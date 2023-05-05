Kripto paralar dibi görmüş olsa da henüz boğa sezonuna girdiğine dair kesin kanıtlar yok. Ayrıca 2020 yılındakine benzer bir dip görme ihtimalimiz de halen var. Fakat meme token yatırımcıları bugünlerde adeta boğa sezonunu yaşıyor. 21 günde 375.000x yapan PEPE Coin yatırımcıların ağzını sulandırıyor. Binance listelemesinin ardından artık fiyatın zirveye ulaştığına dair hissiyat güçleniyor. Peki sıradaki PEPE Coin hangisi olacak? Bunu nasıl tespit edebiliriz?
Miles Deutscher boğa sezonunda adından söz ettiren bir isim ve bugün önemli önerilerle geldi. Az sayıda yatırımcı PEPE Coin ile devasa kazanç elde etti. Peki ya diğerleri? Diğerlerinin yapabileceği en iyi şey bir sonraki fırsata odaklanmak olmalıdır.
Herhangi bir token satın aldığınızda, birisinin (gelecekte) onu sizden daha yüksek bir fiyata satın almak isteyeceği varsayımıyla satın almış olursunuz. Bu durum özellikle meme coin’ler için geçerlidir çünkü bunlar temel unsurlardan ziyade psikolojik faktörlere dayanır. Bu açıdan bakıldığında meme coinler bir kumara benziyor. Belki de öyledir. Amaç, diğer yatırımcılar satın almaya başlamadan önce pozisyon oluşturarak kalabalığı yenmektir. Eğer riskinizi doğru ayarlamak istiyorsanız ne yaptığınızı iyi bilmelisiniz ve durum bu.
Meme coinleri bir kumarhanedeki oyunlar gibi, Ethereum + borsalar gibi L1’leri de ev gibi düşünebilirsiniz. Unutmayın, kasa her zaman kazanır. Bunun yansımasını geçen hafta önemli ölçüde artan ETH yakımında zaten gördük.
Ancak bir meme coin ile Rulet gibi bir kumarhane oyunu arasındaki en büyük fark şudur. Bir rulet dönüşüne bahis oynadığınızda, kasa otomatik olarak ~% 5,26 avantaja sahiptir. Ancak, meme coin’lere yatırım yaparken, olasılıkları lehinize çevirmenin yolları vardır. Şimdi kuşkusuz, burada diğer trade tarzlarına kıyasla bir avantaj yaratmak daha zordur. Bunun nedeni, bir meme coin’in başarısını etkileyebilecek çok fazla bilinmeyen değişken olmasıdır.
Peki ama bunu nasıl yapacaksınız?
Daha doğrusu “sıradaki PEPE Coin’i nasıl bulabilirsiniz?” de olabilir. Bu kapsamlı bir inceleme gerektirir. Yani gözlerinizi yormalısınız. Elbette daha kolayı da var. Eğer bir milyarderseniz piyasaya çıkan her yeni meme tokene birkaç bin dolar atabilirsiniz. Fakat birkaç bin dolar size yakmak için büyük bir para olarak geliyorsa o halde gözlerinizi yormanız gerekir.
Bir Oracle çözümüne veya layer1 projesine yatırım yapmakla meme coine yatırım yapmak arasında devasa fark vardır. Bundan zaten bahsettik. Aklınızın bir köşesinde yaptığınız şeyin ne olduğu hep kalsın. Eğer buna dikkat ederseniz hiçbir meme tokene sonsuza kadar bağlanmamanız gerektiğini de unutmazsınız. Böylece kar alabilir ve zararlarınızı önleyebilirsiniz.
Peki kar alma stratejiniz ne olacak? Meme coinleri size hızlı bir şekilde hayatınızı değiştirecek paralar kazandırabilir. Ancak bu parayı gerçekten hayatınızı değiştirmek için kullandığınızdan emin olun. En yaygın kural ana paranın 2 kat kazançtan sonra çıkarılmasıdır. Bu psikolojiyi yönetmeniz için de size yardımcı oluyor.
Ciddi düşüşlerde kaçmayı bilin. Eğer ana paranızı çıkaramadıysanız veya tatmin edici kazancınızı kaybetmek istemiyorsanız yaklaşan büyük düşüşleri önceden görün. Yüzde 100 değil ama aşağıdaki maddeler bir düşüşten önce güçlü sinyaller gönderir.
Zirvenin ne zaman gerçekleşeceğini %100 tahmin etmenin garantili bir yolu yoktur. Ancak, yukarıdaki göstergelerin bazılarının veya hepsinin bir kombinasyonunun, en iyi işaretler göründüğünde riski azaltmanıza yardımcı olması mümkün.