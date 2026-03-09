Stablecoin Piyasası Martta Rekor Seviyeye Ulaştı

Kripto para piyasası 2026 boyunca dalgalı bir seyir izlerken, stablecoin pazarı büyümesini sürdürdü. DefiLlama verilerine göre toplam stablecoin piyasa değeri 8 Mart itibarıyla 313 milyar doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Haber hazırlanırken toplam değer 312,99 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Böylece yıl başından bu yana artış yaklaşık yüzde 1,8 oldu.

Likidite artıyor ancak borsalara akış zayıf

Stablecoin arzındaki yükseliş, piyasalarda genellikle kripto varlıklara yönelmeye hazır yeni likidite olarak yorumlanıyor. Yatırımcılar bu varlıkları uzun süredir işlemlerde baz para olarak kullanıyor. Arz büyüdüğünde, bunun ekosisteme yeni sermaye girişini işaret ettiği düşünülüyor. Ancak 2026’nın ilk aylarında görülen tablo, bu yorumun her zaman birebir karşılık bulmadığını gösterdi.

Analist Darkfost’un paylaştığı verilere göre, yılın başından bu yana stablecoinlerin kripto para borsalarına net akışı negatif bölgede kaldı. Büyük platformlar arasında Binance tarafında aylık net çıkış yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde ölçülürken, Bitfinex’te bu rakam 336 milyon dolar civarında gerçekleşti. Buna karşın çıkış hızında yavaşlama görüldü. 15 Şubat’ta aynı veriler Binance için 6,7 milyar dolar, Bitfinex için ise 443 milyon dolar düzeyindeydi.

Kullanım alanları işlem ekranlarının ötesine taşındı

Veriler, artan stablecoin arzının yalnızca kripto alım satım talebinden kaynaklanmadığını ortaya koyuyor. Uluslararası Para Fonu, stablecoinlerin sınır ötesi ödemeler ve para transferlerindeki rolünün giderek büyüdüğüne dikkat çekiyor. Özellikle geleneksel ödeme altyapısının yavaş, maliyetli veya erişimi sınırlı kaldığı bölgelerde bu araçların daha fazla öne çıktığı görülüyor.

BVNK tarafından 15 ülkede 4.658 yetişkinle yapılan araştırma da benzer bir tablo çizdi. Bulgulara göre stablecoin ile ödeme alan bireylerde bu varlıklar yıllık gelirlerin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Aynı zamanda şirketler arası ödemelerde de kullanımın genişlediği aktarılıyor. BVNK, sınır ötesi ödeme altyapıları ve stablecoin çözümleri geliştiren bir finans teknolojisi şirketi olarak son dönemde bu alandaki araştırmalarıyla öne çıkıyor.

Stablecoinler ilk aşamada kripto işlemlerinde kullanılıyordu, ancak zamanla yüksek enflasyonlu para birimlerinden kaçış, tokenleştirilmiş hisselerde işlem ve yapay zeka altyapısını destekleyen GPU yatırımları gibi alanlara yayılan yeni kullanım senaryoları ortaya çıktı.

Yapay zeka ödemeleri yeni başlıklardan biri oldu

Stablecoin kullanımında öne çıkan yeni alanlardan biri de yapay zeka destekli ödeme sistemleri oldu. Circle Internet Group ile Stripe, otonom yapay zeka ajanlarının stablecoin kullanarak işlem yapabildiği bir ödeme altyapısı üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşım, dijital ajanların kendi başına ödeme başlatabildiği ve tamamlayabildiği bir finansal modelin test edilmeye başladığını gösteriyor.

Bu alandaki işlem hacmi henüz geleneksel stablecoin büyüklüğüne kıyasla sınırlı kalıyor. Son 30 günde x402 hacmi 24 milyon dolar, zincir üstünde faaliyet gösteren ajan sayısı yaklaşık 40 bin, toplam ajan ödeme aktivitesi ise 50 milyon dolar düzeyinde hesaplandı. Buna karşılık yıllık stablecoin mutabakat hacmi 46 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Yine de büyük ödeme şirketlerinin bu alana yönelmesi, kullanım senaryosunun piyasa tarafından ciddiye alındığını gösteriyor.

Ortaya çıkan tablo, stablecoinlerin artık yalnızca kripto işlemcilerinin kullandığı araçlar olmaktan uzaklaştığını gösteriyor. Para transferlerinden şirket ödemelerine, enflasyondan korunma arayışından yapay zeka destekli ödemelere kadar genişleyen kullanım alanları, piyasadaki büyümenin arkasındaki temel dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor. Darkfost’a göre dışarı yönelen veya başka alanlara kayan likiditenin yeniden dijital varlıklara dönmesi halinde kripto piyasasında daha olumlu bir görünüm oluşabilir.