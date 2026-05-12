EkonomiSTABILCOIN

Osero stablecoin projeleri için 13,5 milyon dolarlık yatırım aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Osero 13,5 milyon dolarlık yatırımla stablecoin projelerinde büyümeye hız verdi.
  • 🪙 300 milyar doları aşan stablecoin piyasasında getiri dağılımı hâlen ihraççıların elinde.
  • 💡 Osero’nun yeni ürünleri sayesinde Sky protokolüne erişmek ve stablecoin getirisi sunmak kolaylaşacak.
  • 🔎 En önemli nokta, Basel III ilhamlı risk değerlendirme ile yeni modellerin güvenlik ve şeffaflık odağında devreye alınacak olması.
Stablecoin getirisi altyapısı geliştiren Osero, düzenlenen yatırım turunda toplam 13,5 milyon dolar kaynak topladı. Yatırım turuna Sky Ecosystem liderlik ederken, Plasma da eş lider olarak katıldı. Bu turda USDT0, Maple, Accountable, Four Pillars, RedStone, The Rollup ve Kairos Research temsilcisi melek yatırımcılar da yer aldı.

İçindekiler
1 Stablecoin piyasasında getiri arayışları
2 Osero’nun geliştirdiği altyapı ve hedefleri
3 Sky protokolünün yükselen rolü ve ekosistemdeki yeri

Stablecoin piyasasında getiri arayışları

DeFiLlama’nın verilerine göre stabilcoin piyasasının toplam büyüklüğü 300 milyar doları aştı. Ancak bugüne kadar bu varlıkları destekleyen yatırım getirilerinin büyük kısmı, çoğunlukla Circle ve Tether gibi ihraççılar tarafından alınıyor. Son kullanıcılar ise doğrudan bir getiri elde edemiyor ve finansal teknoloji şirketlerinin de kendi sabitcoin tasarruf ürünlerini sunabilmesi için genellikle varlık yönetimi işiyle uğraşması gerekiyor.

Stablewatch ve Soter Labs’ın kuluçka döneminden çıkan Osero, sektörün bu ihtiyacına üç farklı ürünle yanıt vermeyi hedefliyor. Bunlar; cüzdan, neobankalar ve aracı kurumların kendi uygulamalarına Sky Savings Rate’i entegre etmesini sağlayan Osero Earn, çoklu blokzincir desteğiyle bu orana doğrudan erişim sunan Osero App ve varlık yöneticileriyle yapılandırılmış ürün sağlayıcılarının getiri ürünlerini blokzincir üzerinde sunmasına imkân veren Osero Foundry şeklinde sıralanıyor.

Osero’nun geliştirdiği altyapı ve hedefleri

Osero’nun açıklamasına göre Osero Earn çözümü, yaklaşık 10 satırlık bir kod ile kolayca entegre edilebiliyor. Ürün, yapılan yatırımları Sky Savings Rate’e yönlendirirken; arka uçta varlık yönetimi, risk ve rota altyapısını da Osero üstleniyor.

Öte yandan Osero Foundry’nin, sabit coin getiri büyümesi için çapa fonlama, swap likiditesi ve borç verme likiditesi amacıyla 2,5 milyar dolara kadar tahsis kapasitesi olacağı belirtildi. Her yeni fon dağıtımında ise, Basel III standartlarından esinlenen bir risk değerlendirme süreci işletilecek.

Osero, topladığı 13,5 milyon dolarlık bu fonun ilk Foundry tahsisleri için sermaye gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılacağını; bu miktarın Sky protokolünün değerlendirme süreçlerinde kullanılan risk çerçevesi kapsamında ilk grup dağıtımların teminatlandırılmasında değerlendireceğini belirtti.

Sky protokolünün yükselen rolü ve ekosistemdeki yeri

Sky, daha önce MakerDAO olarak bilinen merkeziyetsiz finans protokolü olarak öne çıkıyor. Şirket geçtiğimiz yıl, kredi derecelendirme devi S&P’den aldığı B- notu ile DeFi protokolleri arasında bir ilki gerçekleştirmişti. Şu anda, başta USDS ve sUSDS sabit coinleri olmak üzere bilançosunu ve dağıtım ağını genişletiyor.

Sky ekosistemi tarafından geliştirilen projeler, gerçek varlıklara dayalı ve getiri sağlayan ürünler alanında da büyüme hedefliyor. Mart ayında Obex, 1 milyar dolarlık varlığı kredi, enerji ve yapay zeka odaklı ürünlere yayarak sabit coin getirisini artırma amacıyla hareket ettiğini açıkladı.

Yatırım turunun eş lideri Plasma ise, doğrudan stablecoin odaklı bir blokzincir inşa ediyor. Şirket, geçtiğimiz yıl yoğun taleple 373 milyon dolarlık bir token satışı gerçekleştirmişti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
