Solana kısa vadeli düşüş trendini kırdı fiyat 96 dolar direncini test ediyor

Solana, kısa vadede izlediği düşen trend çizgisini kırdıktan sonra 95–96 dolar aralığında güçlü bir dirençle karşılaşıyor. Son saatlerde yaşanan yükselişle birlikte fiyat, kritik bir eşikte bulunuyor ve piyasa katılımcıları, Solana’nın bu seviyenin üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından izliyor.

Fiyat hareketinde kritik eşik: 95–96 dolar bölgesi

Analist More Crypto Online’ın paylaştığı grafiklere göre Solana, 78.89–81.94 dolar arasındaki alt destek bandından güç alarak yeniden yükselişe geçti. Bu yükselişin ardından 95–96 dolar aralığına ulaşan Solana, önemli bir dirençte sıkışmış durumda.

Özellikle 96 dolar seviyesindeki yatay kırmızı direnç hattı önümüzdeki saatlerde fiyatın seyrini belirlemede kilit rol oynayacak. Analist, kısa vadede yükseliş senaryosunun devam etmesi için fiyatın burada tutunmasının büyük önem taşıdığını vurguluyor.

More Crypto Online, “Solana şu anda plana uygun bir şekilde hareket ediyor, 95–96 dolar bandına ulaştı” diyerek, 89.72–93.32 dolar arasındaki mikro destek bölgesinin artık ana tutunma noktası haline geldiğini belirtti.

Fiyat bu destek üstünde kaldığı sürece, Solana’nın 100 dolar ve üzerini yeniden hedeflemesi mümkün. Analistlere göre sıradaki hedefler olarak grafikte 104 ve 108 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Ancak, kırmızı dirençten geri çekilme ihtimalini de göz ardı etmiyorlar.

Solana’nın kısa vadeli görünümünde en kritik seviye 89.72–93.32 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Fiyat bu bölgenin altına indiğinde ise, önceki ana destek olan 80–82 dolara doğru daha derin bir düzeltme gündeme gelebilir.

Trend kırılımı sonrası fiyat 100 dolar için hazırlanıyor mu?

The Cryptomist’in X’te paylaştığı grafiğe göre Solana, 15 dakikalık zaman diliminde oluşturduğu kısa vadeli düşüş trendini aşmayı başardı. Bu kırılım, fiyatın 96 dolar altında bir süre yatay hareket etmesinin ardından geldi ve alıcıların yeniden güç kazandığını gösteriyor.

The Cryptomist, Solana’nın küçük zaman diliminde trend kırılımı yaşadığını; Bitcoin’in yapı koruması sürerse fiyatın 100 doların üzerine tırmanabileceğini öngördüğünü belirtti.

Grafikte, önceki saatlerde yükselen Solana’nın kısa vadede daha düşük zirveler oluşturarak bir düşen trend çizgisi yarattığı görülüyor. Ancak son mum bu çizginin üzerine atarak piyasanın yönünde değişim sinyali verdi.

Analiste göre 96 dolar seviyesi, ani bir sıçrama için ilk kritik eşik olacak. Burada net bir tutunma gelirse, 98 dolar ve ardından da 100 dolar hedefleri gündeme gelebilir. Ancak, kısa vadede yukarı yönlü trendin desteklenmesi alıcıların kontrolü sürdürmesine bağlı.

Eğer fiyat yeniden trend çizgisinin altına inerse, formasyon güçlü kalamaz ve 95 ile 93.57 dolar bandı destek noktası olarak öne çıkar. Bu bölgenin de kaybedilmesi halinde kısa vadeli yükseliş ivmesinin ciddi şekilde zayıflayabileceği ifade ediliyor.