanları bunun iyiye işaret olduğu üzerinde duruyor. Bitcoin yatırımcılarından oluşan bu grup şu anda toplam BTC arzının yüzde 73’ünden fazlasını elinde tutuyor. Öte yandan Bitcoin ile birlikte altcoin’lerin de güç gösterdiği görülüyor. Ancak en büyük kripto paranın arka arkaya ikinci gün de yaptığı yükseliş karşısında altcoin‘ler henüz kendilerinden beklenen performansı gösterebilmiş değil.

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