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  •   Binance CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao Açıkladı: Meme Coin’leri Anlamıyorum!

Binance CEO’su Changpeng ‘CZ’ Zhao Açıkladı: Meme Coin’leri Anlamıyorum!

Yaptığı açıklamalarla piyasanın belki de yönünü belirleyen Binance CEO'su CZ yaptığı son açıklamayla meme coin'ler üzerinde soru işareti yarattı.
15:00
4 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Binance CEO’su Changpeng Zhao geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir Twitter Spaces toplantısında meme coin’leri hiç anlamadığını ve listeleme kararlarını ayrı bir ekibin verdiğini belirtti. Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük borsası olan Binance’ın kurucususu olan Zhao, listeleme sürecine neden dahil olmadığını açıkladı. Binance’in listeleme sürecine kasıtlı olarak dahil olmadığını belirtti.

Zhao Kendisini Listeleme Kararlarından Çıkarıyor

Changpeng Zhao, listeleme sürecine katılmak istemediğini çünkü bunu yapmak istemediğini ve bunun için zamanı olmadığını belirtti.

Buna rağmen, meme coinlere karşı olmadığını söyledi. Zhao şunları ekledi,

Ben şahsen meme coin’leri hiçbir zaman gerçekten anlamadım. Elon Musk ve diğerleri de dahil olmak üzere onları anlıyor gibi görünen birçok başarılı insan var, bu yüzden kullanıcılara göre hareket ediyoruz.

CZ’ye göre Binance, listeleme kararı için meme coin’ler etrafındaki ilgi ve işlem hacmine güveniyor. Bununla birlikte, Binance’in tamamen yutturmacaya dayalı olarak listelemekten kaçındığını belirtti.

Binance Etkisi Gerçek

Binance tarafından yapılan listelemeler de geçmişte meme coin’lerin değerine de katkıda bulunmuştu. Örneğin, Floki Inu’nun Binance’de listelenmesi daha önce fiyatının %50’ye kadar yükselmesine neden olmuştu. Borsanın üst düzey yöneticisi, SHIB örneğinde olduğu gibi ayrı bir ekibin listelemeyi değerlendirdiğini açıkladı.

Sonrasında şu açıklamayı yaptı:

SHIB’i listeledik ve aslında Binance’te en yüksek işlem hacmine sahip coin’lerden biri. Yani meme coinlere karşı değiliz. Herhangi bir coin’e karşı değiliz.

Geçtiğimiz hafta, PEPE gibi memecoin’lerde yaşanan artışın etkileri azalmaya başlamadan önce kripto paralara olan spekülatif ilgiyi ateşledi. Pepe’nin fiyatı, sosyal medya çılgınlığının etkisiyle 14 Nisan’da piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık %38.900 arttı.

Bu arada, DOGE ve SHIB yatay hareket etti. Meme coin’lerde dump başladıktan sonra ise son 24 saat içinde neredeyse sessiz kaldılar.

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