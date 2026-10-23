Shiba Inu borsalara 77 milyar SHIB girişiyle satış baskısı altında kaldı

Shiba Inu’da fiyat hareketi dalgalı seyrini korurken, zincir üstü veriler piyasadaki talebin henüz belirgin biçimde güçlenmediğine işaret etti. Son 24 saatte borsalara yönelen SHIB miktarındaki artış, kısa vadede satış tarafının daha baskın kaldığını gösterdi.

Borsalara net giriş arttı

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu için borsa net akışı son 24 saatte pozitif bölgede kaldı. Bu durum, borsalara gönderilen token miktarının borsalardan çekilen miktarı aştığını ortaya koydu. Kripto analiz platformu CryptoQuant, dijital varlıklara ilişkin zincir üstü ve borsa verileri sunuyor.

Veriler, Shiba Inu borsa net akışının son 24 saatte 77.298.600.000 SHIB seviyesine çıktığını gösterdi. Aynı dönemde yaklaşık %4 artış kaydedildi. Bu tablo, satış için borsalara taşınan SHIB miktarının alım amacıyla borsalardan çıkarılan varlıklardan daha yüksek seyrettiğini ortaya koydu.

Borsalara yönelen SHIB miktarının borsalardan çekilen miktarı aşması, kısa vadede satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.

Talep görünümü zayıf kaldı

Pozitif net akış, piyasada satıcıların daha etkin olduğuna işaret eden göstergeler arasında yer alıyor. Bu nedenle son veriler, SHIB için kısa vadeli görünümün temkinli kalmasına neden oldu. Borsalarda satışa hazır token miktarının artması, talebin şimdilik beklemede kaldığını düşündürüyor.

Buna karşın fiyat tarafında sınırlı bir toparlanma görüldü. Shiba Inu, son dönemdeki zayıf seyre rağmen yeniden yeşil bölgeye geçerek 0.0000051 dolar civarındaki yerel zirvesini geri aldı.

Fiyatta sınırlı toparlanma görüldü

Fiyattaki bu kısa süreli yükseliş, piyasada baskının tamamen tek yönlü olmadığını gösterdi. Borsa verileri satış eğilimine işaret etse de, spot taraftaki toparlanma bazı yatırımcılar için geçici bir rahatlama sağladı.

Yine de mevcut veriler birlikte değerlendirildiğinde, Shiba Inu’da yönün netleşmesi için talep tarafında daha güçlü bir değişim gerekebilir. Şimdilik borsalara girişlerin yüksek kalması, fiyat toparlanmasının kırılgan olduğuna işaret ediyor.