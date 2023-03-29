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  •   Alım Satımın Kralı Analist Ethereum’ İçin 2.000 Doları İşaret Etti Ve Ekledi: Önünde Engel Kalmadı!

Alım Satımın Kralı Analist Ethereum’ İçin 2.000 Doları İşaret Etti Ve Ekledi: Önünde Engel Kalmadı!

Şangay yükseltmesi yaklaşırken Ethereum için büyük bir tahmin de dünyaca ünlü alım satım analistinden geldi. Analist 2000 doları işaret etti.
14:20
29 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH) önemli bir kırılmanın eşiğinde ve kripto varlık kısa süre önce kayda değer bir güç göstererek 1.700 ila 1.780 dolar arasındaki önemli bir destek seviyesini geri aldı.

Ethereum’da Kritik Seviyeler

Yeni bir yükseltme yaklaşırken, özellikle bu kritik seviyenin geri kazanılması sürecinde 1,41 milyon adresin 6,48 milyon ETH satın alması, varlığa olan ilginin arttığını gösteriyor. Dahası, bu destek seviyesinin başarılı bir şekilde geri kazanılması ETH için önemli bir kilometre taşına işaret ediyor, çünkü çok önemli bir destek sağlamış görünüyor ve daha fazla yukarı yönlü hareket için yolu açmış olabilir.

Nitekim kripto alım satım analisti Ali Martinez, 29 Mart’ta IntoTheBlock’un In/Out of the money around fiyat grafiğini kullanarak, 1.533 ila 2.077 dolar arasında alım yapan ETH adreslerine ilişkin bilgilere dayanarak, ileride önemli bir direnç olmadığı göz önüne alındığında, daha fazla yükseliş beklemenin tamamen makul olduğunu vurguladı.

Özetle, mevcut piyasa eğilimleri ETH’nin önemli bir değer artışı için hazır olduğunu gösteriyor. Martinez’in de belirttiği gibi, sağlam bir taban oluştuğu ve önünde kayda değer bir direnç bulunmadığı için, varlığın yukarı yönlü duruşu onu patlamaya hazır bir bomba olarak piyasada tutuyor.

Ethereum Fiyat Analizi

Şu anda Ethereum, son 24 saatte %5,21 ve önceki hafta boyunca %1,47 artışla, toplam 222 milyar dolar piyasa değeriyle 1.818 dolardan işlem görüyor.

Bu arada, finans analiz platformu TradingView’deki bir günlük göstergeler, özetlerinin 17’de güçlü alım alanında olduğunu göz önünde bulundurarak ETH için yükseliş eğilimine işaret ediyor. 14’te güçlü alım öneren hareketli ortalamaların ve 3’te alıma işaret eden osilatörlerin sonucu.

Son olarak, Ethereum Vakfı tarafından 28 Mart Salı günü yayınlanan bir blog yazısına göre, Shapella ağ yükseltmesinin, çekirdek geliştiriciler tarafından varılan resmi bir fikir birliğinin ardından 12 Nisan’da Ethereum ana ağında etkinleştirileceğini belirtmek gerekir.

EIP-4895 standardı, Shapella güncellemesinin tamamı uygulandıktan sonra Ethereum ağına eklenecek. Bu EIP, ilk kez, stake edilmiş eterin çekilmesini mümkün kılacak. Buna ek olarak Shapella, belirli faaliyetlerle ilişkili işlem maliyetlerini azaltmak için ağında çeşitli değişiklikler yaptı.

Yatırımcılar, sahiplerinin %90’ından fazlası Ethereum’larını borsalardan çıkardığı için bunun ETH fiyatı üzerinde daha fazla yükseliş etkisi olacağını umuyor olacak.

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