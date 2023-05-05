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Sıcak Gelişme: Binance, FLOKI ve PEPE’yi Listeliyor!

Binance sonunda beklenen açıklamayı yaptı ve popüler iki memecoin olan PEPE ile FLOKI'yi listeleyeceğini duyurdu.
14:25
5 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, çok konuşulan iki altcoin FLOKI (FLOKI) ve Pepe‘yi (PEPE) listeleme kararı aldı.

PEPE ve FLOKI, Binance’e Girdi

Özellikle PEPE cephesinde Binance’e yönelik ciddi bir beklenti vardı ve sonunda beklenen oldu. PEPE ile FLOKI, İnovasyon Bölgesi kapsamında Binance’de listeleniyor. Binance, TSİ 19:00 itibarıyla iki altcoini alım satıma açacak.

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Binance, FLOKI/USDT, FLOKI/TUSD, PEPE/USDT ve PEPE/TUSD işlem çiftleri ile spot alım satımların önünü açıyor. Kullanıcılar bu andan itibaren PEPE ve FLOKI yatırmaya başlayabilir ve para çekme işlemleri de TSİ 19:00 itibarıyla açılacak. Binance buna ek olarak FLOKI ve PEPE’yi marjin platformunda da alım satıma açtığını duyurdu.

Binance listeleme haberi sonrasında PEPE resmen dakikalar içerisinde %50 yükseliş elde etti. PEPE zaten son dönemlere yükselişi ile damga vuran bir altcoin konumunda ve Binance listelemesi duraksayan ivmeyi yeniden canlandırdı. Piyasada nispeten daha uzun süreden beri var olan FLOKI ise %30’luk bir yükseliş elde etti. FLOKI’nın 317 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahipken PEPE’nin 834 milyon doların üzerinde değere sahip olması bile PEPE’nin daha sert yükselişinin önüne geçemedi. PEPE, bir zamanlar top 1000 içerisinde bile yer almıyorken gelen bu haber ile en büyük 61. kripto para birimi olmayı başardı.

CZ’den Memecoin Açıklaması

Binance CEO’su Changpeng Zhao‘nun ise 24 saat önce memecoinler ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptığı biliniyor. CZ, memecoin çılgınlığına yönelik yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Ben şahsen meme coin’leri hiçbir zaman gerçekten anlamadım. Elon Musk ve diğerleri de dahil olmak üzere onları anlıyor gibi görünen birçok başarılı insan var, bu yüzden kullanıcılara göre hareket ediyoruz.”

CZ bu açıklamasına rağmen listeleme ile ilgili bir imada bulunmamıştı ve bunun sebebi şimdi anlaşılıyor. İlgi ve işlem hacmi, iki memecoin için listeleme konusunda en büyük öneme sahip unsurlar olabilir. Binance daha önceki dönemde ise yaptığı bazı altcoin listelemeleri ile tepki çekmişti ve PEPE’nin listelenmesi bu sebeple piyasadan eleştiri alabilir.

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