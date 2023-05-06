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  •   Coinbase Neden Destek Yok Dedi! Dev Altcoin İçin 15 Mayıs Büyük Gün!

Coinbase Neden Destek Yok Dedi! Dev Altcoin İçin 15 Mayıs Büyük Gün!

Özet

  • Gala Games 15 Mayıs tarihinde GALAV2 için airdrop yapacak.
  • Coinbase borsası airdrop desteklenmeyecek açıklamasında bulundu.
  • Coinbase borsasında GALA Coin tutan yatırımcıların varlıklarını soğuk cüzdana çekmesi gerekiyor.
00:54
6 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Mayıs ayında yaşanacak birçok önemli gelişme var ve altcoinler için bu gelişmeler ciddi fiyat katalizörleri. Nisan sonunda GALA için 15 Mayıs tarihine dikkat çekmiştik ve önemli hamlenin fiyata potansiyel etkisinden bahsettik. Fakat Coinbase tarafından yapılan açıklama herkesi şaşırttı.

Coinbase Neden GALA’yı Desteklemeyecek?

Gala Games, 15 Mayıs’ta mevcut yatırımcılara airdrop yoluyla (V2) tokenlerini gönderecek. Coinbase bu hafta yaptığı açıklamada, GALA token (Gala V1) için 12 Mayıs’ta alım satımı devre dışı bırakacağını ve yatırımcıların yeni airdrop tokenı (V2) almasına izin vermeyeceğini açıkladı. Ancak bunun için bir gerekçe göstermedi.

Coinbase‘deki yatırımcılar V2 tokenı yayınlandıktan sonra V1 tokenlarını kendi kendine saklanan veya donanım cüzdanına çekebilecekler, ancak 15 Mayıs’taki airdroptan sonra bu V1 varlıklarıyla başka bir şey yapamayacaklar. Coinbase kullanıcılarının eski Gala tokenlarını dönüştürebilmeleri için Gala V1’lerini 15 Mayıs’tan önce bir cüzdana taşımaları ve yeni tokenı almak için beklemeleri gerekecek. Gala, bir likidite havuzunda Gala V1’e sahip olan veya akıllı sözleşmelerde tutulan sahiplere, yeni tokenlerinin alınmasını sağlamak için onları çekmelerini tavsiye etti. Firma, 15 Mayıs’tan sonra Gala V1’in “hiçbir desteği veya kullanılabilirliği” olmayacağını söyledi.

Gala Games‘in Blockchain Başkanı Jason Brink, ABD’nin en büyük borsasının bu kararını anlamakta güçlük çektiğini söyledi. Ona göre Coinbase bunu bir bonus airdrop olarak düşündü ve yanlış bir karar aldı.

Sebebi ne olursa olsun eğer Coinbase borsasını kullanıyorsanız mutlaka airdrop’u destekleyen bir borsaya ve soğuk cüzdanınıza varlıklarınızı taşımanız gerekiyor.

Gala V2 Neden?

Gala blog gönderisine göre, tokenler, NFT projeleri ve merkezi olmayan uygulamalar gibi şeylere güç veren kodu içeren yeni tokenin akıllı sözleşmesi, “gelişmiş yakım mekanizmaları, güvenlik geliştirmeleri ve gelecekte yükseltilebilirlik” sunacak. Yani bir nevi daha akıllı tokenler gelecek.

Gala Games’in Blockchain Başkanı Jason Brink Twitter’da yaptığı açıklamada Gala’nın token’ının yıllar içinde geliştiğini, ilk olarak bir Ethereum ERC-1155 token’ı olarak var olduğunu ve daha sonra ekip yeteneklerini geliştirmesi gerektiğine karar verdiğinde ERC-20 token standardı aracılığıyla yeniden ihraç edilmesi gerektiğini açıkladı.

Ayrıca şunları söyledi;

“Zaman ilerledikçe bu tokenda yapılabilecek başka iyileştirmeler de tespit ettik. Ne yazık ki, orijinal sözleşme bu şekilde işlemiyor ve yükseltilemiyor. Tek çözüm, ilk seferinde yaptığımızı yapmak; eski sözleşmeyi ve tokenı kullanımdan kaldırmak, yeni bir sözleşme oluşturmak ve bunun yerine bunu kullanmak.”

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