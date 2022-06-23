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Analist, En Az %20 Yükseliş Beklediği 3 Altcoin’de Hedef Seviyeleri İşaretledi

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, radarı altında olan ve en az yüzde 20 yükseliş beklediği 3 altcoin'i paylaştı.
12:30
23 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, radarı altında olan ve en az yüzde 20 yükseliş beklediği Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve LookRare‘i (LOOKS) paylaştı ve altcoin’ler için hedef seviyeleri işaretledi.

Solana (SOL)

Altcoin Sherpa, 175 binden fazla Twitter takipçisine akıllı sözleşme platformu Solana’nın tüm zamanların en yüksek seviyesinden kaydettiği yüzde 90’lık düşüşle yerel bir dip oluşturabileceğini belirterek şunları söyledi:

SOL: Zirveden yüzde 90 düştü. Alternatif bir Layer 1 altcoin’i arıyorsanız, bu, daha uzun vadeli birikim yapmaya başlamak için şu anda kötü bir bölgede değil. Dürüst olmak gerekirse, Ethereum dışında Sanal Makine ismi verilen en iyi seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Düşük zaman diliminde iyi görünüyor. Bitcoin iyi hareket edecek olursa orta vadede 45 doları görebilir.

Analistin paylaştığı Solana grafiğinde hedef fiyat seviyesinin tam olarak 43,88 dolarda olduğu görülüyor. Bu da güncel fiyatlarla altcoin’de yüzde 20’den fazla yükselişin öngörüldüğü anlamına geliyor.

Avalanche (AVAX)

Analistin radarındaki ikinci altcoin, akıllı sözleşme platformu Avalanche (AVAX). Altcoin Sherpa’ya göre AVAX, 22 ve 28 dolarlık hedeflere doğru yürüyebilir. Bu, analistin AVAX’ta güncel fiyatlarla en düşük yüzde 30’luk bir yükseliş beklediğini gösteriyor.

AVAX: Bunda birikim yapmayı istemek kötü bir fikir değil ve 12 dolarlık hedefime asla düşmedi. Düşüşün yeniden testi kuvvetle muhtemel ve bence henüz makro dip gelmiş değil.

LookRare (LOOKS)

Altcoin Sherpa’nın radarındaki son altcoin ise Ethereum tabanlı NFT pazar yeri LookRare’in hizmet token’ı LOOKS. Analiste göre LOOKS, 0,30 dolardaki direnci geçmesinin ardından kısa vadeli yükseliş trendinde ve altcoin‘deki yükseliş 0,40 – 0,45 seviyelerine kadar devam edebilir.

LOOKS: Hala oldukça aşağı yönlü bir piyasa yapısında ancak oldukça fazla güç gösteriyor.

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