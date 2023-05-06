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Meme coin cephesindeki hype çoğu yatırımcının sıradaki fırsatı aramasına neden oluyor. Bu arayışın ortasında birçok piyasa değeri düşük altcoin sosyal medyada gündem oldu. Fakat burada önemli bir risk var. Sıradaki PEPE Coin olacağı söylenen bir altcoin için yatırımcıların ekstra dikkatli olması gerekiyor. Peki ama neden?

WOJAK Token

Memecoin WOJAK sadece yedi gün içinde %1000’in üzerinde artış göstererek spekülatif varlık avına çıkan bir grup yatırımcının dikkatini çekti. Ancak uzmanlar, herhangi bir faydası olmayan coinlere yatırım yapılırken çok daha dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Memecoinlerin bir anda popülerlik kazanması ve ardından piyasanın ilgisini kaybetmesi alışılmadık bir durum değil. Çeşitli ifadelere sahip kel bir adam çizimine dayanan Ethereum tabanlı memecoin WOJAK, piyasalarda harika bir hafta geçirdi. Geçtiğimiz yedi gün içinde kripto varlık %1041’lik bir sıçrama gerçekleştirdi. Çalkantılı geçen 24 saate rağmen, şu anda güne %7’lik kazançla devam ediyor.

WOJAK Token Alınır Mı?

WOJAK, bu hafta BitGet de dahil olmak üzere çeşitli borsalarda listelendi. Huobi, coini 19 Nisan’da listeledi ve hali hazırda BTCEX, BingX, LBank ve SuperEx’te de mevcuttur. Coin’in meme’i 2010 yılı civarında 4chan’ın /r9k/ panosunda ortaya çıktı. Ancak on yılın ortalarına kadar internetin yaygın bir özelliği haline gelmedi. Memciler WOJAK’ı son derece uyarlanabilir ve ilişkilendirilebilir doğası nedeniyle çeşitli durumlarla dalga geçmek için kullanıyor.

Bu haftanın trendi WOJAK hakkındaki şüpheleri ortadan kaldırmadı. Coin iyi bir performans göstermiş olabilir. Ancak, Rootz Labs’ın kurucusu ve Huobi Global’in eski İnovason Başkanı Wesley XIA temkinli.

“Meme coin‘lere meme coin dememizin nedeni, faydadan yoksun olmaları ve hype dolu olmalarıdır. İnsanların ağlar üzerindeki faaliyetlerini doğrulayabildiği ETH veya diğer altcoinlerin aksine, meme coinlerin temel değerleri yoktur, ancak saf bir kumar duygusu sağlarlar.”

The Tie’da Veri Bilimi Başkan Yardımcısı olan Erik Saberski yatırımcıları cezbeden ilk dönem yükselişlerin meme coinleri için karakteristik olduğunu vurguluyor.

Ayrıca Saberski şunları söyledi;

“Ancak, bu aktivite çoğu yeni ERC-20 token için genellikle bir gün içinde azalır. WOJAK, ilginç bir şekilde ilk yükselişinden iki hafta sonra bir artış gösteriyor. Şu anda günde yaklaşık 12.000 WOJAK işlemi yapan yaklaşık 4.000 aktif adres var. Bu rakam Nisan ortasındaki ilk değerlerle aynı değil ama yine de hatırı sayılır bir miktar.”

Memecoin’lerde son dönemde yaşanan artış, “memecoin sezonu” olarak adlandırılan dönemin geri döndüğüne dair spekülasyonlara yol açtı. Ancak bu kez piyasa hareketliliğine yeni gelenler hakim oldu. PEPE Nisan ortasında piyasaya sürüldü ve yatırımcıların büyük ilgisini çekti. Yatırımcıların olası riskleri daha iyi ölçmesi ve doğru şekilde araştırma yapabilmesi için meme coin yatırım kılavuzundan yararlanması faydalı olabilir.

Bu yılın başında ciddi hype yakalayan ve bugün unutulan BONK ve önceki yıllardaki meme coin hezimetleri yatırımcıların her zaman aklının bir köşesinde olmalı.