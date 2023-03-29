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Geçtiğimiz yıl kripto para piyasaları için tam bir kaos dönemiydi. Birçok yatırımcı piyasalardan bu yüzden kaçtı. Günlük 20 milyar doların altına düşen hacimler gördük ve Bitcoin fiyatı 15.500 dolara kadar düştü. Altcoinlerde yatırımı olanlar %90’ı aşan kayıplar gördü. Peki tek para kaybeden bireysel yatırımcılar mıydı? Ünlü milyarder Novogratz’ın da 2022 yılında canı fazlasıyla yandı.

Galaxy Digital 2022

Galaxy Digital, dördüncü çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla analistlerin beklentilerini ıskaladı. Toronto’da GLXY kodu altında işlem gören şirket, bir önceki yıl elde ettiği 1,7 milyar dolarlık kâra kıyasla 2022 yılı için 1 milyar dolarlık net zarar bildirdi. Ayrıca dördüncü çeyrek için 288 milyon dolar zarar bildirdi. Şirket bu zararı yatırım portföyündeki gerçekleşmemiş zararlara bağladı. Firmanın 2022 mali sonuçları, önde gelen endüstri oyuncularının çöküşüne ve kripto varlık fiyatlarındaki düşüşe tanık olan kripto endüstrisinin karşılaştığı çalkantılı yılın yanı sıra yükselen faiz oranları ve artan enflasyonla zorlu bir makro ortamı yansıtıyor. Firma geçtiğimiz çeyrekte, başarısız kripto borsası FTX’e 76,8 milyon dolar maruz kaldığını ve genellikle kârlı olan madencilik işinde artan giderler nedeniyle net bir kayıp yaşadığını açıkladı.

Galaxy’nin kurucusu ve CEO’su Mike Novogratz şunları söyledi;

“2022, Galaxy için biçimlendirici bir yıldı ve biz ve sektörümüz benzeri görülmemiş makroekonomik olaylarla karşı karşıya kalırken, rotayı korumayı başardık ve gelecek için faaliyet gösteren işletmelerimizi inşa etmek için stratejik fırsatlardan fırsatçı bir şekilde yararlanabildik. İleriye dönük stratejimize, işlerimize ve ekibimize hiç bu kadar güvenmemiştim”.

Galaxy Digital

Kripto paralarla alakalı birçok alt başlıkta Galaxy Digital’in faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bitcoin madenciliğinden kripto trade danışmanlık hizmetlerine kadar bir dizi faaliyet kolu bulunuyor. Şirket işletme faaliyetlerinde bu yılın ilk çeyreği için net kar kaydetmeyi beklediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl hisseleri %80 civarında değer kaybeden Galaxy kesinlikle sağlam bir fatura ödedi.

Bu arada yatırım bankacılığı kolu, anlaşma hattında istikrarlı bir hız gördü. Dördüncü çeyrekte Amberdata’nın Genesis Volatility’yi satın alması konusunda danışmanlık yaptı ve CoreWeave’e Magnetar Capital’den aldığı stratejik yatırım konusunda danışmanlık yaptı. Şirket daha önce Delaware’de yerleşik bir şirket olmak üzere yeniden yapılanma ve bu yıl Nasdaq’ta listelenme niyetini açıklamıştı. Firma, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu yorumlarına yanıt veren ve inceleme altında olan kayıt beyanında bir değişiklik yaptığını bildirdi.