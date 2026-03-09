Coinbase Avrupa’da Regüle Kripto Vadeli İşlemlerini Başlattı

Coinbase, 9 Mart’ta Avrupa genelinde 26 ülkede regüle vadeli kripto işlemlerini faaliyete geçirdi. Bu hizmet Coinbase Advanced platformuna entegre şekilde sunuluyor. Coinbase, Avrupa’nın ana finansal piyasalar düzenleyicilerinden MiFID ile tam uyumlu olarak vadeli işlemleri yerel yasal çerçeveye uygun şekilde hizmete sundu.

Avrupa’da Yeni Vadeli Ürünler

Almanya, Fransa ve Hollanda gibi kitlesel pazarlarda erişime açılan bu hizmet, kripto türev piyasalarında Avrupa için farklı bir standart getirdi. Her şeyden önce, Coinbase bu hizmeti geleneksel finansal aracıları kapsayan MiFID çerçevesinde sunarak kıtanın yerel mevzuatına tabi hale getirdi. Böylece, şu ana kadar Avrupa türev hacmini domine eden kayıtdışı offshore borsalardan yapısal bir şekilde ayrıştı.

Coinbase, Avrupa’da regüle kripto vadeli işlemlerini Advanced platform kullanıcılarına sunarak 26 ülkede erişime açtığını duyurdu.

Başlangıçta üç farklı ürün lansmanı yapıldı. Süresiz vadeli kontratlar, beş yıl vade ve saatlik fonlama ile günlük takas yapısına sahip. Bu tür ürünler, yatırımcıların bildiği offshore modellerini Avrupa’daki regüle yapıya taşıyor. Standart vadeli sözleşmeler ise aylık ve üç aylık bitişlerle klasik borsa mantığında işliyor. Üçüncü ürün ise Mag7 + Crypto Equity Endeksi adını taşıyor; burada önde gelen teknoloji şirketlerinin hisse senetleriyle kripto varlıkları tek bir portföyde buluşturan Avrupa’da bir ilk sayılabilecek bir yapı ortaya çıkıyor.

Bitcoin ve Solana başta olmak üzere büyük varlıklarda 10 kata kadar kaldıraç sunuluyor. İşlem ücretleri 0,02% seviyesinden başlarken, hesaplara euro veya USDC yatırılabiliyor.

MiCA Düzenlemesi ve Stratejik Hamle

Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını kapsayan MiCA düzenlemesinin tamamı 2026 ortasında yürürlüğe girecek. O tarihte lisanssız offshore borsaların Avrupa pazarında yetkisiz şekilde işlem sunmaları mümkün olmayacak. Bazı büyük offshore platformlarının şimdiden Avrupalı kullanıcılarına kısıtlama getirmeye başladığı biliniyor.

Coinbase’in Avrupa’da regüle vadeli işlemleri devreye alması, bu düzenlemeler öncesinde yatırımcıların yeni tercihlere yönlendirilmesini sağladı. Şirket, rakipleri henüz lisans sürecine başlamadan veya pazar stratejisini belirlemeden önce yerel regülasyonlara uygun altyapısını faaliyete geçirdi. Özellikle kurumsal müşteriler için yasal platformdan hizmet almak, daha sonra başka borsalara geçişi de operasyonel ve ticari açıdan zorlaştırıyor.

MiFID çerçevesindeki ürünler, daha önce Avrupa’daki birçok kurumsal yatırımcının erişemediği kripto vadeli işlemlere de yasal yol açıyor. Bu yatırımcılar, şimdiye dek üçüncü taraf fonlar için offshore platformlarda yasal olarak vadeli işlem yapamıyordu. Coinbase’in yeni yapısı bu engeli ortadan kaldırıyor.

Mag7 Endeksi ve Hibrit Ürünler

Yeni sunulan Mag7 + Crypto Equity Endeksi, hisse senetleriyle kripto varlıkları birleştiren özgün bir enstrüman. Kripto borsalarının son yıllarda, dijital varlıkların kendine özgü mevzuat ihtiyacında ısrarcı olduğu biliniyor. Ancak Coinbase’in bu yeni endeksi, Bitcoin’i ve önde gelen hisseleri aynı vadeli kontratta birleştirerek varlık sınıfları arasındaki çizgileri esneten bir yaklaşım sunuyor.

Bu strateji sayesinde, yalnızca hisse türevlerine izin verilen kurumsal yatırımcılar da Bitcoin’e endirekt erişim sağlayabiliyor. Böylece kimi portföyler doğrudan kriptoya açık olmadan kripto fiyat hareketlerine maruz kalıyor. Ürün şu anda yasal ve piyasadaki talebe yanıt veriyor, fakat ileride düzenleyici kurumların hibrit ürünleri yakından inceleyip incelemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Piyasa Dinamikleri ve Rekabet

Daha önce Binance, Bybit ve OKX gibi büyük borsalar, Avrupalı yatırımcılara offshore yapılarla türev hizmet sunuyordu. Ancak MiCA’dan sonra ya Avrupa’da tam lisans alınması ya da pazardan çekilme gerekecek ve bu süreçlerin hızlı veya düşük maliyetli ilerlemediği biliniyor. Coinbase’in çoktan MiFID regülasyonu altında yol alması, bu süreçte önemli bir avantaj sağladı.

Şirket, regüle Avrupa türev ürünüyle, tanınan marka ve ilk hamle atağıyla rakiplerinin önüne geçti. Bu konumun uzun vadede pazar payına ne kadar yansıyacağı ise uygulama ve fiyatlandırma politikalarıyla şekillenecek.