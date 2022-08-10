X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Paris Hilton Bu Altcoin Projesini Tercih Etti! İşte Ayrıntılar!

Paris Hilton Bu Altcoin Projesini Tercih Etti! İşte Ayrıntılar!

Kripto para sektörü son zamanda yaşanan krizler nedeniyle büyük darbe alsa da ünlü isimler kervana katılmaya devam ediyor. 
12:35
10 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü son zamanlarda yaşanan krizler nedeniyle büyük darbe alsa da ünlü isimler kervana katılmaya devam ediyor.

Sandbox, Paris Hilton ile Ortaklığını Duyurdu

Paris Hilton, kripto para sektörünün ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sandbox (SAND) dün Kaliforniya’da bulunan  lüks Malibu Malikanesini inşa etmek için moda ikonu ile ortak olduğunu duyurdu. Animoca Brands’in bir yan kuruluşu olan Sandbox, merkeziyetsiz bir sanal oyun olarak tanımlanabilir. Hilton’un şirketi 11:11 Media ile ortaklaşa yürütülecek proje, Sandbox‘ta yer alacak. Hilton yaptığı açıklamada, metaverse evrenine adım attığı için heycanlı olduğunu belirtti. Sandbox ve kendi ekibine teşekkür eden ünlü isim, bu projenin hayranları için inanılmaz bir deneyim olacağını ifade etti. Kendini girişimci, DJ vekripto kraliçesi olarak tanımlayan Hilton, Web3 sektöründeki varlığını güçlendiriyor. Hilton, Web3’ü erken benimseyenler arasında yer alıyor. Hilton, 2015 yılında Animoca ile bir dizi dijital giyilebilir ürün üretti. Ayrıca Roblox’ta Paris World’ün inşasını başlattı.

Hilton’un Sandbox’a girmesi, hayranları arasında büyük heyecan yarattı. Hilton’un hayranları, Malibu malikanesindeki sanal partiler gibi etkinliklere davet edilecek. Topluluk, ayrıca büyük bir Cadılar Bayramı etkinliğine davet edilecek. Hilton’un basın ekibi, ünlü ismin Web3 alanında, uzun süredir kripto meraklısı, dijital sanat aşığı, hevesli bir NFT koleksiyoncusu ve bir metaverse ikonu olduğunu açıkladı. Hilton’un  medya ve prodüksiyon şirketi 11:11 Media, TV , podcast’ler (London Audio), dijital (11:11 Digital), lisanslama, NFT’ler, müzik, ve birçok alanda faaliyet gösteren milyar dolar değerinde bir şirket konumunda. Sandbox’ın kurucu ortağı  Sebastien Borget, şunları söyledi:

 Metaverse evreninin kraliçesi Paris Hilton’u ağrlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sandbox, herkesin hayal gücünü hayata geçirmesine izin veren yaratıcı bir alan sağlıyor. Paris Hilton, kendi evreninden sanal partiler ve çeşitli eğlence mekanlarıyla dolu göz alıcı bir dünya inşa ediyor.

Platform, Ünlü İsimlerin Tercihi Oldu

Sandbox kendisini “kısmen sanal emlak, kısmen eğlence parkı” olarak tanımlıyor. Sandbox, sanal gayrimenkul satma hizmeti veren önemli bir metaverse projesidir. Şirket, Warner Music Group, Deadmau5, Snoop Dogg, Gucci Vault, Atari, Ubisoft, Steve Aoki, The Rabbids, The Walking Dead, Adidas, Richie Hawtin, The Smurfs ve Care Bears gibi bazı büyük isimlerle ortaklık kurdu.

The Sandbox, 2021’in Kasım ayında Japon mobil devi SoftBank liderliğinde yatırımcılardan 93 milyon USD fon toplamayı başardı. Aynı zamanda oyun, aralarında ünlü oyun şirketi Atari, CryptoKitties, The Walking Dead ve hip-hop yıldızı Snoop Dogg’un da yer aldığı 50’den fazla iş ortaklığını hayata geçirdi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Coinbase’in Yol Haritasına Eklenen Bu Altcoin Harekete Geçti!
Coinbase’in Yol Haritasına Eklenen Bu Altcoin Harekete Geçti!
Tartışmaların Odağındaki Altcoin Duyurdu: Yakım Mekanizması Olmayacak
Tartışmaların Odağındaki Altcoin Duyurdu: Yakım Mekanizması Olmayacak
Ethereum’da Sular Durulmuyor! 3 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
Ethereum’da Sular Durulmuyor! 3 Analistten Kritik Uyarı Geldi!
312 Milyar Token’lık Alımın Ardından Altcoin’in Yakımı Yüzde 250 Arttı
312 Milyar Token’lık Alımın Ardından Altcoin’in Yakımı Yüzde 250 Arttı
Şaşırtan Veri: GameFi Altcoin’i Yüzde 90 Düşse de Yatırımcıları Mutlu!
Şaşırtan Veri: GameFi Altcoin’i Yüzde 90 Düşse de Yatırımcıları Mutlu!
Kripto Devi Celsius’a ABD ve Kanada’dan Büyük Darbe: Durduruldu!
Kripto Devi Celsius’a ABD ve Kanada’dan Büyük Darbe: Durduruldu!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!
SON DAKİKA: Bitcoin ve Altcoin’lerin Beklediği Kritik Veriler Açıklandı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Son Teknik Analizler
Doji Nedir? Doji Türleri
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022