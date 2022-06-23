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Kripto para piyasalarında yaşanan yüksek hareketliliğin ardından son 24 saat içerisinde Bitcoin’in (BTC) fiyatının daha yatay bir seyirde olduğu belirtiliyor. Uzman kripto para analisti Benjamin Cowen, on-chain veriler incelendiğinde Bitcoin’in (BTC) bir birikim aşamasında olabileceğini öne sürdü.

MVRV Z-Skoru

Benjamin Cowen, Youtube üzerinden 754.000 abonesi ile lider kripto para birimi ile ilgili görüşlerini paylaştı. Analist yaptığı açıklamalarda kripto para dünyasının amiral gemisi olan Bitcoin’in, Z-skorunun (MVRV Z-score) birikim bölgelerini belirleme konusunda “oldukça iyi bir geçmişe” sahip olduğunu ileri sürdü.

MVRV Z-skoru, bir varlığın piyasa değerini gerçekleşen değeriyle karşılaştıran ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını tespit etmek için kullanılan bir indikatördür. Piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasında uygulanan gerekli matematiksel işlemlerin ardından hesaplandığı ve fiyatlanmalarda önemli ölçüde rol oynadığı belirtiliyor.

Tüm Zamanların Seviyesi

Uzman analist Benjamin Cowen yaptığı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Kripto para piyasalarında yaşanan tüm bu düşüşleri aslında bir ralliye hazırlık olarak görebiliriz. Şöyle ki, MVRV Z-skorunun sıfır olduğunu düşünelim sizler sıfırlandığını iddia edebilirsiniz. Ancak bu gibi olaylarda bir birikim aşamasına gireriz ve bir sonraki boğa koşusu için hazırlanırız. Ayrıca veriler incelendiği zaman MVRV Z-skorunun aslında sıfırın altına düştüğünü görebilirsiniz. “

Bunlara ek olarak analist, mevcut MVRV Z-skoru ile Bitcoin’in geçmiş ayı piyasalarındaki skorun kıyaslamasını yaparak şunları söyledi:

“MVRV-Z skorunda gerçekten dip seviyelerde olduğumuzu şuan için anlayamayız. Bunu bize ancak bir geri görüş hareketi söyleyecektir. Önceki yaşanan ayı piyasalarının verileri incelendiğinde, mevcut MVRV Z-skoru Bitcoin’in tüm zamanların en düşük seviyelerinde olduğunu görebilirsiniz.”

Yazı kaleme alındığında Bitcoin, 20,331 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Piyasa değerine göre en üst sıradaki kripto para birimi, son 24 saat içinde %1’den fazla düştü.