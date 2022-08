Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü son zamanlarda yaşanan krizler nedeniyle büyük darbe alsa da ünlü isimler kervana katılmaya devam ediyor.

Sandbox, Paris Hilton ile Ortaklığını Duyurdu

Paris Hilton, kripto para sektörünün ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sandbox (SAND) dün Kaliforniya’da bulunan lüks Malibu Malikanesini inşa etmek için moda ikonu ile ortak olduğunu duyurdu. Animoca Brands’in bir yan kuruluşu olan Sandbox, merkeziyetsiz bir sanal oyun olarak tanımlanabilir. Hilton’un şirketi 11:11 Media ile ortaklaşa yürütülecek proje, Sandbox‘ta yer alacak. Hilton yaptığı açıklamada, metaverse evrenine adım attığı için heycanlı olduğunu belirtti. Sandbox ve kendi ekibine teşekkür eden ünlü isim, bu projenin hayranları için inanılmaz bir deneyim olacağını ifade etti. Kendini girişimci, DJ vekripto kraliçesi olarak tanımlayan Hilton, Web3 sektöründeki varlığını güçlendiriyor. Hilton, Web3’ü erken benimseyenler arasında yer alıyor. Hilton, 2015 yılında Animoca ile bir dizi dijital giyilebilir ürün üretti. Ayrıca Roblox’ta Paris World’ün inşasını başlattı.

Hilton’un Sandbox’a girmesi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Hilton’un hayranları, Malibu malikanesindeki sanal partiler gibi etkinliklere davet edilecek. Topluluk, ayrıca büyük bir Cadılar Bayramı etkinliğine davet edilecek. Hilton’un basın ekibi, ünlü ismin Web3 alanında, uzun süredir kripto meraklısı, dijital sanat aşığı, hevesli bir NFT koleksiyoncusu ve bir metaverse ikonu olduğunu açıkladı. Hilton’un medya ve prodüksiyon şirketi 11:11 Media, TV , podcast’ler (London Audio), dijital (11:11 Digital), lisanslama, NFT’ler, müzik, ve birçok alanda faaliyet gösteren milyar dolar değerinde bir şirket konumunda. Sandbox’ın kurucu ortağı Sebastien Borget, şunları söyledi:

Metaverse evreninin kraliçesi Paris Hilton’u ağrlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sandbox, herkesin hayal gücünü hayata geçirmesine izin veren yaratıcı bir alan sağlıyor. Paris Hilton, kendi evreninden sanal partiler ve çeşitli eğlence mekanlarıyla dolu göz alıcı bir dünya inşa ediyor.

Platform, Ünlü İsimlerin Tercihi Oldu

Sandbox kendisini “kısmen sanal emlak, kısmen eğlence parkı” olarak tanımlıyor. Sandbox, sanal gayrimenkul satma hizmeti veren önemli bir metaverse projesidir. Şirket, Warner Music Group, Deadmau5, Snoop Dogg, Gucci Vault, Atari, Ubisoft, Steve Aoki, The Rabbids, The Walking Dead, Adidas, Richie Hawtin, The Smurfs ve Care Bears gibi bazı büyük isimlerle ortaklık kurdu.

The Sandbox, 2021’in Kasım ayında Japon mobil devi SoftBank liderliğinde yatırımcılardan 93 milyon USD fon toplamayı başardı. Aynı zamanda oyun, aralarında ünlü oyun şirketi Atari, CryptoKitties, The Walking Dead ve hip-hop yıldızı Snoop Dogg’un da yer aldığı 50’den fazla iş ortaklığını hayata geçirdi.