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Piyasadaki Yükseliş Hız Kazanıyor: Ethereum (ETH), Kritik Direnci Aştı!

Piyasadaki yükseliş ivmesinin de etkisiyle gün içerisinde değer artışlarına hız kazandıran ETH, kritik 1800 dolar direncini aştı.
14:00
29 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası güne yükseliş yönlü bir ivme ile başladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Bitcoin, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5,5’lik bir değer artışı kaydederek 28.500 dolar fiyat seviyelerini aşarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son yükselişlerin ardından 1800 dolarlık kritik direnci aşmayı başardı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Piyasadaki çoğu kripto para birimi güne yükseliş ile başladı. Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı ve yeniden 28.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Piyasa değeri en yüksek kripto para birimleri arasında XRP nispeten yükselişe öncülük etti ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %20’lik bir değer artışı kaydederek 0,57 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum, 1800 Dolar Seviyelerini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in yeniden 28.500 dolar fiyat seviyelerini aşması ile birlikte kripto para piyasası yeniden yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve piyasadaki çoğu kripto para birimi değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH) da piyasadaki bu yükseliş ivmesinin etkisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %5,5’lik bir değer artışı kaydetti. Kaydettiği bu yükselişlerin ardından ETH, kritik 1800 dolar direncini aşmayı başardı ve 1815 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

ETH’nin piyasa değeri ise CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 222 milyar dolar seviyelerine ulaştı. Ethereum’daki güncel teknik görünümü değerlendiren pek çok analist, kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analistlere göre ETH adına 1800 dolar seviyelerinin korunması ve piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda ETH, ilerleyen haftalarda değer artışlarına hız kazandırabilir ve 2000 dolar seviyelerine varan yeni bir yükseliş hareketi başlatabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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