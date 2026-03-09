Hyperliquid’te Hafta Sonu İşlem Hacmi Rekor Seviyelere Ulaştı

Kripto türev platformu Hyperliquid, hafta sonu boyunca HIP-3 varlıklarındaki işlem hacmiyle yeni bir zirveye ulaştı. Yalnızca hafta sonunu kapsayan süreçte işlem hacmi yaklaşık 720 milyon dolara yükseldi. Bu gelişme, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan gelen ilginin arttığına işaret ediyor.

Yenilikçi Platform Yapısı ve Yıllık İşlem Hacmi

Hyperliquid, kendi blokzinciri altyapısı üzerinde çalışan bir kripto türev borsası olarak öne çıkıyor. Platformun yıl içinde elde ettiği toplam işlem hacmi 3,1 trilyon dolara ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse, bu miktar Coinbase borsasının 1,4 trilyon dolarlık ve Robinhood’un 2,8 trilyon dolarlık yıllık hacmini geride bıraktı. Borsanın yerel kripto varlığı HYPE tokenı, yatırımcılara değer aktarımı sağlama amacıyla tasarlandı ve önemli destekçiler arasında Paradigm, Galaxy Digital, Pantera Capital, D1 Capital, Republic Digital ve 683 Capital bulunuyor.

Yönetim ve HIP-3 Varlıklarının Rolü

Hyperliquid’in yönetiminde eski Barclays CEO’su Bob Diamond ve David Schamis yer alıyor. Her iki isim de finans ve teknoloji alanlarında uluslararası tecrübeye sahip. HIP-3 varlıkları, platformun büyümesinde itici güç oldu. Bu varlıklar sayesinde kullanıcılar, kripto ekosistemi içerisinde klasik finans piyasalarındaki gümüş ve ham petrol gibi varlıklara yatırım yapabiliyor.

Pine Analytics tarafından yayımlanan verilere göre, hafta sonu HIP-3 işlem hacminde zirve yaşanırken, sürecin TradeXYZ adlı türev platformu üzerinden gerçekleştiği vurgulandı.

Bugüne dek hafta sonunda HIP-3 varlıklarındaki en yüksek işlem hacmi kaydedildi ve bu artışta TradeXYZ platformundaki hareketlilik belirleyici oldu.

Gümüşteki Hareketler ve İlk İlgi Dalgası

20 Kasım ile 12 Ocak arasındaki dönemde TradeXYZ’nin HIP-3 işlem hacmi, hafta içi 300 ila 500 milyon dolar, hafta sonu ise 50 ila 100 milyon dolar aralığında seyretti. Bu sürecin ardından, gümüş fiyatında yaşanan hızlı yükselişle birlikte ilk ciddi ilgi patlaması görüldü. Kısa sürede 85 dolardan 114 dolara yükselen gümüş fiyatı, ardından 80 dolara geriledi. Bu oynaklık, bireysel yatırımcıların ilgisini artırdı ve TradeXYZ’de hafta içi gümüş işlem hacmini 4,67 milyar dolara, hafta sonu ise 460 milyon dolar civarına taşıdı.

Jeopolitik Gelişmelerle Petrol İşlemlerindeki Artış

İkinci hacim artışı ise ABD, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerilimin ardından yaşandı. 28 Şubat itibarıyla başlayan bu dönemde, geleneksel vadeli ham petrol piyasaları hafta sonu kapalı olduğundan yatırımcılar Hyperliquid’in CL perpetual sözleşmelerine yöneldi. Sonuç olarak, hafta sonu ham petrol işlemlerinde 630 milyon dolarla yeni bir rekor kaydedildi. Aynı dönemde ham petrol fiyatı dokuz gün içinde yaklaşık yüzde 80’e varan yükseliş gösterdi ve TradeXYZ’nin hafta sonu işlem hacmini en yüksek seviyeye taşıdı.

Pine Analytics’in verileri, klasik varlıklara erişimin kısıtlı olduğu dönemlerde Hyperliquid gibi platformların talebi karşıladığını ve HIP-3 varlıklarının kripto üzerinden emtia yatırımı yapmak isteyenlerce daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.