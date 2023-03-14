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Kripto para yatırımcıları son birkaç gündür sürekli olarak kötü haberlerle irkiliyor. Günün son gelişmesi güzel bir duyuru olsun. Türk kripto para yatırımcılarının da yoğun ilgi gösterdiği altcoinlerden olan Avalanche (AVAX)’ın kurucusu Emin Gün Sirer bugün müjdeyi verdi.

Avalanche (AVAX) Haberleri

Emin Gün Sirer birkaç dakika önce sosyal medya hesabı üzerinden Avalanche topluluğuna büyük müjdeyi duyurdu. Sirer artık ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) danışma kuruluna seçildi. Bu kurum SEC ile yetki tartışmaları yaşadığı için kripto paralar konusunda Gary Gensler’ın rakibi gibi görülüyor. Sirer mutluluğunu şu kelimelerle ifade etti;

“CFTC’nin Teknik Danışma Kurulu’na atandığım için çok heyecanlıyım. Düzenleyicileri kriptodaki en son gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve blockchainlerin faydalarını finansal sistemimize getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.”

En büyük Ethereum rakiplerinden biri olan Avalanche aynı zamanda Türkiye kökenli bir kurucuya sahip olduğu için ülkemizde de yoğun ilgi görüyor. Bununla birlikte deprem sürecinde Avalanche Vakfının yaptığı yaklaşık 1,1 milyon dolarlık bağışın da anlamı ve yeri ayrı.

CFTC Danışma Kuruluna Kripto Akını

CFTC Başkanı Behnam hali hazırda Gensler kadar genel bir kanaate sahip değil. O Bitcoin, Ethereum ve bazı altcoinlerin emtia olduğunu düşünüyor. Üstelik Kongreden bu kripto varlıkları düzenlemek için de yetki istiyor. Muhtemelen bu yetkili alacak ancak SEC bu süreçte açtığı dava ve soruşturmalarla yetki alanını genişletmek için elinden geleni yapıyor ve yapacak. CFTC danışma kuruluna Emin Gün Sirer gibi kripto alanında uzman isimlerin dahil olması önümüzdeki aylarda şekillenecek regülasyonların çok daha kucaklayıcı olması için önemlidir.

CFTC Komisyon Üyesi Goldsmith Romero danışma kurulundaki üyeleri açıklamadan önce şunları söyledi;

“Piyasalarımız yeni nesil teknoloji açısından en zorlu ve yenilikçi dönemlerden bazılarını yaşarken, Teknoloji Danışma Komitesi’nin yeni üyelerinin bu kamu hizmetini kabul etmelerinden onur duyuyorum. Piyasalarımızı giderek daha sofistike hale gelen siber saldırılardan korumak, dijital varlıkların müşterileri koruyacak şekilde sorumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlamak ve yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerin etkilerinin iyi anlaşıldığından emin olmak için Komisyon, teknoloji uzmanlarının tavsiyelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu uzmanlar bize teknolojinin yanı sıra teknolojinin finansal piyasalar üzerindeki karmaşık ve incelikli etkileri ve çıkarımları hakkında temel bilgiler sağlayabilir. Bu nedenle TAC üyeliğini, teknoloji endüstrisinden, federal liderlerden, akademiden ve kamu yararı temsilcilerinden saygın ve tanınmış liderleri, düşünürleri, yapıcıları ve uygulayıcıları bir araya getirecek şekilde yeniden tasarladım.”

Bazı öne çıkan üyeler şunlardır;