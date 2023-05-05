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Kripto paralar dibi görmüş olsa da henüz boğa sezonuna girdiğine dair kesin kanıtlar yok. Ayrıca 2020 yılındakine benzer bir dip görme ihtimalimiz de halen var. Fakat meme token yatırımcıları bugünlerde adeta boğa sezonunu yaşıyor. 21 günde 375.000x yapan PEPE Coin yatırımcıların ağzını sulandırıyor. Binance listelemesinin ardından artık fiyatın zirveye ulaştığına dair hissiyat güçleniyor. Peki sıradaki PEPE Coin hangisi olacak? Bunu nasıl tespit edebiliriz?

Meme Coin Yatırım Püf Noktaları

Miles Deutscher boğa sezonunda adından söz ettiren bir isim ve bugün önemli önerilerle geldi. Az sayıda yatırımcı PEPE Coin ile devasa kazanç elde etti. Peki ya diğerleri? Diğerlerinin yapabileceği en iyi şey bir sonraki fırsata odaklanmak olmalıdır.

Herhangi bir token satın aldığınızda, birisinin (gelecekte) onu sizden daha yüksek bir fiyata satın almak isteyeceği varsayımıyla satın almış olursunuz. Bu durum özellikle meme coin’ler için geçerlidir çünkü bunlar temel unsurlardan ziyade psikolojik faktörlere dayanır. Bu açıdan bakıldığında meme coinler bir kumara benziyor. Belki de öyledir. Amaç, diğer yatırımcılar satın almaya başlamadan önce pozisyon oluşturarak kalabalığı yenmektir. Eğer riskinizi doğru ayarlamak istiyorsanız ne yaptığınızı iyi bilmelisiniz ve durum bu.

Meme coinleri bir kumarhanedeki oyunlar gibi, Ethereum + borsalar gibi L1’leri de ev gibi düşünebilirsiniz. Unutmayın, kasa her zaman kazanır. Bunun yansımasını geçen hafta önemli ölçüde artan ETH yakımında zaten gördük.

Ancak bir meme coin ile Rulet gibi bir kumarhane oyunu arasındaki en büyük fark şudur. Bir rulet dönüşüne bahis oynadığınızda, kasa otomatik olarak ~% 5,26 avantaja sahiptir. Ancak, meme coin’lere yatırım yaparken, olasılıkları lehinize çevirmenin yolları vardır. Şimdi kuşkusuz, burada diğer trade tarzlarına kıyasla bir avantaj yaratmak daha zordur. Bunun nedeni, bir meme coin’in başarısını etkileyebilecek çok fazla bilinmeyen değişken olmasıdır.

Peki ama bunu nasıl yapacaksınız?

Meme Coin Nasıl Bulunur

Daha doğrusu “sıradaki PEPE Coin’i nasıl bulabilirsiniz?” de olabilir. Bu kapsamlı bir inceleme gerektirir. Yani gözlerinizi yormalısınız. Elbette daha kolayı da var. Eğer bir milyarderseniz piyasaya çıkan her yeni meme tokene birkaç bin dolar atabilirsiniz. Fakat birkaç bin dolar size yakmak için büyük bir para olarak geliyorsa o halde gözlerinizi yormanız gerekir.

Hangi coinlerin performans gösterdiğini izleyin. DEXToolsApp tarzı araçlar size ivme kazanan tokenleri gösterir.

Meme token eşittir güçlü topluluk. Meme coinleri SADECE güçlü bir topluluğa sahiplerse başarılı olurlar. Bunun için LunarCrush metrikleri iyidir. Diğer taraftan Twitter, Discord gibi platformlarda tokenin sosyal hacmini siz de ölçebilirsiniz. Beğenilerin gerçekliği, yorumlar, Discord kanalının botsuz aktiflik oranı ve daha fazlası.

metrikleri iyidir. Diğer taraftan Twitter, Discord gibi platformlarda tokenin sosyal hacmini siz de ölçebilirsiniz. Beğenilerin gerçekliği, yorumlar, Discord kanalının botsuz aktiflik oranı ve daha fazlası. Temelleri araştırın. Kendinize bazı sorular sormalısınız. Ekip kimlerden oluşuyor? Haklarında bilgi var mı? Değilse, hype oluşturma konusunda yetkinlik gösterdiler mi? Tokenomikler nasıl? Yakım mekanizmaları var mı? Dürüst olmak gerekirse, meme coinler söz konusu olduğunda bu sorular işe yarar bir projeyi araştırırken olduğundan daha az önemlidir. Ancak yine de bir avantaj yaratmaya yardımcı olmak için biraz çalışmak önemlidir.

Bu sektördeki en büyük engellerden biri, sürekli olarak yapılan hileler ve istismarlardır. Bundan tamamen kaçınamasanız da, bundan kaçınmaya yardımcı olmak için Token_Sniffer ve bubblemaps size yardımcı olabilir.

