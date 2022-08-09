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  •   El Salvador Başkanı Açıkladı: Ülkedeki Turizm, Bitcoin Kullanımı ile Birlikte Yüzde 30’luk Bir Artış Kaydetti!

El Salvador Başkanı Açıkladı: Ülkedeki Turizm, Bitcoin Kullanımı ile Birlikte Yüzde 30’luk Bir Artış Kaydetti!

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ülkedeki turizm faaliyetlerinde Bitcoin kullanımı ile birlikte %30'luk bir artış kaydedildiğini açıkladı.
09:59
9 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, hafta içerisinde yaptığı bir açıklamasında Bitcoin kullanımının turizm gelirlerine olan olumlu yansımasını değerlendirdi. Bitcoin kullanımının ve sörf gibi su sporlarının teşvik edilmesinin turizmdeki yükselişin iki ana nedeni olduğunu dile getiren Bukele, özellikle Bitcoin ile birlikte turist sayısında ve harcamasında önemli bir artışın kaydedilmekte olduğunu belirtti. El Salvador Başkanı Nayib Bukele’nin açıklamalarına göre Bitcoin kullanımından önce günlük ortalama harcama 113 dolar ile 150 dolar arasında değişiklik gösterirken, Bitcoin kullanımı ile birlikte ortalama 200 dolara kadar yükseldi.

El Salvador Başkanı Nayib Bukele’den Açıklamalar

El Salvador Başkanı Nayib Bukele, hafta içerisinde yaptığı bir açıklamasında Bitcoin kullanımının artan turizm gelirlerine olan olumlu etkisine değindi. Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilmesi ile birlikte turist sayısında da oldukça ciddi bir artış kaydedildiğini ifade eden Bukele, turizmdeki yükselişin iki ana sebebinin Bitcoin kullanımı ve sörf gibi su sporlarının teşvik edilmesi olduğunu öne sürdü. Öte yandan El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin kullanımı ile birlikte turizmde günlük harcamalarda da önemli bir artışın kaydedilmekte olduğunu ifade etti.

Bitcoin Kullanımının El Salvador’daki Turizme Etkisi

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yasal para birimi olarak kabul edilmesi ile birlikte turizmde ortalama %30’luk bir artışın kaydedildiğini ifade eden Nayib Bukele, Bitcoin kullanımının yalnızca turist sayısına değil, aynı zamanda turistlerin harcamalarına da etki ettiğini ifade etti. Bukele’nin açıklamalarına göre Bitcoin kullanımından önce ortalam günlük harcama 113 dolar ile 150 dolar arasında değişiklik gösterirken, Bitcoin’in yasal para birimi ilan edilmesi ile birlikte bu günlük harcama ortalama 200 dolara kadar yükseldi.

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