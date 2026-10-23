SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu borsalara 77 milyar SHIB girişiyle satış baskısı altında kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da son 24 saatte borsalara 77,3 milyar SHIB net girişi gerçekleşti.
  • 📉 CryptoQuant verileri, $SHIB’de satış için borsalara taşınan miktarın alım amaçlı çıkışları aştığını gösterdi.
  • 📈 Fiyat buna rağmen 23 Ekim itibarıyla 0.0000051 dolar civarındaki yerel zirvesini geri aldı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu’da fiyat hareketi dalgalı seyrini korurken, zincir üstü veriler piyasadaki talebin henüz belirgin biçimde güçlenmediğine işaret etti. Son 24 saatte borsalara yönelen SHIB miktarındaki artış, kısa vadede satış tarafının daha baskın kaldığını gösterdi.

İçindekiler
1 Borsalara net giriş arttı
2 Talep görünümü zayıf kaldı
3 Fiyatta sınırlı toparlanma görüldü

Borsalara net giriş arttı

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu için borsa net akışı son 24 saatte pozitif bölgede kaldı. Bu durum, borsalara gönderilen token miktarının borsalardan çekilen miktarı aştığını ortaya koydu. Kripto analiz platformu CryptoQuant, dijital varlıklara ilişkin zincir üstü ve borsa verileri sunuyor.

Veriler, Shiba Inu borsa net akışının son 24 saatte 77.298.600.000 SHIB seviyesine çıktığını gösterdi. Aynı dönemde yaklaşık %4 artış kaydedildi. Bu tablo, satış için borsalara taşınan SHIB miktarının alım amacıyla borsalardan çıkarılan varlıklardan daha yüksek seyrettiğini ortaya koydu.

Borsalara yönelen SHIB miktarının borsalardan çekilen miktarı aşması, kısa vadede satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Talep görünümü zayıf kaldı

Pozitif net akış, piyasada satıcıların daha etkin olduğuna işaret eden göstergeler arasında yer alıyor. Bu nedenle son veriler, SHIB için kısa vadeli görünümün temkinli kalmasına neden oldu. Borsalarda satışa hazır token miktarının artması, talebin şimdilik beklemede kaldığını düşündürüyor.

Buna karşın fiyat tarafında sınırlı bir toparlanma görüldü. Shiba Inu, son dönemdeki zayıf seyre rağmen yeniden yeşil bölgeye geçerek 0.0000051 dolar civarındaki yerel zirvesini geri aldı.

Fiyatta sınırlı toparlanma görüldü

Fiyattaki bu kısa süreli yükseliş, piyasada baskının tamamen tek yönlü olmadığını gösterdi. Borsa verileri satış eğilimine işaret etse de, spot taraftaki toparlanma bazı yatırımcılar için geçici bir rahatlama sağladı.

Yine de mevcut veriler birlikte değerlendirildiğinde, Shiba Inu’da yönün netleşmesi için talep tarafında daha güçlü bir değişim gerekebilir. Şimdilik borsalara girişlerin yüksek kalması, fiyat toparlanmasının kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Shiba Inu fiyatı kısa süreli toparlanma gösterse de borsalara artan girişler, piyasada satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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