Lideri mi takip etmek yoksa rotasyon oyunu mu oynamak istediğinize karar verin. Lider genellikle daha yüksek bir piyasa değerine sahiptir, ancak daha az risklidir. Örneğin, DOGE “Inu” coinlerinin lideridir. Şimdi ise PEPE “Kurbağa” coinlerinin lideri. Yeni likidite önce lidere yönelir, ardından o niş içindeki daha küçük coinlere doğru süzülür. Likidite belirli bir sektör içinde döndüğünde, daha küçük coinlerden elde edilen karlar genellikle lidere geri akar. İkinci seçenek, bir niş liderin altında ortaya çıkan daha küçük kapaklara yatırım yapmayı içeren rotasyon oyununu denemek ve oynamaktır. Bu, zamanlama oranını yakaladığınız takdirde bazı güzel kazançlarla sonuçlanabilir.

“Inu” coinlerinin lideridir. Şimdi ise “Kurbağa” coinlerinin lideri. Yeni likidite önce lidere yönelir, ardından o niş içindeki daha küçük coinlere doğru süzülür. Likidite belirli bir sektör içinde döndüğünde, daha küçük coinlerden elde edilen karlar genellikle lidere geri akar. İkinci seçenek, bir niş liderin altında ortaya çıkan daha küçük kapaklara yatırım yapmayı içeren rotasyon oyununu denemek ve oynamaktır. Bu, zamanlama oranını yakaladığınız takdirde bazı güzel kazançlarla sonuçlanabilir. Altıncı olarak akıllı parayı takip edin. Lookonchain raporunu 25 Nisan’da paylaştığımızda insanların çoğu halen PEPE Coin’den habersizdi. Fakat balina hareketleri aniden büyük bir patlamaya neden oldu. Yeni meme coin fırsatları bulmak için balinaların/diğer başarılı meme coin traderlarının ne satın aldığına bakabilirsiniz.

Meme Coin Yatırım Stratejileri

Bir Oracle çözümüne veya layer1 projesine yatırım yapmakla meme coine yatırım yapmak arasında devasa fark vardır. Bundan zaten bahsettik. Aklınızın bir köşesinde yaptığınız şeyin ne olduğu hep kalsın. Eğer buna dikkat ederseniz hiçbir meme tokene sonsuza kadar bağlanmamanız gerektiğini de unutmazsınız. Böylece kar alabilir ve zararlarınızı önleyebilirsiniz.

Riskin farkında olun

Yatırım sermayeniz ile meme coin sermayenizi karıştırmayın. Bu, stratejilerinizi net bir şekilde ayırmanıza ve duygusal yükü azaltmanıza yardımcı olacaktır.

Giriş seviyenizi belirlerken teknik analizden yararlanın.

Peki kar alma stratejiniz ne olacak? Meme coinleri size hızlı bir şekilde hayatınızı değiştirecek paralar kazandırabilir. Ancak bu parayı gerçekten hayatınızı değiştirmek için kullandığınızdan emin olun. En yaygın kural ana paranın 2 kat kazançtan sonra çıkarılmasıdır. Bu psikolojiyi yönetmeniz için de size yardımcı oluyor.

Ciddi düşüşlerde kaçmayı bilin. Eğer ana paranızı çıkaramadıysanız veya tatmin edici kazancınızı kaybetmek istemiyorsanız yaklaşan büyük düşüşleri önceden görün. Yüzde 100 değil ama aşağıdaki maddeler bir düşüşten önce güçlü sinyaller gönderir.

24 saatlik işlem hacmi piyasa değerinin tersine çevrilmesi

Orta ve uzun vadede daha derin dipler

Yatırım yapan cüzdanların sayısının azalması veya artışının önemli ölçüde yavaşlaması. Mesela şu dakikalarda PEPE Coin için yatırımcı cüzdanı sayısı 100 bini geçti. Çok hızlı yükseliyor ve bir noktada yavaşladığında fiyatın muhtemelen düşmeye başladığını göreceğiz. Daha önemlisi şu, birçok orta seviye yatırımcı sizinle aynı verileri izlediği için sizinle benzer kararlar alacak. Yani fiyat yatırımcı eğilimiyle de muhtemelen düşüyor olacak.

Büyük balina satışları. Saat 20:30’da PEPE Coin balinası 15 milyonluk tokeni Binance borsasına gönderdi. Tek başına yeterli değil ama devamı gelirse?

15 milyonluk tokeni Binance borsasına gönderdi. Tek başına yeterli değil ama devamı gelirse? Fonlama oranlarının negatiften pozitife kayması.

Zirvenin ne zaman gerçekleşeceğini %100 tahmin etmenin garantili bir yolu yoktur. Ancak, yukarıdaki göstergelerin bazılarının veya hepsinin bir kombinasyonunun, en iyi işaretler göründüğünde riski azaltmanıza yardımcı olması mümkün.