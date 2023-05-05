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Floki (FLOKI), halkın kripto para birimi olarak tanımlanıyor ve Floki Ekosisteminin yardımcı token’ıdır. Shiba Inu (SHIB) topluluğunun hayranları ve üyeleri tarafından ortaya çıkarılmış bir kripto para birimidir ve Elon Musk’ın Shiba Inu’sundan esinlenilmiştir ve onun adını almıştır.

FLOKI Token Nedir?

Floki Inu “dört hizmet projesi” üzerinde çalışıyor

Valhalla adında bir NFT oyun metaverse’i

“FlokiFi” şemsiyesi altında merkezi olmayan finans ürünlerinden oluşan bir paket piyasaya sürüldü.

FlokiPlaces adında bir NFT ve ticari ürün pazarı

University of Floki adında bir içerik ve eğitim platformu

Topluluk, adını bir Viking karakterinden alan Floki’nin (Musk’ın köpeği) onuruna kendisini “Floki Vikingleri” olarak adlandırıyor. Floki, topluluk çabalarını ciddiye almaya söz veriyor ve LunarCrush’ın sosyal katılım liderlik tablolarının İlk 10’unda birkaç kez listelendi. Floki ayrıca FlokiFi Locker dijital varlık dolabı protokolü için Chainlink, Trader Joe, ApeSwap gibi önde gelen kripto projeleriyle ortaklık kurmuştur.

Öte yandan Floki, merkezi olmayan topluluk tarafından yürütülen bir projedir.

Başlangıçta, başlatıldıktan kısa bir süre sonra projeyi terk eden anonim bir geliştirici tarafından başlatıldı. Topluluk bir araya geldi, projeyi devraldı ve yeniden başlattı. Bu da onu ilk yılında 400.000’den fazla sahibiyle dünya çapında tanınan bir kripto markası haline getirdi.

Floki, topluluğunun çıkarlarını temsil eden çekirdek bir ekibe sahiptir. Çekirdek ekip B, Sabre ve MrBrown Whale takma adlarından oluşmaktadır. Projenin baş geliştiricisi Jackie Xu, Floki’ye göre “on yılı aşkın blok zinciri deneyimiyle sektörde saygın ve doxxed bir figür”. Ekip, NFT oyun metaverse’i Valhalla’nın, 50 yılı aşkın birleşik ekip deneyimine sahip 20 kişilik bir ekip tarafından geliştirildiğini duyurdu.

Floki’yi bir proje olarak etkileyen kilit kararlar da insanların FLOKI tokenleriyle oy kullandığı bir DAO oylamasıyla alınıyor.

FLOKI Coin Yorum

Floki’nin toplam 10 trilyon FLOKI arzı bulunmaktadır. BscScan ve Etherscan’a göre, Ethereum ve BSC’de toplam 400.000’den fazla FLOKI sahibi var. Kullanıcılar Uniswap ve PancakeSwap üzerinden FLOKI satın alabilirler, ancak her satın alım Floki ekosisteminin sürekli gelişimi için kullanılacak %0,3’lük bir vergiye tabidir.

CoinMarketCap verilerine göre FLOKI Coin, 99. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 0.00005121 dolardan işlem gören FLOKI Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 55,841,275 USD olduğu görülüyor. Ayrıca FLOKI Coin, 9 Ağustos 2021’de 0.00000002 dolar ile dip seviyeyi görürken 4 Kasım 2021’de de 0.0003437 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Floki Coin Nasıl Alınır?

Floki Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

Floki Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından Floki Coin’in işlem gördüğü Tether (USDT) Floki işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir. Binance’de FLOKI işlemleri 5 Mayıs 2023’te 19:00’da başlayacak.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.