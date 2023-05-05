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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, “yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkardığı potansiyel riskleri” değerlendirmek adına teknoloji endüstrisinden birkaç yönetici ile bir araya geldi. Görüşmede yapay zeka sistemlerinin şeffaflığı, yapay zekanın güvenliğini değerlendirmenin ve doğrulamanın önemi ve yapay zekanın kötü niyetli aktörlerden korunmasını sağlama gibi konular ele alındı.

ABD Başkanı, Teknoloji Liderleri ile Bir Araya Geldi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, teknoloji endüstrisinden birkaç yönetici ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkardığı potansiyel riskler” değerlendirildi. Toplantıdan önce Beyaz Saray, hükümetin AI politikası başta olmak üzere pek çok konuya ilişkin bir duyuru yayınladı.

Yapılan duyuruya göre görüşmede yapay zeka sistemlerinin şeffaflığı, yapay zekanın güvenliğini değerlendirmenin ve doğrulamanın önemi ve yapay zekanın kötü niyetli aktörlerden korunmasını sağlama gibi pek çok husus ele alındı.

Beyaz Saray’da Yapay Zeka Zirvesi

ABD hükümeti tarafından yapılan açıklamarda, hükümetin ve teknoloji CEO’larının AI için “uygun güvenlik önlemlerini ve korumaları geliştirmek ve sağlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu” konusunda anlaştığı ifade edildi. Ayrıca toplantıya Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in de katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Ek olarak Biden yönetimi, özellikle siber güvenlik ve biyogüvenlikten bahsederek yapay zekanın ortaya çıkardığı ulusal güvenlik endişelerini ele almanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca hükümet, yedi yeni ulusal AI araştırma enstitüsü kurmak için de 140 milyon dolar ayıracağını duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yapay Zeka, zamanımızın en güçlü araçlarından biridir, ancak fırsatlarını değerlendirmek için önce risklerini azaltmalıyız. Bugün, sorumlu bir şekilde yenilik yapmanın ve insanların haklarını ve güvenliğini korumanın önemine değinmek için yapay zeka liderleriyle bir araya geldim.”

Son olarak Beyaz Saray, ABD hükümetinin AI’yı nasıl kullanacağına dair bir taslak politika yayınlayacağını ve bu yaz kamuoyunun yorumuna sunulacağını bildirdi.