Nükleer müzakerelerin sonucu henüz netleşmemiş ve ABD'nin İran ekonomisi üzerindeki baskısı devam ederken İran Ticareti Geliştirme Kurum başkanı Ali Reza Peyman Pak, 10 milyon dolar değerindeki ithalat ödemesinin kripto para ile yapıldığını açıkladı.

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Nükleer müzakerelerin sonucu henüz netleşmemiş ve ABD’nin İran ekonomisi üzerindeki baskısı devam ederken İran Ticareti Geliştirme Kurum başkanı Ali Reza Peyman Pak, bir ilke imza atılarak 10 milyon ABD doları değerindeki ithalat ödemesinin kripto para ile yapıldığını açıkladı.

Dış Ticarette Kripto Para Kullanımı

Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, İran Ticareti Geliştirme Kurumu başkanı Ali Reza Peyman Pak, kişisel Twitter hesabından 10 milyon ABD doları değerindeki ithalat ürünlerinin ödemesinin kripto para ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

Pak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu hafta, 10 milyon ABD doları değerindeki kripto para ile ilk resmi ithalat ödemesi başarıyla yapıldı. Eylül ayı sonuna kadar hedef ülkelerle dış ticarette kripto paralar ve akıllı sözleşmeler daha yaygın olarak kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

ABD Ambargosu Altında İran

İran hükümetinin ABD Doları’yla alışverişini yasaklayan, altın ve diğer değerli metal ticaretini engelleyen, otomotiv ve otomotiv yedek parça ticaretini sınırlandıran, bu ürünleri İran’a satmaya devam edecek ülke ve şirketlere de yaptırımlar getiren ABD ambargosu 2018’in Ağustos yılında, ambargonun ikinci aşaması ise 4 Kasım’da yürürlüğe girmişti. O zamandan beri ekonomisini ayakta tutma mücadelesi veren İran’ın kripto paralarla olan ilişkisinin artarak güçlendiği görüldü.

2019 yılında İran hükümeti kripto para madenciliğini yasal bir endüstriyel faaliyet olanı olarak kabul ettiğini açıklandı. Ülkede kripto para madenciliği yapmak isteyenlerin Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alması şartı getirildi.