ALTCOIN

Piyasa Dalgalanırken Güç Toplayan Altcoin Yatırımcıların Radarına Girdi

Özet

  • SEI, EVM odaklı dönüşümle performans öncelikli bir Layer-1 olmayı hedefliyor.
  • Zincir üstü veriler, ekosistemde kullanıcı aktivitesinin tamamen zayıflamadığını gösteriyor.
  • 1 dolar hedefi mümkün, ancak güçlü dirençlerin aşılması gerekiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasaları Bitcoin, XRP ve memecoin’lerde yaşanan sert dalgalanmalarla yön arayışındayken, daha sessiz ama daha sağlam bir temel oluşturan bir altcoin öne çıkıyor: SEI. Ethereum’un güçlü ağ etkisi ile Solana’nın yüksek hız avantajını birleştirmeyi hedefleyen Sei ağı, teknik dönüşümü ve zincir üstü verilerdeki istikrarlı büyüme sayesinde yatırımcıların radarına yeniden girmiş durumda. Özellikle son dönemde ekosistemde yaşanan yapısal değişimler, SEI fiyatı için kritik bir kırılma noktasına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Sei Ekosisteminde Dönüşüm Dönemi
2 SEI Fiyatı ve 2026 İçin 1 Dolar Senaryosu

Sei Ekosisteminde Dönüşüm Dönemi

Sei ağı şu anda yüksek etkili bir geçiş sürecinden geçiyor. Bu süreçte en dikkat çekici adım, ağın tamamen EVM uyumlu bir Layer-1 zincire dönüşme hedefi. SIP-3 ya da “Giga” olarak adlandırılan bu yön değişikliğiyle birlikte, staking işlemleri öncelikle EVM üzerinden yapılacak, ardından IBC transferleri kademeli olarak devre dışı bırakılacak. Bu durum, özellikle Cosmos tabanlı varlıkları elinde tutan kullanıcılar için bir likidite ve geçiş süreci anlamına geliyor.

IBC’nin kapatılması, USDC.n gibi Cosmos-native varlıkların, ağın yerel USDC versiyonuna taşınmasını zorunlu kılıyor. Bu da kısa vadede belirsizlik yaratsa da uzun vadede daha sade, hızlı ve geliştirici dostu bir yapı oluşturma hedefini destekliyor. Sei artık çift kimlikli (Cosmos + EVM) bir ağ yerine, performans öncelikli bir EVM L1 olarak konumlandırılıyor. Güçlü RPC altyapısı, geliştirici araçları ve cüzdan entegrasyonlarıyla, özellikle EVM geliştiricileri için “tak-çalıştır” bir ekosistem yaratılmak isteniyor.

Zincir üstü veriler, bu dönüşümün tamamen olumsuz algılanmadığını gösteriyor. Sei ekosisteminde toplam kilitli değer (TVL) yaklaşık 128 milyon dolar seviyesinde bulunurken, son 24 saatte net girişlerin pozitif olması dikkat çekiyor. DEX hacimlerindeki haftalık artış da kullanıcı aktivitesinin canlı kaldığına işaret ediyor.

SEI Fiyatı ve 2026 İçin 1 Dolar Senaryosu

SEI, piyasaya ilk çıktığı günlerde 1,14 doların üzerine çıkarak büyük ilgi görmüştü. Ancak sonrasında ayı piyasasının etkisiyle düşen zirveler ve dipler oluşturarak uzun soluklu bir geri çekilme sürecine girdi. Haftalık grafikler, fiyatın aylardır sıkıştığını ve 0,10–0,12 dolar bandında güçlü bir uzun vadeli destekle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Teknik göstergeler hâlâ temkinli olunması gerektiğini söylüyor. RSI düşük seviyelerde seyrederek zayıf momentum sinyali verse de, satış baskısında azalma işaretleri bulunuyor. MACD negatif bölgede olsa da ivme kaybı, olası bir tepki yükselişinin zeminini hazırlayabilir. Ancak analistlere göre 1 dolarlık hedef için ilk aşamada 0,35–0,40 dolar direnç bölgesinin kalıcı şekilde aşılması gerekiyor.

Bu noktada SEI’yi etkileyebilecek bir diğer gelişme de genel piyasa dinamikleri. Örneğin, son haftalarda Ethereum ekosisteminde yeniden artan Layer-2 aktivitesi ve Solana tarafında gelen performans güncellemeleri, yüksek hızlı ağlara olan ilgiyi artırıyor. Bu eğilim, Sei’nin “hız ve verimlilik” anlatısını destekleyen dışsal bir faktör olarak öne çıkıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Şubat Sürprizi: O Meme Token, Dogecoin’i Tarihsel Performansla Geride Bırakıyor

Altcoin’de Şaşırtan Sinyal: Sosyal Hacim Son 5 Haftanın En Yükseğinde

Solana İçin Beklenen Sinyal Yandı, Şimdi Tam Zamanı

Önemli Gelişme: ImmuneFi (IMU) Coin İçin Dev Borsadan Destek, IMU Coin Nedir?

CoinStats, Aster, Hyperliquid ve Lighter Entegrasyonlarıyla Perpetual DEX Takibini Genişletiyor

Solana Mobile Beklenen Adımı Attı: SKR Coin Dağıtımı Başladı

Winklevoss Kardeşlerden Altcoin Zcash’de Sessiz Güç Gösterisi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Bitcoin Neden Altın ve Gümüşün Arkasında Kaldı?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Neden Altın ve Gümüşün Arkasında Kaldı?
BITCOIN (BTC)
Şubat Sürprizi: O Meme Token, Dogecoin’i Tarihsel Performansla Geride Bırakıyor
Meme Token

Lost your password?