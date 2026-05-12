Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana ETF’lerine 26,57 milyon dolarlık rekor giriş gerçekleşti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Solana ETF’lerinde günde 26,57 milyon dolarla son iki ayın en büyük giriş rakamı kaydedildi.
  • 👉 Son artışla birlikte toplam net giriş miktarı 1,08 milyar dolara ulaştı.
  • 📈 Günü önde tamamlayan Bitwise Solana ETF’si, tek başına 21,62 milyon dolarlık pay aldı ve sektördeki liderliğini korudu.
  • ⚡️ En kritik gelişme: Bitwise’ın Solana ETF’si, günlük toplam girişin %80’inden fazlasını kendine çekerek $SOL ETF piyasasında fark yarattı.
COINTURK
COINTURK

Son haftalarda düşük seyreden ETF hareketliliğinin ardından Solana odaklı ETF’lerde dikkat çekici bir toparlanma yaşandı. Kripto para piyasasının genelinde son dönemde görülen yükseliş havası, Solana’nın öne çıkan alternatif kripto para birimleri arasındaki yerini güçlendirdi.

İçindekiler
1 Solana ETF’lerinde günlük girişlerde hızlı artış
2 Cumhuriyet net giriş 1,08 milyar dolara ulaştı
3 Bitwise liderliği bırakmadı

Solana ETF’lerinde günlük girişlerde hızlı artış

12 Mayıs Salı günü Solana ETF’lerinde toplam 26,57 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bu seviye, son iki ayın en yüksek günlük girişi olarak öne çıktı. Son dönemde bireysel yatırımcıların ve kurumsal kuruluşların ilgisinin arttığı kripto para piyasası, Solana ETF’lerine olan talebi de gözle görülür şekilde yükseltti.

Aynı tarihlerde Solana’nın fiyatı yaklaşık 98,19 dolar seviyesinden işlem gördü. Son haftalardaki durgunluğun ardından ETF’lerdeki bu yükseliş, ürünlerin performansında belirgin bir artışa yol açtı.

Cumhuriyet net giriş 1,08 milyar dolara ulaştı

Günlük rekor girişlerle birlikte, Solana ETF’lerinin toplam net giriş miktarı 1,08 milyar dolara kadar çıktı. Kripto piyasasındaki genel coşku, Solana’nın yatırım ürünlerine olan ilgiyi tetiklerken, ETF ekosistemindeki yükselişin önümüzdeki günlerde de etkili olabileceği belirtiliyor.

Solana ETF’lerinde son iki ayın en büyük günlük girişinin gözlendiği aktarıldı. Özellikle yeni sermaye girişlerinin çoğunluğunu Bitwise öncülüğündeki ürünlerin oluşturduğu dikkat çekiyor.

Bitwise liderliği bırakmadı

Solana ETF pazarında öne çıkan ve ABD merkezli bir varlık yönetim şirketi olan Bitwise, ürün portföyüyle bu segmentin başından beri liderliğini sürdürüyor. Şirket, teklif ettiği ETF ile yatırımcılara çeşitli dijital varlıklara erişim imkanı sunuyor. Son dalgada gerçekleşen yeni fon akışlarının yaklaşık %80’i doğrudan Bitwise Solana ETF’ine yöneldi.

Güncel verilere göre yalnızca Bitwise’ın Solana ETF ürünü, tek bir günde toplam 21,62 milyon dolarlık yeni giriş çekti. Pazardaki diğer Solana ETF’leri ise toplam girişten çok kısıtlı bir pay alabildi. Böylece Bitwise, Solana odaklı ETF piyasasında ağırlığını korudu ve yatırımcı ilgisinin büyük bölümünü üzerinde topladı.

Bu gelişmeler Solana ETF’lerine yönelik ilgi ve yatırımcı güveninin yeniden artışa geçtiğini gösteriyor. Piyasa uzmanları ise genel kripto piyasasındaki olumlu havanın yanında, özellikle bu tür popüler varlıkların ETF performansının da takip edilmeye devam edileceğini vurguluyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana kısa vadeli düşüş trendini kırdı fiyat 96 dolar direncini test ediyor

Spot SOL ETF’lerinde yılın en yüksek haftalık girişleriyle $120 hedefi gündeme geldi

Solana ETF’lerinde haftalık net girişler 39,23 milyon dolara yükseldi SOL 120 dolar direncine yaklaştı

Solana’da Alpenglow güncellemesi test ağına geçti ana ağ için takvim hızlandı

Solana açık pozisyon hacmi yıllık zirveye yaklaşırken SOL 100 dolara tırmanıyor

Solana fiyatı, bir yıl süren düşen trendi kırdıktan sonra 100 dolara yaklaşabilir

Solana 205 gün sonra ilk kez 100 günlük ortalamasını aştı yeni yükseliş umutları öne çıktı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana kısa vadeli düşüş trendini kırdı fiyat 96 dolar direncini test ediyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin günlük kapanışta 82 bin doları aşarsa 85 bin dolara hareket bekleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Osero stablecoin projeleri için 13,5 milyon dolarlık yatırım aldı
Ekonomi STABILCOIN
Bitcoin günlük kapanışta 82 bin doları aşarsa 85 bin dolara hareket bekleniyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Solana kısa vadeli düşüş trendini kırdı fiyat 96 dolar direncini test ediyor
Solana (SOL)
Bitcoin son düzeltmede %52’lik düşüş yaşadı, ETF ve kurumsal alımlarla önceki ayı piyasalarından ayrışıyor
BITCOIN (BTC)
XRP yükselişi durdu DonAlt yeni fiyat rekoru ihtimalini rafa kaldırdı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?