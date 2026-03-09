Petrol Kontratları G7 Rezerv Hamlesi Beklentisiyle Sert Geriledi

Hyperliquid üzerinde işlem gören tokenleştirilmiş ham petrol vadeli kontratları, G7 maliye bakanlarının acil petrol rezervlerinin koordineli biçimde serbest bırakılmasını görüşebileceğine dair haberlerin ardından sert geriledi. CL-USDC kontratı pazartesi günü 118 dolara kadar yükseldikten sonra 102,83 dolar seviyesine indi. Gün içindeki geri çekilmeye rağmen kontratın günlük bazda hâlâ artıda kalması, jeopolitik risklerin fiyatlamada etkisini koruduğunu gösterdi.

Jeopolitik gerilim yükselişi hızlandırdı

Hafta sonu genişleyen İran merkezli çatışmalar enerji piyasalarında sert bir tepki yarattı. İran’da yeni lider atamasının ardından bölgedeki askeri tansiyonun yükselmesi, İsrail’in Lübnan’a uzanan saldırıları ve İran füzelerinin Suudi Arabistan’ı vurması petrol arzına yönelik kaygıları artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle kontrat pazartesi günü erken saatlerde yüzde 25’in üzerinde sıçradı ve savaş döneminin en yüksek seviyesine ulaştı.

Arz tarafındaki bozulma da fiyat hareketini destekledi. Irak’ın petrol üretiminin yaklaşık yüzde 60 gerilediği, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiğinin ise sert biçimde zayıfladığı aktarıldı. Küresel petrol akışının kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama, piyasada kısa süreli ama güçlü bir arz şoku algısı oluşturdu. Bu tablo, petrol kontratlarında yükselişi hızlandıran temel etkenlerden biri oldu.

G7 ve IEA görüşmesi fiyatları aşağı çekti

Yükselişin önündeki ilk ciddi engel ise G7 cephesinden geldi. G7 maliye bakanlarının, Uluslararası Enerji Ajansı ile birlikte stratejik petrol rezervlerinin serbest bırakılmasını değerlendireceği beklentisi piyasada ani bir yön değişimine yol açtı. Planın üç G7 ülkesi tarafından desteklendiği, görüşmelere Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol’un da katılmasının beklendiği belirtildi. Fatih Birol, uzun yıllardır küresel enerji güvenliği ve petrol piyasaları üzerine çalışan, uluslararası enerji politikalarında öne çıkan isimlerden biri olarak biliniyor.

Söz konusu adımın hayata geçmesi halinde bu müdahale, 2022’de Rusya-Ukrayna savaşının ardından görülen eşgüdümlü rezerv kullanımından bu yana petrol piyasasındaki en dikkat çekici koordineli hamlelerden biri olabilir. Ancak olası serbest bırakmanın arz daralmasını ne ölçüde dengeleyeceği henüz net değil. Etkinin büyüklüğü, piyasaya verilecek rezerv miktarına ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksamanın ne kadar süreceğine bağlı olacak.

Kripto tabanlı petrol piyasalarında hacim dikkat çekti

Fiyat hareketinin büyüklüğü, kripto tabanlı emtia piyasalarına olan ilgiyi de öne çıkardı. CL-USDC kontratında açık pozisyon büyüklüğü 181,9 milyon dolara, son 24 saatlik işlem hacmi ise 823 milyon dolara ulaştı. Bu veriler, hafta sonu gelişmelerinin klasik emtia piyasaları açılmadan önce de fiyatlanabildiği dijital platformlarda petrol riskine yönelik talebin güçlü kaldığını ortaya koydu.

Hyperliquid, kripto varlıklar ve tokenleştirilmiş türev ürünlerde öne çıkan zincir üstü işlem platformlarından biri olarak biliniyor. Platformda yatırımcılar yalnızca dijital varlıklara değil, bazı makro ve emtia temalı sözleşmelere de erişebiliyor. Bu yapı, özellikle hafta sonu yaşanan ani jeopolitik gelişmelerde geleneksel piyasalara göre daha hızlı tepki verilmesine imkân tanıyor.

Petroldeki sert dalgalanmanın yanında Bitcoin’de de dikkat çeken bir toparlanma görüldü. Gün içinde 66.900 doların altını test eden Bitcoin daha sonra 67.300 doların üzerine çıktı. Böylece enerji piyasalarındaki şokun ortasında hem emtia hem de kripto tarafında yatırımcıların haber akışına duyarlı ve hızlı yön değiştiren bir görünüm sergilediği izlendi.