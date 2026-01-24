Balinalar Sessizce Topladı: Takip Edilen Altcoin’de Dikkat Çeken Hamleler

Aralık 2024’ten bu yana Hyperliquid ekosisteminde gözlemlenen balina hareketleri, HYPE token’ın fiyat yapısını ve likidite dengesini şekillendiren temel unsurlardan biri haline geldi. Özellikle büyük yatırımcıların aceleci alım-satımlar yerine kademeli alım ve staking odaklı stratejiler izlemesi, piyasada spekülatif dalgalanmalardan çok kontrollü bir büyüme algısı yarattı. Bu süreç, yalnızca fiyat hareketlerini değil, aynı zamanda protokolün toplam kilitli değerini (TVL) ve gelir sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiledi.

Balina Birikimi ve Arz Dinamikleri

Aralık 2024’ün ilk günlerinde bir Hyperliquid balinası, her işlemde yaklaşık 20.849 HYPE alarak düzenli spot alımlar gerçekleştirdi. İlk alım 7,91 dolar seviyesinden yapılırken, sonraki işlemler 8,10 ile 8,69 dolar aralığında yoğunlaştı. Bu merdivenli alım stratejisi sayesinde cüzdan, kısa sürede tek haneli pozisyondan 250 bin HYPE’ın üzerine çıktı. En önemli detay ise bu yöntemle kaymanın (slippage) minimize edilmesi ve piyasadaki mevcut likiditenin sindirilerek kullanılması oldu.

Cüzdan hareketleri, hem merkeziyetsiz borsalar hem de merkezi borsalarla bağlantılı girişler içerdiği için, alımların aceleci değil planlı olduğu açıkça görüldü. Üstelik bu davranış tekil bir örnek değildi; benzer büyüklükteki diğer balina cüzdanlarının da aynı dönemlerde kademeli birikim yaptığı tespit edildi. Bu durum, kısa vadeli fiyat spekülasyonundan ziyade staking öncesi stratejik konumlanmaya işaret etti. Likit arzın staking’e kaymasıyla birlikte borsalardaki token bakiyeleri azaldı ve bu da aşağı yönlü baskının sınırlanmasına katkı sağladı.

TVL Büyümesi, Ücret Gelirleri ve Staking Çıkışı

Hyperliquid’in TVL’i 2025 boyunca istikrarlı şekilde artarak yıl başındaki yaklaşık 2 milyar dolardan yaz sonunda 6 milyar dolara yaklaştı. Bu büyüme, geçici fon girişlerinden ziyade güçlü işlem hacimleri ve düzenli ücret üretimiyle desteklendi. Günlük ücret gelirlerinin sık sık 3 ila 10 milyon dolar aralığında seyretmesi, protokoldeki sermayenin aktif biçimde çalıştığını gösterdi. Yılın son çeyreğinde TVL 4–5 milyar dolar bandına geri çekilse de bu seviyenin korunması, “yapışkan” likidite algısını güçlendirdi.

Ocak 2026’da ise büyük bir HYPE yatırımcısının yaklaşık 665 bin token’ı Bybit’e yatırması dikkat çekti. Bu hamleyle yaklaşık 7,04 milyon dolarlık kâr realize edildi. Söz konusu yatırımcı, 2024 sonunda ortalama 11,50 dolardan topladığı HYPE’ları aktif trade yerine staking’e yönlendirmişti. Yaklaşık %2,3 APY ile biriken staking ödülleri, toplam bakiyeyi zamanla artırdı. Bir günlük kilit ve yedi günlük unstaking kuyruğu nedeniyle çıkışın planlı olduğu net biçimde anlaşıldı.

Bu gelişmelere paralel olarak, farklı bir haberde dYdX ekosisteminde de benzer şekilde balinaların staking odaklı pozisyonlarını çözmeye başladığı ve merkezi borsalara kontrollü transferler yaptığı bildirildi. Bu durum, türev DEX’lerinde olgunlaşan bir piyasa davranışına işaret ediyor.