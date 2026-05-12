Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin günlük kapanışta 82 bin doları aşarsa 85 bin dolara hareket bekleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin’in günlük kapanışta 82 bin doları aşması 85 bin dolar seviyesini hedef haline getirdi.
  • Spot ETF’lere 3,5 milyar doların üzerinde giriş olurken, ABD’de enflasyon ve yeni düzenlemeler takip ediliyor.
  • 📊 Bitcoin’de güçlü duruş, kritik seviyelerdeki fiyat hareketini desteklemeye devam ediyor.
  • 💡 Ama asıl takip edilmesi gereken, 82 bin dolar üzerinde sürdürülebilir bir hareket olup olmayacağı ve bunun $BTC ’de yeni bir yükseliş başlatıp başlatmayacağı.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin, ABD’de açıklanan enflasyon verisine rağmen gün içinde 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Son üç saatte önemli bir fiyat dalgalanması yaşanmadı ve BTC fiyatı 80.584 dolar civarında seyrediyor. Yatırımcılar, özellikle 80 bin dolar psikolojik eşik olduğu için bu seviyenin üzerinde kalınmasını yakından takip ediyor.

İçindekiler
1 Piyasa uzmanı Bitcoin’in dayanıklılığını değerlendirdi
2 Kritik seviyeler: 82 bin dolar üzerinde günlük kapanış önemli
3 Spekülatif beklentiler ve temel destekler

Piyasa uzmanı Bitcoin’in dayanıklılığını değerlendirdi

21Shares’te kıdemli araştırma stratejisti olan Matt Mena, Bitcoin’in 81 bin dolar civarındaki tutunmasının piyasa açısından güçlü bir duruş gösterdiğini belirtti. 21Shares, küresel çapta çeşitli kripto fonlarını yöneten ve sektördeki trendleri derinlemesine izleyen bir yatırım firması olarak öne çıkıyor. Mena’nın değerlendirmesine göre enflasyon kaygılarının devam etmesine rağmen hem işlem hacmi hem de fiyat seviyesindeki istikrar pozitif bir sinyal olarak görünüyor.

Mena ayrıca, kısa vadede fiyatı destekleyebilecek birkaç önemli gelişmeye dikkat çekti. Bunlar arasında ABD Senatosu’nun Perşembe günü yapacağı CLARITY Act oturumu, ülkede Bitcoin rezervine ilişkin olası açıklamalar ve spot Bitcoin ETF’lerine devam eden para girişleri öne çıkıyor. Son altı haftada spot Bitcoin ETF’lerine toplamda 3,5 milyar doların üzerinde bir giriş olduğu raporlandı.

Kritik seviyeler: 82 bin dolar üzerinde günlük kapanış önemli

Mena, Bitcoin’in günlük kapanışı 82 bin doların üstünde gerçekleştirmesi halinde 85 bin dolar seviyelerine doğru yeni bir yükselişin kapısını aralayabileceğini ifade etti. Buna karşılık, fiyatın bu eşiği geçememesi ve ayrıca üretici fiyat endeksinin de beklentilerin üzerinde açıklanması senaryosunda, Bitcoin’in 75 bin dolar destek seviyesine çekilmesi olasılığını vurguladı.

Bitcoin’in direnci ve spot ETF’lere yönelen güçlü talep, potansiyel pozitif fiyat hareketleri için zemin hazırlıyor; ancak yeni bir yükseliş, günlük kapanışta 82 bin doların aşılmasına bağlı olacak.

Spekülatif beklentiler ve temel destekler

Piyasada ayrıca ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturabileceğine dair yeni iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Söz konusu beklentiler, yatırımcıların ileriye dönük pozisyonlarını şekillendirirken kısa vadeli fiyat hareketlerinde de etkili olabileceği yönünde yorumlandı.

Bitcoin’in mevcut fiyat aralığında güçlü şekilde tutunması ve kritik destek seviyelerini bırakmaması, piyasa oyuncularının temkinli iyimserliğini destekledi. Yine de, özellikle enflasyon ve üretici fiyat endeksindeki artış veya düşüşlerin, kısa vadede fiyat hareketlerine yön vereceği öngörüsü paylaşıldı.

Analistlerin genel teması, Bitcoin için kısa vadede yukarı veya aşağı yönlü sert bir hareketin, hem teknik göstergeler hem de gündemdeki makroekonomik gelişmelere bağlı olacağı şeklinde özetlendi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin son düzeltmede %52’lik düşüş yaşadı, ETF ve kurumsal alımlarla önceki ayı piyasalarından ayrışıyor

Bitcoin 82.000 dolar direncini zorluyor yükselişin hedefi 86.582 dolar

Bitcoin 80.875 dolara yükseldi yeni zirve için dirençle karşı karşıya

Ebay 56 milyar dolarlık GameStop teklifini reddetti

12 Mayıs kripto paralar ve ABD piyasaları son durum

Wells Fargo Ether ETF’lerini 2026’nın ilk çeyreğinde Yüzde 60’ın üzerinde artırdı, Bitcoin fonlarındaki ağırlığı korudu

Kilit 48 saat başlarken Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana ETF’lerine 26,57 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti
Bir Sonraki Yazı Osero stablecoin projeleri için 13,5 milyon dolarlık yatırım aldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Osero stablecoin projeleri için 13,5 milyon dolarlık yatırım aldı
Ekonomi STABILCOIN
Solana ETF’lerine 26,57 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti
Solana (SOL)
Solana kısa vadeli düşüş trendini kırdı fiyat 96 dolar direncini test ediyor
Solana (SOL)
Bitcoin son düzeltmede %52’lik düşüş yaşadı, ETF ve kurumsal alımlarla önceki ayı piyasalarından ayrışıyor
BITCOIN (BTC)
XRP yükselişi durdu DonAlt yeni fiyat rekoru ihtimalini rafa kaldırdı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?