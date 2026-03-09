Bitcoin’de İki Temel Gösterge Daha Önce Büyük Toparlanmalara Zemin Hazırlayan Seviyelere Geriledi

Kripto para piyasasında dikkatle takip edilen iki temel analiz göstergesi, Bitcoin’in son dönemdeki hareketlerinde tarihsel olarak önemli dip seviyelerinin yakınında olduğu dönemlerle benzer tablo sunuyor. CryptoQuant platformunda analist Amr Taha tarafından izlenen bu göstergeler, kesin bir seyir vadetmemekle birlikte piyasa momentumunu değerlendirmek açısından öne çıkıyor.

Binance Türev Piyasa Endeksi Geriliyor

Binance borsasında oluşturulan Türev Piyasa Endeksi; açık pozisyon, fonlama oranları ve vadeli işlem hacminin birleşik bir göstergeyle değerlendirilmesini sağlıyor. Endeksteki değerler 0 ile 1 arasında değişirken, daha yüksek seviyeler türev piyasadaki güçlü momentuma, düşük seviyeler ise zayıflamış spekülatif pozisyonlara işaret ediyor. Son verilere göre endeks 0,30 civarında bulunuyor ve bu seviye, Nisan 2025’teki 0,43 ve Temmuz-Ağustos 2024’teki 0,27–0,31 aralığının altına inmiş durumda. Daha önce bu aralıklardaki okumalar Bitcoin’in fiyatında hisse edilen önemli toparlanmalar öncesine denk gelmişti. Örneğin, 2024 Temmuz-Ağustos döneminde endeks 0,27 olarak kaydedilirken, Bitcoin 54.000 dolardan 108.000 doları aşan tarihi zirvelere ulaşmıştı.

Şu anki 0,30 seviyesi, 2025 sonundaki boğa koşusunda gözlenen yüksek momentumun neredeyse tamamen gevşediğini gösteriyor. Düşük türev piyasa momentumu, piyasada daha az kaldıraçlı pozisyon, düşük açık faiz ve genel olarak zayıflayan spekülatif işlem yoğunluğu anlamına geliyor. Bu durum, geçmişte zayıf ellerin piyasadan çekildiği ve yeni bir ivme oluşumuna zemin hazırlandığı dönemlerle örtüşüyor.

Kısa Vadeli Yatırımcı Piyasa Değeri Azalıyor

Bitcoin Kısa Vadeli Yatırımcı Piyasa Değeri (Short-Term Holder Market Cap), mevcut fiyatlar üzerinden kısa vadeli elde tutulan Bitcoin’lerin toplam piyasa değerini ölçüyor. Bu gösterge, piyasaya yeni giren veya yakın zamanda alış yapan yatırımcıların ne kadar varlık taşıdığını, dolayısıyla ani fiyat değişikliklerine karşı ne kadar savunmasız olduklarını ortaya koyuyor. Son dönemde bu metrik yaklaşık 390 milyar dolara düşerek 7 Nisan 2025’te ölçülen 437 milyar dolar seviyesinin altına geriledi. 2025’te görülen bu azalma, Bitcoin fiyatında yaşanan sert satış ve ardından yaşanan toparlanmanın hemen öncesine işaret ediyor.

Kısa vadeli yatırımcı piyasa değerindeki sert düşüşler, yeni giriş yapanların panik satış yapması veya pozisyonlarının tasfiye edilmesiyle sermayenin piyasadan çıkışını gösteriyor. Böyle dönemlerde, piyasada kalan yatırımcıların alış ortalaması düşüyor ve bu da kısa vadede fiyatı baskılayacak ani satış ihtimalini azaltıyor. Dolayısıyla, sağlam yatırımcı tabanı, volatilite karşısında piyasayı daha dirençli kılıyor.

İki Gösterge Arasındaki Tarihsel Kesişim

Türev piyasa endeksi ile kısa vadeli yatırımcı piyasa değeri birbirinden bağımsız olarak farklı dinamikleri izliyor. Son verilere göre, her iki gösterge de daha önce Bitcoin’in yukarı yönlü hareketlerine zemin hazırlayan seviyelere yaklaşmış durumda. Türev piyasadaki düşük kaldıraç ve düşük açık pozisyon, piyasada artık fazla spekülatif baskı olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda yeni yatırımcıların piyasadan büyük ölçüde çekilmiş olması, fiyat üzerindeki kısa vadeli satış baskısının hafiflediğine işaret ediyor.

Her iki göstergenin aynı anda düşük seyretmesi, geçmişte büyük toparlanmaların öncesinde rastlanan bir tabloya işaret ediyor. Nisan 2025 örneği incelendiğinde, benzer dinamiklerle Bitcoin’in birkaç ayda 74.000 dolardan 108.000 dolar üzerine tırmandığı görülüyor. Ancak, mevcut tabloyu katalizleyecek faktörler zincir içi verilerden her zaman doğrudan okunamıyor. Bu nedenle, olası bir toparlanmanın kesin olup olmayacağına dair tahminde bulunmak mümkün görünmüyor.