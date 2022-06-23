Dünyaca ünlü moda markası Gucci, dijital bir “Vault Art Space” başlatmak için NFT pazar yeri SuperRare'ye 25 bin dolar yatırım yaptı.

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Dünyaca ünlü moda markası Gucci, Web 3’e ağırlık vermeye devam ediyor. Floransa merkezli şirket, NFT pazar yeri SuperRare ile yeni bir ortaklık yoluyla ilk merkeziyetsiz özerk organizasyonuna (DAO) yatırım yaptı.

25 Bin Dolar Yatırım Yapıldı

Gucci, SuperRareDAO’ya katılmak için 25 bin dolar değerinde RARE token’ı satın aldı. Gucci, 29 sanatçının katılımıyla NFT sanat eserlerinden oluşan bir seçikiden oluşacak olan “Vault Art Space” sergisini başlatacak.

CoinDesk’e konuşan Gucci Vault CEO’su Nicolas Oudinot, “Bu çok yönlü sanatçı grubunun vizyonunu güçlendirmek için karşılıklı çabalarımıza güvenebileceğimizi bilerek SuperRare’e yaklaştık. SuperRare’in sanatçılara çalışmalarını yenilikçi bir şekilde sergilemeleri için bir platform sağlama yeteneğinden, bir topluluk duygusu üzerine inşa edilmiş olmasından, hem sanatçıları hem de koleksiyoncuları desteklemek için temel araçlar olarak etkileşimleri ve merkeziyetsizliği geliştiren bir platform sağlama yönü bizi büyüledi.” dedi.

Girişim, birçok lüks markanın kendi NFT’sini tanıtması ve Blockchain teknolojisini kullanmanın başka yollarını aradığı dönemde ortaya çıktı. Şubat ayında Gucci, kült oyuncak markası Superplastic ile işbirliği yaparak 10 NFT drop’lamıştı.

“Gucci’nin Sonraki 100 Yılı” başlıklı sergisi, Gucci’nin mirasını ve geleceğini dikkate alan bir dizi koleksiyonluk sanat eserinden oluşuyor. SuperRare’in kurucu ortağı ve baş ürün sorumlusu Jonathan Perkin, “Vault, Gucci’nin dijital alanıdır. Sanatçılarla çalışacaklar ve SuperRare teknolojisiyle güçlendirilecek olan kendi alanlarında sanat eserleri satacaklar.” dedi. Oudinot, serginin “geniş bir sanatsal referans yelpazesini” kapsayacağını da sözlerine ekledi. Perkin, ortaklığın ilk olarak Ocak ayında oluşmaya başladığını ve ortaklığın, bu yılın sonunda SuperRare platformunda yaşayacak bir sergiyi de içerecek bir dizi aşamadan oluştuğunu belirtti.

Ortaklık, lüks moda markasının ilk kez bir DAO’ya katıldığı ve onlara SuperRare topluluğu içinde yönetim hakları verdiği anlamına geliyor. Perkin, ikisinin lüks bir markanın bir DAO’yu satın almasının ne anlama geldiğini tarttığını ve girişimin diğer büyük oyuncular için bir trend oluşturabileceğini söyledi.

Oudinot, ortaklık aracılığıyla Gucci’nin daha “birbirine bağlı ve merkeziyetsiz bir ekonomiye” katılmak istediğini söyledi. Sergi, doğrudan Vault’un Gucci’ye ait olan web sitesinde üç drop şeklinde gerçekleştirilecek ve açık artırmaya çıkarılacak. İlk drop 23 Haziran – 1 Temmuz 2022, ikincisi 7 Temmuz – 15 Temmuz arasında gerçekleşecek. Üçüncü drop muhtemelen 21 Temmuz – 29 Temmuz arasında gerçekleşecek.

Yatırım Haberiyle Altcoin’in Fiyatı Sert Yükseldi

En büyük 564’ncü altcoin SuperRare (RARE) fiyatı, Gucci’nin yatırım haberiyle hızla yükseldi. Yazım sırasında 0,242 dolardan işlem gören RARE, günlükte yüzde 46,57 yükseliş kaydetti.