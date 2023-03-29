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Glassnode Raporunda Öne Çıkan Veriler: Bitcoin, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

On-chain veri analizi platformu Glassnode, "Week-on-Chain" raporunda kritik metriklere işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı.
15:00
29 Mart 2023
Teknik Analiz: Bitcoin'de Düşüş Devam Ediyor! İşte Kritik Destek Ve Direnç Noktaları
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası Çarşamba gününe güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı. Bitcoin (BTC), 28.500 dolar fiyat seviyelerini aşarken kripto para piyasasındaki çoğu altcoin de sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para piyasasının toplam değeri 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Ancak on-chain veri analizi platformu Glassnode’un 28 Mart tarihli “Week on Chain” raporunda kripto para borsalarındaki BTC girişlerindeki artışa dikkat çekti ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Glassnode Raporu, Güncel Verileri Paylaştı

Bitcoin, güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %5,5’lik bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar fiyat seviyelerini aştı. Bitcoin’deki yükselişin etkisiyle altcoin’ler de gün içinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından kritik 1800 dolar direncini aşarken kripto para birimlerinin toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasındaki bu yükseliş devam ederken on-chain veri analizi platformu Glassnode da kritik verilere işaret ederek BTC adına olası düşüş sinyallerine dikkat çekti ve kripto para yatırımcılarını uyardı. Glassnode raporuna göre kripto para borsalarındaki BTC girişlerinde önemli bir artış gerçekleşti.

Bitcoin, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

On-chain veri analizi platformu Glassnode’un 28 Mart tarihli “Week on Chain” raporunda kripto para borsalarındaki fon girişlerinin son günlerde yüksek bir artış gösterdiğini bildirdi. Glassnode raporundaki verilere göre borsalardaki net fon akışlarında geçen hafta yaklaşık 4.180 BTC’lik bir artış kaydedildi. Söz konusu bu artış, yine Glassnode verilerine göre LUNA’nın Mayıs 2022’deki çöküşünden bu yana kaydedilen en büyük ölçekli artış. Glassnode, raporunda söz konusu bu artışa ilişkin bir değerlendirmede bulundu ve kâr realizasyonlarına dikkat çekti. Piyasada yakın vadeli bir geri çekilmenin söz konusu olabileceğini ifade etse de Glassnode, mevcut kâr oranlarının henüz bir boğa piyasasının sonlarında kaydedilen seviyelere ulaşmadığını ve dolayısıyla bu metriklerin tek başına BTC adına yeni bir düşüşün habercisi olmadığını bildirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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