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  •   Uzman İsim Görüşünü Belirtti! Bitcoin’de Yön 25.000 Dolar Mı Yoksa 30.000 Dolar Mı?

Uzman İsim Görüşünü Belirtti! Bitcoin’de Yön 25.000 Dolar Mı Yoksa 30.000 Dolar Mı?

Özet

  • Bitcoin fiyatı için iki seçenek bulunuyor.
  • CryptoQuant verileri yatırımcıların zararını gösterdi.
  • Crypto Tony Bitcoin'den beklentisini açıkladı.
13:15
12 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatının üst üste ikinci gün düşüş göstermesi ve altı haftayı aşkın bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesi kısa vadede düşüş eğilimine işaret edebilir. Token, 2023 toparlanmasından elde ettiği kazanımların bir kısmını kaybetmiş olabilir ve piyasada yaşanan duyarlılık daha büyük bir temkini ve korkuyu tetikliyor olabilir.

Piyasadan gelen karmaşık sinyaller ve göstergeler dikkate alındığında akıllara bir tane soru geliyor. Bitcoin 30.000 doları geçecek mi yoksa 25.000 dolara doğru yola mı çıkacak?

BTC Piyasa Analizi

Yazının yazıldığı saat itibariyle Bitcoin fiyatı 26.350 dolar seviyesinde işlem görüyor. 24 saatlik düşüş oranı %3.21 oldu ve 7 günlük düşüş ise %1.77’de kaldı. Döviz rezervi düşmeye devam ediyor ve bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor. Bitcoin’de daha fazla yatırımcı zararına satış yapıyormuş gibi görünüyor, bu da ayı piyasasının ortasında Bitcoin ve onu takip eden altcoin’ler için bir piyasa çöküşünü işaret edebilir.

CryptoQuant’a verilerine göre, son 24 saat içinde yaşananlar sonucunda uzun pozisyonların %51,03’ünde likidasyon gerçekleşti. RSI incelendiğinde aşırı satım durumuna işaret ediyor ve son 2 haftadaki fiyat hareketinin %75,00’i son döneme bakıldığında şaşırtıcı bir biçimde aşağı yönlü oldu, bu da potansiyel olarak trendin tersine dönmesine yol açabilir ki bu yatırımcılar için daha büyük bir acının başlangıcı olabilir.

Likiditede yaşanan azalış gibi ağdaki teknik sorunlarla birleşen düzenleyici belirsizlik, Bitcoin’e olan talebin azalmasına yol açarak fiyatın son zamanlarda düşmesin konusunda büyük bir neden oldu. Piyasanın kısa vadede toparlanıp toparlanmayacağı ya da düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Bilinmesi Gereken BTC Trendleri

Coinbase’de ABD’li yatırımcıların alım baskısı piyasanın geri kalanına nispeten güçlü ve bu da potansiyel olarak daha yüksek fiyatların görülmesinin yolunu açabilir. Bir analist olan Crypto Tony, düşüşler hakkında tweet atarak üçüncü çeyrekte yaşanılabilecek fiyat artışlarını işaret etti:

Gerçekten #Bitcoin / #Altcoin’lerde gördüğümüz bu düşüşlerin büyük destek bölgelerini tutarak Haziran / Temmuz için kesinlikle büyük fiyat artışlarına yol açmasını umuyoruz.

Son olarak, Bitcoin ve borsa korelasyonu zayıflamıştı; bu da makroekonomik faktörlerin kripto varlık piyasası üzerinde daha az etkili olduğunu anlamına gelebilir.

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