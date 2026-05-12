Circle 222 milyon dolarlık fon topladı Arc’ın değerlemesi 3 milyar dolara ulaştı

Kripto para sektöründe son dönemde dikkat çeken fonlama hareketliliği yaşanıyor. Stablecoin ihraççısı Circle, Arc adlı projesi için gerçekleştirdiği yatırım turunda 222 milyon dolar topladı ve bu süreçte şirketin değerlemesi 3 milyar dolara yükseldi. Buna ek olarak, blokzincir sektöründe faaliyet gösteren Digital Asset’in, Canton blokzinciri için toplam 300 milyon dolarlık bir yatırım almaya çalıştığı bildirildi. Stripe ve Paradigm desteğiyle öne çıkan Tempo ise daha önceki fonlama turunda 5 milyar dolar değerlemeyle 500 milyon dolar yatırım sağlamıştı.

Yatırım hareketliliği ve yeni trendler

Son dönemde artan fon akışı, kripto sektöründe üç ana eğilimi öne çıkarıyor. Bunlardan ilki, ABD’de düzenleyici ortamın daha öngörülebilir hale gelmesi olarak gösteriliyor. İkincisi ise, özel blokzincir işlemlerine olan talebin giderek artması. Üçüncü trend ise, kurumsal şirketlerin arkasında yer aldığı kripto ağlarının rekabeti hızlandırması.

Blokzincir altyapısı üzerinde kurulan bu yeni girişimler, özellikle finansal kurumların daha gizli, maliyet avantajlı ve hızlı işlem yapabilmesini odağına alıyor. Yatırımcı iştahı da şirketlerin ortaya koyduğu vizyona paralel hız kazanıyor.

Blokzincir teknolojisinde denge arayışı

Blokzincir teknolojileri uzun süredir hız, maliyet ve güvenlik arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor. Daha hızlı ve ucuz ağlar çoğu zaman merkeziyetsizlik ve dayanıklılık konusunda ödün verirken; üst düzey güvenliğe sahip zincirler ise işlemleri yavaşlatabiliyor ve maliyetleri artırabiliyor.

Bu denge arayışının özellikle stablecoin projelerinde ve dijital varlıkların tokenleştirilmesinde kritik bir rol oynadığına işaret ediliyor. Finans, ödeme ve maaş gibi uygulamalarda işlem gizliliği, regülasyon uyumu ve güvenlik, hız ve masraflardan çok daha ön planda yer alabiliyor.

Düzenleyici gelişmeler ve sektör güveni

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, 2025 yılında ABD Kongresi tarafından onaylanan Genius Yasası’nın büyük kurumlar için net bir yasal çerçeve sunduğunu ve bunun kripto altyapısına yönelik kurumsal yatırımları hızlandırdığını belirtiyor.

Kurumsal yatırımcıların blokzincir projelerine artan ilgisinde, şeffaflık ve gizlilik dengesinin başarılı yönetilmesi öne çıkıyor. İşlemlerin herhangi biri tarafından takip edilebilir olması, kimi kullanıcılar için avantajdan ziyade güvenlik endişesine yol açabiliyor.

Bir girişimin yaptığı açıklamada, “Her ticaret tamamlanmadan önce işlemleri herkese açık şekilde yayınlamak ya da bir çalışanın maaşının dileyen herkes tarafından görülmesi, gizliliğin hata olarak algılandığını gösteriyor,” ifadesi kullanıldı.

Fon akışındaki bu artış, kurumsal aktörlerin blokzincir teknolojisine özel çözümlere olan güveninin yüksek olduğuna işaret ediyor. Şirketlerin ve yatırımcıların finansal altyapılarda yeni nesil blokzincir çözümlerini tercih etmesi bekleniyor.