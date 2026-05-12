Solana ETF’lerine 26,57 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti

Son haftalarda düşük seyreden ETF hareketliliğinin ardından Solana odaklı ETF’lerde dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Kripto para piyasasının genelinde son dönemde görülen yükseliş havası, Solana’nın öne çıkan alternatif kripto para birimleri arasındaki yerini güçlendirdi.

Solana ETF’lerinde günlük girişlerde hızlı artış

12 Mayıs Salı günü Solana ETF’lerinde toplam 26,57 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu seviye, son iki ayın en yüksek günlük girişi olarak öne çıktı. Son dönemde bireysel yatırımcıların ve kurumsal kuruluşların ilgisinin arttığı kripto para piyasası, Solana ETF’lerine olan talebi de gözle görülür şekilde yükseltti.

Aynı tarihlerde Solana’nın fiyatı yaklaşık 98,19 dolar seviyesinden işlem gördü. Son haftalardaki durgunluğun ardından ETF’lerdeki bu yükseliş, ürünlerin performansında belirgin bir artışa yol açtı.

Cumhuriyet net giriş 1,08 milyar dolara ulaştı

Günlük rekor girişlerle birlikte, Solana ETF’lerinin toplam net giriş miktarı 1,08 milyar dolara kadar çıktı. Kripto piyasasındaki genel coşku, Solana’nın yatırım ürünlerine olan ilgiyi tetiklerken, ETF ekosistemindeki yükselişin önümüzdeki günlerde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Solana ETF’lerinde son iki ayın en büyük günlük girişinin gözlendiği aktarıldı. Özellikle yeni sermaye girişlerinin çoğunluğunu Bitwise öncülüğündeki ürünlerin oluşturduğu dikkat çekiyor.

Bitwise liderliği bırakmadı

Solana ETF pazarında öne çıkan ve ABD merkezli bir varlık yönetim şirketi olan Bitwise, ürün portföyüyle bu segmentin başından beri liderliğini sürdürüyor. Şirket, teklif ettiği ETF ile yatırımcılara çeşitli dijital varlıklara erişim imkanı sunuyor. Son dalgada gerçekleşen yeni fon akışlarının yaklaşık %80’i doğrudan Bitwise Solana ETF’ine yöneldi.

Güncel verilere göre yalnızca Bitwise’ın Solana ETF ürünü, tek bir günde toplam 21,62 milyon dolarlık yeni giriş çekti. Pazardaki diğer Solana ETF’leri ise toplam girişten çok kısıtlı bir pay alabildi. Böylece Bitwise, Solana odaklı ETF piyasasında ağırlığını korudu ve yatırımcı ilgisinin büyük bölümünü üzerinde topladı.

Bu gelişmeler Solana ETF’lerine yönelik ilgi ve yatırımcı güveninin yeniden artışa geçtiğini gösteriyor. Piyasa uzmanları ise genel kripto piyasasındaki olumlu havanın yanında, özellikle bu tür popüler varlıkların ETF performansının da takip edilmeye devam edileceğini vurguluyor.