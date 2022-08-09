Kripto para araştırma ve analiz şirketi Messari tarafından sağlanan verilere göre Cardano (ADA), benimseme metriklerine kıyasla daha agresif bir şekilde fiyatlanıyor.

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Kripto para araştırma ve analiz şirketi Messari’nin yakın tarihli raporuna göre popüler kripto para projelerinden biri olan Cardano (ADA), emsallerine kıyasla daha agresif bir şekilde fiyatlanarak öne çıkıyor.

Cardano ve Rakipleri

Kripto para araştırma ve analiz şirketi Messari, yayımladığı son raporunda Cardano’nun Blockchain’in benimseme ölçütlerine kıyasla daha ​​agresif bir şekilde fiyatlandığını belirtti. Messari’nin değerlendirmesi, ağa önemli teknik iyileştirmeler getirmesi beklenen ve birçok kez ertelenmesinin ardından artık Cardano topluluğu tarafından merakla beklenen Vasil hard fork‘un öncesinde geldi.

Kripto para araştırma ve analiz şirketi Messari’nin verileri, günlük işlem sayısı söz konusu olduğunda Cardano’nun Solana (SOL), Algorand (ALGO), Tezos (XTZ) ve NEO‘nun (NEO) arkasında yer aldığını ortaya koyuyor. Popüler hisse kanıtı Blockchain’i, ayrıca Solana ve Algorand’dan daha az toplam değere (TVL) sahip.

Tüm bunlarla birlikte Messari raporu, Solana’nın başlıca temel ölçütlerde ana rakiplerinin açık ara önünde yer aldığını işaret ediyor. Kripto para araştırma ve analiz şirketi, ağın ekosistemini destekleyen token olan SOL’un ADA ve diğer emsal kripto paralara kıyasla tutuklu bir şekilde fiyatlandırıldığını söylüyor.

“Önemli Bir Etki Yaratmıyor”

Daha önce bildirdiğimiz gibi, ünlü milyarder Mark Cuban, kısa süre önce Cardano’nun geçen yılın Eylül ayında akıllı sözleşmelerin başlatılmasından bu yana önemli bir etki yaratmadığını iddia etti. Cuban ilk kez Cardano’ya muhalif bir açıklama yapmıyor. Ünlü milyarder geçmişte de birçok kez popüler hisse kanıtı Blockchain’ini hedef almış ve kripto para projesinin gerçeğe uygun değerine kıyasla değerinin abartıldığını öne sürmüştü.

CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre, ADA ve SOL şu anda piyasa değeri açısından sırasıyla yedinci ve dokuzuncu sırada yer alıyor. Öte yandan ADA, son 24 saatte kaydettiği yaklaşık yüzde 1 düşüşle 0,5342 dolardan alınıp satılıyor. Cardano, güncel fiyatlarla 2 Eylül 2021’de ulaştığı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) kaydettiği 3,10 doların yüzde 82,76 altında fiyatlanıyor. ADA’nın toplam piyasa değeri ise yazım sırasında 18.1 milyar dolar seviyesinde.