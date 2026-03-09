Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Hyperliquid’te Hafta Sonu İşlem Hacmi Rekor Seviyelere Ulaştı

Özet

  • Hyperliquid'te hafta sonu HIP-3 varlıklarında işlem hacminde yeni bir rekor kaydedildi.
  • Gümüş ve ham petrol piyasalarındaki dalgalanmalar borsadaki yatırımları artırdı.
  • Yönetimde tecrübeli isimlerin yer aldığı platform, geleneksel varlıklara kripto aracılığıyla erişim sağlıyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto türev platformu Hyperliquid, hafta sonu boyunca HIP-3 varlıklarındaki işlem hacmiyle yeni bir zirveye ulaştı. Yalnızca hafta sonunu kapsayan süreçte işlem hacmi yaklaşık 720 milyon dolara yükseldi. Bu gelişme, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılardan gelen ilginin arttığına işaret ediyor.

İçindekiler
1 Yenilikçi Platform Yapısı ve Yıllık İşlem Hacmi
2 Yönetim ve HIP-3 Varlıklarının Rolü
3 Gümüşteki Hareketler ve İlk İlgi Dalgası
4 Jeopolitik Gelişmelerle Petrol İşlemlerindeki Artış

Yenilikçi Platform Yapısı ve Yıllık İşlem Hacmi

Hyperliquid, kendi blokzinciri altyapısı üzerinde çalışan bir kripto türev borsası olarak öne çıkıyor. Platformun yıl içinde elde ettiği toplam işlem hacmi 3,1 trilyon dolara ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse, bu miktar Coinbase borsasının 1,4 trilyon dolarlık ve Robinhood’un 2,8 trilyon dolarlık yıllık hacmini geride bıraktı. Borsanın yerel kripto varlığı HYPE tokenı, yatırımcılara değer aktarımı sağlama amacıyla tasarlandı ve önemli destekçiler arasında Paradigm, Galaxy Digital, Pantera Capital, D1 Capital, Republic Digital ve 683 Capital bulunuyor.

Yönetim ve HIP-3 Varlıklarının Rolü

Hyperliquid’in yönetiminde eski Barclays CEO’su Bob Diamond ve David Schamis yer alıyor. Her iki isim de finans ve teknoloji alanlarında uluslararası tecrübeye sahip. HIP-3 varlıkları, platformun büyümesinde itici güç oldu. Bu varlıklar sayesinde kullanıcılar, kripto ekosistemi içerisinde klasik finans piyasalarındaki gümüş ve ham petrol gibi varlıklara yatırım yapabiliyor.

Pine Analytics tarafından yayımlanan verilere göre, hafta sonu HIP-3 işlem hacminde zirve yaşanırken, sürecin TradeXYZ adlı türev platformu üzerinden gerçekleştiği vurgulandı.

Bugüne dek hafta sonunda HIP-3 varlıklarındaki en yüksek işlem hacmi kaydedildi ve bu artışta TradeXYZ platformundaki hareketlilik belirleyici oldu.

Gümüşteki Hareketler ve İlk İlgi Dalgası

20 Kasım ile 12 Ocak arasındaki dönemde TradeXYZ’nin HIP-3 işlem hacmi, hafta içi 300 ila 500 milyon dolar, hafta sonu ise 50 ila 100 milyon dolar aralığında seyretti. Bu sürecin ardından, gümüş fiyatında yaşanan hızlı yükselişle birlikte ilk ciddi ilgi patlaması görüldü. Kısa sürede 85 dolardan 114 dolara yükselen gümüş fiyatı, ardından 80 dolara geriledi. Bu oynaklık, bireysel yatırımcıların ilgisini artırdı ve TradeXYZ’de hafta içi gümüş işlem hacmini 4,67 milyar dolara, hafta sonu ise 460 milyon dolar civarına taşıdı.

Jeopolitik Gelişmelerle Petrol İşlemlerindeki Artış

İkinci hacim artışı ise ABD, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerilimin ardından yaşandı. 28 Şubat itibarıyla başlayan bu dönemde, geleneksel vadeli ham petrol piyasaları hafta sonu kapalı olduğundan yatırımcılar Hyperliquid’in CL perpetual sözleşmelerine yöneldi. Sonuç olarak, hafta sonu ham petrol işlemlerinde 630 milyon dolarla yeni bir rekor kaydedildi. Aynı dönemde ham petrol fiyatı dokuz gün içinde yaklaşık yüzde 80’e varan yükseliş gösterdi ve TradeXYZ’nin hafta sonu işlem hacmini en yüksek seviyeye taşıdı.

Pine Analytics’in verileri, klasik varlıklara erişimin kısıtlı olduğu dönemlerde Hyperliquid gibi platformların talebi karşıladığını ve HIP-3 varlıklarının kripto üzerinden emtia yatırımı yapmak isteyenlerce daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin 66.000 Doların Altına Gerilerken Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Piyasaları Baskılıyor

ABD Hazine Bakanlığı’nın Kripto Para Mikserlerine Yönelik Tutumunda Dikkat Çeken Değişiklik

ABD’de CLARITY Yasası Krizi: Bankalar Dijital Ödemede Geri mi Kalıyor?

Coinbase Avrupa’da Regüle Kripto Vadeli İşlemlerini Başlattı

Orta Doğu’daki Gerilim Petrol Fiyatlarını Yükseltirken Bitcoin Dikkat Çekiyor

9 Mart’a Kripto Para Piyasaları Hızlı Başladı, Petrolde Devasa Mum

Bitcoin’de İki Temel Gösterge Daha Önce Büyük Toparlanmalara Zemin Hazırlayan Seviyelere Geriledi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Coinbase Avrupa’da Regüle Kripto Vadeli İşlemlerini Başlattı
Bir Sonraki Yazı ABD’de CLARITY Yasası Krizi: Bankalar Dijital Ödemede Geri mi Kalıyor?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 66.000 Doların Altına Gerilerken Petrol Fiyatlarındaki Yükseliş Piyasaları Baskılıyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Son Dakika: Kaosa Rağmen Dev Kripto Balinası Milyar Dolarlık Alım Açıkladı
BITCOIN (BTC)
ABD Hazine Bakanlığı’nın Kripto Para Mikserlerine Yönelik Tutumunda Dikkat Çeken Değişiklik
Kripto Para
Kripto Piyasalarda RWA Döngü Stratejisine Yönelik İlgi Artıyor
DEFI
ABD’de CLARITY Yasası Krizi: Bankalar Dijital Ödemede Geri mi Kalıyor?
Kripto Para
Lost your password?