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Shibarium, gelişen Shiba Inu ekosistemi için en büyük katalizörlerden birisi olarak kabul edilmekte. Şu anda, Shiba Inu için katman-2 ölçeklendirme çözümü beta aşamasında ve kesin bir lansman tarihi henüz bilinmemekte.

Önceki açıklamalar, Shibarium’un 2023’ün sonundan önce ana ağda başlatılacağını gösteriyor, ancak Shiba Inu baş geliştiricisi Shytoshi Kusama’nın kısa süre önce açıkladığı gibi, bundan önce denetimler planlanıyor. Shibarium yayınlandıktan sonra SHIB ekosistemi için çok daha önemli hale gelmesi muhtemel olan bir token var ve o da Bone ShibaSwap (BONE).

Shiba Inu FUD’u Gideriyor

BONE, Shibarium’da gaz ücretlerini ödemek için kullanılabilecek tek token olacak en azından bu amaçlanıyor. Bu, token’ın son derece yüksek öneme sahip ek bir kullanım durumuna sahip olacağı anlamına gelir. Katman-2 ağındaki her işlem BONE ile ödenmeli.

Buna rağmen, BONE şu ana kadar yalnızca birkaç büyük merkezi borsada (DEX) listelenmiş durumda. Shiba Inu ekosistem tokenin’ın en büyük işlem hacmine sahip borsa şu anda merkezi olmayan borsa Uniswap.

Onu Huobi, Gate.io, OKX, Bitget ve MEXC takip etmekte. Başta Binance ve Coinbase olmak üzere, hacme göre ilk 5 borsanın tamamı şu ana kadar BONE’u listelemeyi reddetti.

Shiba Inu geliştiricisi Ragnar Shib’in (@RagnarShiba) bugün bir Twitter gönderisinde açıklığa kavuşturduğu söylentinin (FUD) etrafında döndüğü şey buydu. Söylentiye göre, büyük borsalarda listelenmek için BONE sözleşmesinden feragat edilmesi gerekiyor.

Ancak, Ragnar Shib’e göre, bu temelde yanlış. SHIB geliştiricisine göre, BONE sözleşmesinden vazgeçilmemeli, çünkü token aynı zamanda Shibarium ağındaki işlemleri doğrulamak için doğrulayıcıların ödülü olacak.

Bu ödüller yaratılacak, yani ortaya çıkarılacak. Ve bunun için sözleşmeden vazgeçilmemesi gerekiyor, aksi takdirde borsa işlevi çalışmaz.

Ayrıca, toplam 250 milyon BONE arzının 20 milyonu Shibarium doğrulayıcıları için ayrılmış durumda. Doğrulayıcılar için ayrılan bu 20 milyon BONE’un yaratılması gerekiyor ki bu da sözleşmenin iptal edilmesi halinde mümkün değil.

Listeleme İçin Ne Düşünülüyor?

Büyük borsalardaki listelemelere gelince, Ragnar halihazırda BONE’u listeleyen birçok büyük borsa olduğunu belirtiyor.

Hiçbiri herhangi bir sorun yaşamadı veya sözleşmenin iptal edilmemesinin bir sorun olacağından bahsetmedi ve ilk 5’in de bir sorun yaşamayacağından oldukça eminim.

Son olarak Ragnar, Shiba Inu ekibinin BONE’u ve diğer tüm ekosistem token’larını daha geniş bir erişime sahip olmak ve benimsenmesini sağlamak için mümkün olduğunca çok borsada listelemek için çalıştığını belirtti. Bazı borsaların henüz BONE’u listelememesinin gerçek nedeninin başka olduğunu söyledi: