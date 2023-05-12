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Bitcoin (BTC), son 24 saatte yüzde 3’ün üzerinde düşüşle 26 bin 160 dolara varan bir düşüş yaptı. Böylece 17 Mart’tan bu yana görülen en düşük seviye görülmüş oldu. Riskli varlıklar için cesaret verici makroekonomik koşulların oluşmuş olmasına rağmen BTC’nin teklif likiditesinin düşüşe geçmesiyle yükseliş potansiyelinden faydalanılamamış oldu. En büyük kripto paradaki düşüşü değerlendiren zincir üstü veri takip kaynağı Material Indicators, fiyattaki düşüşü “Ayı cennetine hoş geldiniz” şeklinde özetledi. Peki BTC için sırada ne var, uzmanlar ne diyor gelin daha yakından bakalım.

Ana Destek Seviyesi: 25 Bin 700 Dolar

Bitcoin için 11 Mayıs’ta Twitter’a yüklenen bir fiyat grafiği, en büyük kripto paranın bir gecede likiditeyi aşırı tüketmesiyle ana destek seviyesinin 25 bin 750 dolar civarında olduğunu gösteriyor.

Piyasa katılımcıları, endişeli bekleyişle günlük zaman diliminde Bitcoin’in bir üçlü tepe kaydedip kaydetmeyeceğine odaklanmış durumda. Şu anda fiyat grafiğinde açıkça görülebilen üçlü tepenin, başka bir deyişle omuz baş omuz formasyonu oluşumunun onaylanması halinde olumsuz bir tabloyla karşı karşıya kalınacak. Bitcoin grafiğindeki düşüş formasyonunu yorumlayan finans yorumcusu Tedtalksmacro, “Bitcoin’deki omuz baş omuz formasyonu için kalabalığının kazanmasına izin veremeyiz. 27 bin doların üzerinde işler çok ilginçleşecek.” diyerek 27 bin doların önemine vurgu yaptı.

Kripto para analisti ve trader’ı Moustache, 200 haftalık kilit hareketli ortalamanın (WMA) yeniden test edilmesinin zamanının çoktan geldiğini işaret ederek bir “çöküş ya da çıkış seviyesi” olan 200 WMA’nın Mart ayının ortasından bu yana destek görevi gördüğünü söyledi.

Piyasa analistleri ve uzmanları bir süredir 25 bin dolar civarına varan bir geri çekilme olacağı üzerinde duruyorlardı. Bu analistler arasında, gün içinde Bitcoin’in yükselişe geçmeden önce 25 bin dolar seviyesine varan bir düşüş yapmasını beklediğini belirten Jelle yer alıyordu.

Jelle, Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) düşük zaman dilimlerinde satıcılara hizmet etmediğini belirterek “Bitcoin doğrudan desteğe yöneldi, bir sonraki ana ilgi bölgesi 24-25 bin civarında. RSI aşırı uçları zorlamakta başarısız oluyor ve bu satıcıların tükendiğini gösteriyor. Hızla satın alınacak olan 25 bin dolara son bir düşüşün gelmesi mantıklı olacaktır.” dedi.

BTC Fiyatı Düştükçe Yatırımcılar Alım Yönlü Pozisyon Alıyor

Ticaret paketi DecenTrader’ın kurucu ortağı ve veri kaynağı LookIntoBitcoin’in yaratıcısı Philip Swift, Bitcoin fiyatındaki düşüşü rağmen en kötü günlerin yakında sona ereceğini düşünüyor. Attığı bir tweet’te, fiyat düşerken long/short oranının ayrışmaya başladığını ve long pozisyonların daha ağır bastığını belirtti.

Coinglass’tan alınan veriler Swift’in değerlendirmesini doğruluyor. Verilere göre long/short oranında long ağırlığı yüzde 58,7 seviyesinde.