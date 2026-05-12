Bitcoin günlük kapanışta 82 bin doları aşarsa 85 bin dolara hareket bekleniyor

Bitcoin, ABD’de açıklanan enflasyon verisine rağmen gün içinde 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Son üç saatte önemli bir fiyat dalgalanması yaşanmadı ve BTC fiyatı 80.584 dolar civarında seyrediyor. Yatırımcılar, özellikle 80 bin dolar psikolojik eşik olduğu için bu seviyenin üzerinde kalınmasını yakından takip ediyor.

Piyasa uzmanı Bitcoin’in dayanıklılığını değerlendirdi

21Shares’te kıdemli araştırma stratejisti olan Matt Mena, Bitcoin’in 81 bin dolar civarındaki tutunmasının piyasa açısından güçlü bir duruş gösterdiğini belirtti. 21Shares, küresel çapta çeşitli kripto fonlarını yöneten ve sektördeki trendleri derinlemesine izleyen bir yatırım firması olarak öne çıkıyor. Mena’nın değerlendirmesine göre enflasyon kaygılarının devam etmesine rağmen hem işlem hacmi hem de fiyat seviyesindeki istikrar pozitif bir sinyal olarak görünüyor.

Mena ayrıca, kısa vadede fiyatı destekleyebilecek birkaç önemli gelişmeye dikkat çekti. Bunlar arasında ABD Senatosu’nun Perşembe günü yapacağı CLARITY Act oturumu, ülkede Bitcoin rezervine ilişkin olası açıklamalar ve spot Bitcoin ETF’lerine devam eden para girişleri öne çıkıyor. Son altı haftada spot Bitcoin ETF’lerine toplamda 3,5 milyar doların üzerinde bir giriş olduğu raporlandı.

Kritik seviyeler: 82 bin dolar üzerinde günlük kapanış önemli

Mena, Bitcoin’in günlük kapanışı 82 bin doların üstünde gerçekleştirmesi halinde 85 bin dolar seviyelerine doğru yeni bir yükselişin kapısını aralayabileceğini ifade etti. Buna karşılık, fiyatın bu eşiği geçememesi ve ayrıca üretici fiyat endeksinin de beklentilerin üzerinde açıklanması senaryosunda, Bitcoin’in 75 bin dolar destek seviyesine çekilmesi olasılığını vurguladı.

Bitcoin’in direnci ve spot ETF’lere yönelen güçlü talep, potansiyel pozitif fiyat hareketleri için zemin hazırlıyor; ancak yeni bir yükseliş, günlük kapanışta 82 bin doların aşılmasına bağlı olacak.

Spekülatif beklentiler ve temel destekler

Piyasada ayrıca ABD’nin stratejik Bitcoin rezervi oluşturabileceğine dair yeni iddialar gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Söz konusu beklentiler, yatırımcıların ileriye dönük pozisyonlarını şekillendirirken kısa vadeli fiyat hareketlerinde de etkili olabileceği yönünde yorumlandı.

Bitcoin’in mevcut fiyat aralığında güçlü şekilde tutunması ve kritik destek seviyelerini bırakmaması, piyasa oyuncularının temkinli iyimserliğini destekledi. Yine de, özellikle enflasyon ve üretici fiyat endeksindeki artış veya düşüşlerin, kısa vadede fiyat hareketlerine yön vereceği öngörüsü paylaşıldı.

Analistlerin genel teması, Bitcoin için kısa vadede yukarı veya aşağı yönlü sert bir hareketin, hem teknik göstergeler hem de gündemdeki makroekonomik gelişmelere bağlı olacağı şeklinde özetlendi.